Как украинские провайдеры прощаются с ВК, Одноклассниками и Яндексом

Если мобильные операторы Киевстар, МТС Украина (Vodafone) и Интертелеком за считанные дни заблокировали трафик с запрещенных российских сайтов, то с провайдерами домашнего интернета все не так однозначно. В сетях многих из них пока продолжает работать Вконтакте, Одноклассники, Yandex и Mail.ru.

Председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко сделал сенсационное заявление. Для полного блокирования сайтов потребуется около двух лет и $1 млрд. Эта сумма кажется космической. Но с другой стороны в Украине официально работает около шести тысяч операторов и провайдеров телекоммуникаций. И почти каждому из них придется изобретать способ, чтобы мониторить запрещенные ресурсы.

LIGA.net попросила Федиенко объяснить, почему на блокировку сайтов нужно столько денег? По его словам, для эффективного внедрения ограничений конкретных ресурсов нужны системы DPI (Deep Packet Inspection) на сетях операторов, покупающих российский трафик. Эти решения могут анализировать трафик (в том числе и с VPN и прокси-серверов) и выборочно блокировать его.

"Внедрение таких решений - это длительный процесс. Нужно разработать законодательную платформу, методики правки к законам, правила… Также остается открытым вопрос: за чей счет будет устанавливаться дорогостоящая система?", - добавляет Федиенко.

Кто уже заблокировал запрещенные сайты? Сводка Liga.net