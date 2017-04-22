Анекдоты недели - 98 Мужчины легко соглашаются приобрести товар при условии, что он им нужен. Поэтому лучшими покупателями считаются женщины.

- Чтобы помнить о муже, я ношу с собой всегда его карточку...

- Дай посмотреть на него.

- Это кредитная карточка.

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Жильцы дома № 8 скинулись и подарили бабушке Антонине Макаровне, что сидит на лавочке у первого подъезда, тур в Амстердам. Пусть посмотрит, как выглядят настоящие наркоманы и проститутки.

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Пять часов утра. Из детской кроватки начинают доноситься всхлипы.

Жена, сонно - мужу:

- Иди, твоя очередь!

Муж, поворачиваясь на бок:

- Я не занимал!

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Она всегда думала о будущем...

Поэтому покупки с зарплаты мужа были расписаны уже на полгода вперед.

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Контрольная в мединституте. Преподаватель:

- Шпаргалки потом не выбрасывайте, пару первых лет, когда начнете работать, они вам еще пригодятся.

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Завтра - мифическое место, где ты бегаешь по утрам, живешь полной жизнью и решаешь свои жизненные проблемы.

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Учитель:

- Ваш сын слаб в географии!

- Не важно. С нашими доходами далеко не уедешь.

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Дисконтные карты, оптовые скидки, "Приведи друга", "2+1"! Все акции почему-то были провальными.

Да, все-таки сложно быть маркетологом похоронного бюро...

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- Сынок, ты связался с плохой компанией!..

- Мам, я ее основал.

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- Мой папа говорит, что всегда приятнее дать, чем получить.

- Он у тебя, наверно, священник?

- Нет, боксер.

***

- Что общего между поваром и врачом?

- Если оба хорошо работают, то их клиенты поправляются.

***

Первое свидание. Он - ей:

- Зачем ты каблуки надела? Еле идешь!

- Я подумала, что тебе нравятся высокие девушки.

- Нет, мне нравятся умные.

- Для этого я надела очки.