Анекдоты недели - 98

- Чтобы помнить о муже, я ношу с собой всегда его карточку...
- Дай посмотреть на него.
- Это кредитная карточка.
***
Жильцы дома № 8 скинулись и подарили бабушке Антонине Макаровне, что сидит на лавочке у первого подъезда, тур в Амстердам. Пусть посмотрит, как выглядят настоящие наркоманы и проститутки.
***
Пять часов утра. Из детской кроватки начинают доноситься всхлипы.
Жена, сонно - мужу:
- Иди, твоя очередь!
Муж, поворачиваясь на бок:
- Я не занимал!
***
Она всегда думала о будущем...
Поэтому покупки с зарплаты мужа были расписаны уже на полгода вперед.
***
Контрольная в мединституте. Преподаватель:
- Шпаргалки потом не выбрасывайте, пару первых лет, когда начнете работать, они вам еще пригодятся.
***
Завтра - мифическое место, где ты бегаешь по утрам, живешь полной жизнью и решаешь свои жизненные проблемы.
***
Учитель:
- Ваш сын слаб в географии!
- Не важно. С нашими доходами далеко не уедешь.
***
Дисконтные карты, оптовые скидки, "Приведи друга", "2+1"! Все акции почему-то были провальными.
Да, все-таки сложно быть маркетологом похоронного бюро...
***
- Сынок, ты связался с плохой компанией!..
- Мам, я ее основал.
***
- Мой папа говорит, что всегда приятнее дать, чем получить.
- Он у тебя, наверно, священник?
- Нет, боксер.
***
- Что общего между поваром и врачом?
- Если оба хорошо работают, то их клиенты поправляются.
***
Первое свидание. Он - ей:
- Зачем ты каблуки надела? Еле идешь!
- Я подумала, что тебе нравятся высокие девушки.
- Нет, мне нравятся умные.
- Для этого я надела очки.
Работница автозаправки собирала сына в поход из расчета: 7 бутербродов на 100 километров....
Гости даже не могли догадаться, что квартиру еще пришлось убирать до состояния "извините, что не убрано"....
Два года не сидела за рулём, наконец, села. Все на дороге орут, руками машут. Соскучились, черти!...
Как человек хрупок. Стоишь - варикоз, сидишь - геморрой, лежишь - пролежни....
Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на выходные....