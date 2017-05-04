В Украине планируют заблокировать еще 20 сайтов

В Украине в рамках политики блокирования сайтов с антиукраинским содержанием могут заблокировать еще 20 интернет-ресурсов, об этом сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины и член экспертного совета при Министерстве информационной политики Зураб Аласания.

На вопрос о том, какие именно сайты будут заблокированы, он ответил, что самый известный из них – "2000".

"Из известных мне сайтов там только один – "2000". Все остальные сайты я в упор не знаю, например, "Ополченец"… Ну, то есть, совсем конченые: маленькие, ужасные, выглядят плохо и странно. Выбирали, конечно, не наугад, а пользовались базами данных, в том числе и сайта "Миротворец", – рассказал Аласания.

Замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин отметил, что методика вычисления сепаратистских ресурсов уже разработана.

По его словам, была создана рабочая группа для мониторинга и анализа контента, определены нормы украинского законодательства, запрещающие распространение определенной информации, например, призывы к разжиганию межнациональной розни.

"Затем были проанализированы ресурсы, которые поддерживаются российской стороной и субъектами, связанными с террористическими организациями на оккупированных территориях. Те ресурсы, которые содержали признаки призывов, описанных в законодательстве, были направлены в Службу безопасности Украины для правовой оценки и реагирования", – подчеркнул Золотухин.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ №133/2017, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В числе прочих под санкции попали и ведущие российские интернет-компании. Украинских провайдеров обязали закрыть доступ к четырем сайтам из десятки наиболее популярных в стране: "ВКонтакте", "Яндексу", "Одноклассникам" и Mail.Ru.

Блокировке подлежат не только Yandex.ru и Yandex.ua, но и все его сервисы, в том числе популярные "Яндекс.Диск", "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Музыка", "Яндекс.Такси", "Кинопоиск" и другие.

Также под санкции попали создатели антивирусов "Лаборатория Касперского" и DrWeb, разработчик программного обеспечения ABBYY, крупнейший разработчик бухгалтерских программ "1С".

Санкции будут действовать от одного до трех лет.

Источник: gordonua.com

