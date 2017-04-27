Будущая пенсионная реформа: кто получит больше, кто - меньше После проведения пенсионной реформы многим украинцам придется выйти на пенсию после 63 лет. Аргументы "за" и "против" накопительной системы.

Кабинет министров несколько дней назад презентовал украинцам проект пенсионной реформы. Если нововведения поддержит парламент, уже в октябре этого года выплачивать пенсии будут по-новому. На какие выплаты могут рассчитать украинцы после проведения реформы и кто от этого проиграет.

Как будут считать пенсии Пенсия украинца зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране, собственной зарплаты и стажа. Согласно закону "Об общегосударственном пенсионном обеспечении", размер пенсии считается по формуле: П = ЗС х КЗ х КС П – размер пенсии в гривнях;

ЗС – средняя месячная заработная плата в Украине за три последних календарных года

КЗ – коэффициент заработной платы (соотношение своей и средней по стране зарплаты)

КС – коэффициент стажа (за каждый проработанный год дается 1%) Средняя зарплата за три последних года достигла 3764 гривни, подсчитали в Пенсионном фонде. Примерное соотношение (КЗ) своей зарплаты можно увидеть, сверив ее размер с показателем средней по стране. А чтобы определить коэффициент стажа (КС) нужно умножить свой стаж на 1%. На данный момент Пенсионный фонд при расчете пенсий умножает стаж на 1,35%, однако в рамках реформы коэффициент снизят. Для примера рассчитаем возможный размер пенсии киевлянина со средней зарплатой и 25 годами стажа. По данным Государственной службы статистики, средний размер зарплаты в столице – 11 010 гривен, а средняя по стране зарплата – 6 752 гривни. Если выходить на пенсию до проведения реформы (октября 2017-го), размер пенсии составит примерно 1987 гривен, а если после октября – 1505 гривен. Кроме того, если в 2018-м для пенсии по возрасту достаточно 25 лет стажа, с каждым следующим годом "планку" будут поднимать на один год. Уже в 2028-м для того, чтобы заработать на пенсию, понадобится 35 лет стажа. А вот для действующим пенсионерам новая формула расчета пенсии позволит значительно увеличить свои доходы. Часть украинцев получают пенсию с учетом средней по стране зарплаты в 1917,9 гривни, а после "осовременивания" пенсии им пересчитают с учетом средней зарплаты в размере 3764 гривни . Этот показатель не обновлялся уже несколько лет. К примеру, украинец, который вышел на пенсию до 2008 года, получал зарплату на 50% выше средней и проработал 25 лет, на данный момент получает минимальную пенсию – 1312 гривен. А после "осовременивания" этот же пенсионер может претендовать на 1411 гривен. Стоит учитывать, что со средней зарплатой украинцы даже после "осовременивания" получат минимальные или близкие к ним выплаты. Что еще изменится

олучат минимальные или близкие к ним выплаты.

Что еще изменится

Пенсионный возраст повысят, но не всем. Если к 2028 году наработать только 30 лет стажа, придется либо покупать недостающий стаж, либо работать до 65 лет. В презентации Кабмина говорится о том, что в 2028 году в 60 лет на пенсию смогут выйти только примерно половина украинцев пенсионного возраста. 40% выйдут на заслуженный отдых в 63 года, 5% – в 65 лет. Тем, кто дорабатывать не хочет, предлагают покупать стаж – один год стоит 16 896 гривен. Премьер-министр Владимир Гройсман на днях заявил о том, что речь о повышении пенсионного возраста в рамках реформы не идет. Однако, фактически, для половины украинцев пенсионный возраст все-таки повысили.

Тем, кто не имеют право на пенсию по возрасту из-за нехватки стажа, положена социальная помощь в размере 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных. На данный момент это от 400 гривен в месяц. "Социальную пенсию" в Украине получают меньше 100 тысяч украинцев. После ужесточения требований для получения пенсии по возрасту, количество "социальных пенсионеров", предполагают эксперты, может вырасти в несколько раз.

Украинцы, которые еще не вышли на заслуженный отдых, оказались в проигрышной ситуации. Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко уверен, что снижения коэффицента страхового стажа – "грабеж среди белого дня" по отношению к тем, кто еще не выше на пенсию. "Действительно, будут использовать обновленную зарплатную базу, но они хотят потом ее на некоторое количество лет заморозить. Все делается в ручном режиме, и для новых пенсионеров это грабеж среди белого дня", – поясняет ученая.

Пенсии будут "осовременивать" ежегодно. На данный момент пенсии украинцев растут ежегодно на размер инфляции. Если цены выросла на 10%., то на 10% от минималки для нетрудоспособных поднимают и пенсии. Как пояснили в Кабмине, после принятия реформы, "осовременивать" выплаты будут на сумму не меньше 50% от роста средней зарплаты и 50% инфляции. "Мы закладываем автоматическую норму – 50% роста средней зарплаты и 50% инфляции, не меньше, а может, даже больше – на обязательное ежегодное осовременивание пенсий", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Что делать, если не хватает стажа

Если не хватает стажа, есть три варианта, как не остаться в старости без средств к существованию: купить стаж, работать после 60 или же откладывать на пенсию самостоятельно. Помимо пенсии от государства, существует также возможность получать деньги из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Мнения о том, можно ли доверять НПФ, расходятся. Так, министр соцполитики Андрей Рева уверен, что доверять частным фондам, как и другим финансовым структурам, нельзя. "У моей бабушки было 7 тыс. рублей в 91-м году. А потом они в один день пропали. Все, что она всю жизнь копила на старость, пропало. Мне было 25 лет, я к ней приехал, зашел неожиданно – она ко мне спиной стояла. Она просто стояла и плакала. Беззвучно так, тихо, чтобы никто не видел. Это картину я помню по сегодняшний день. Сегодня меня переубедить в том, что нужно вкладывать деньги в наши финансовые структуры, очень сложно", – рассказывает Андрей Рева.

В то же время эксперт Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова уверена, что накопительные пенсионный фонды – единственная возможность получить достойную пенсию. При этом эксперт отмечает, что в идеальной ситуации должны быть два источника доходов – пенсия из солидарной системы (то, что украинцы получают сейчас) и пенсии из накопительного фонда.

Негосударственные пенсионные фонды диверсифицируют свои активы – то есть инвестируют их в разные сферы: ценные бумаги и металлы, депозиты, недвижимость. К примеру, один из крупнейших украинских банков предлагает своим вкладчикам ежемесячно откладывать 200 гривен "на старость". Если копить 30 лет, то к 2047-му можно будет получать каждый месяц 113 тысяч гривен (ежемесячно НПФ обещает зарабатывать 20% от суммы вклада). Правда, неизвестно, что можно будет купить на эти деньги через 30 лет.

Автор книги "Навстречу будущему. Путеводитель по негосударственным пенсионным фондам" Александр Ткач советует: выбирая НПФ, нужно обратить внимание на следующие факторы:

Когда был создан фонд

Кто учредил фонд

Как фонд пережил кризисы 2008-го и 2014-го годов

Какая чистая стоимость единицы пенсионного взноса

"Если фонд создан в 2007-м году, тогда чистая стоимость единицы, например, была 1 гривна. Если сейчас чистая стоимость единицы составляет 2,5 гривны, то это уже показатель", – поясняет эксперт.

По словам Александра Ткача, с 2003-го года (в это время начали появляться НПФ) ни один фонд не был объявлен банкротом, вкладчики могут забрать свои средства в любой момент. Кроме того, если учредители приняли решение закрыть НПФ, накопленные деньги будут переведены в другой фонд.

Откладывать на пенсию, считает эксперт, можно даже за пять лет до пенсионного возраста. При этом сумму вкладов никто не ограничивает. Учредитель тренинг-центра "Cashflow Ukraine" Алексей Половинкин уверен, откладывать нужно ежемесячно не меньше 10% от дохода.

Источник: segodnya.ua