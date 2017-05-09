В ожидании безвиза с ЕС: возможные причины отказа во въезде в Европу В МИД перечислили причины отказа во въезде в Европу гражданам Украины.

Украинские дипломаты назвали причины отказа гражданину Украины во въезде в страны Евросоюза после введения безвизового режима.

Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

В частности, во въезде может быть отказано, если гражданин Украины:

• находится в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;

• находится в списке лиц, въезд которых, хотя бы в одной стране ЕС, запрещен;

• осужден в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;

• является объектом решение о выдворении из страны, которое принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания;

• если есть доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности;

• если не имеет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов.

Напомним, 22 мая, официальный журнал Евросоюза опубликовал решение о предоставлении безвизового режима для Украины.

Согласно документу безвизовый режим для Украины начинает действовать через 20 дней после опубликования - 11 июня.

Источник: Новое время