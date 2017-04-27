Как будут считать пенсии

Пенсия украинца зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране, собственной зарплаты и стажа. Согласно закону "Об общегосударственном пенсионном обеспечении", размер пенсии считается по формуле: П = ЗС х КЗ х КС

П – размер пенсии в гривнях;
ЗС – средняя месячная заработная плата в Украине за три последних календарных года
КЗ – коэффициент заработной платы (соотношение своей и средней по стране зарплаты) 
КС – коэффициент стажа (за каждый проработанный год дается 1%)

Средняя зарплата за три последних года достигла 3764 гривни, подсчитали в Пенсионном фонде. Примерное соотношение (КЗ) своей зарплаты можно увидеть, сверив ее размер с показателем средней по стране. А чтобы определить коэффициент стажа (КС) нужно умножить свой стаж на 1%. На данный момент Пенсионный фонд при расчете пенсий умножает стаж на 1,35%, однако в рамках реформы коэффициент снизят.

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Для примера рассчитаем возможный размер пенсии киевлянина со средней зарплатой и 25 годами стажа. По данным Государственной службы статистики, средний размер зарплаты в столице – 11 010 гривен, а средняя по стране зарплата – 6 752 гривни. Если выходить на пенсию до проведения реформы (октября 2017-го), размер пенсии составит примерно 1987 гривен, а если после октября – 1505 гривен. Кроме того, если в 2018-м для пенсии по возрасту достаточно 25 лет стажа, с каждым следующим годом "планку" будут поднимать на один год. Уже в 2028-м для того, чтобы заработать на пенсию, понадобится 35 лет стажа.

А вот для действующим пенсионерам новая формула расчета пенсии позволит значительно увеличить свои доходы. Часть украинцев получают пенсию с учетом средней по стране зарплаты в 1917,9 гривни, а после "осовременивания" пенсии им пересчитают с учетом средней зарплаты в размере 3764 гривни . Этот показатель не обновлялся уже несколько лет. К примеру, украинец, который вышел на пенсию до 2008 года, получал зарплату на 50% выше средней и проработал 25 лет, на данный момент получает минимальную пенсию – 1312 гривен. А после "осовременивания" этот же пенсионер может претендовать на 1411 гривен.

Стоит учитывать, что со средней зарплатой украинцы даже после "осовременивания" получат минимальные или близкие к ним выплаты.

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