Рулонные шторы с фотопечатью - выбор современных дизайнеров ® Рулонные шторы с фотопечатью можно встретить как в жилых домах и квартирах, так и в офисах, кафе, ресторанах и в других общественных местах. Такая популярность обусловлена доступной ценой и очень красивым и оригинальным дизайном.

Преимущества

Тканевые ролеты с фотопечатью имеют много преимуществ:

- индивидуальность - в качестве изображения здесь можно использовать не только типовые пейзажи, или, к примеру, натюрморты, но и фотографии, выполненные лично заказчиком. Путешествуя по экзотическим странам, можно создать коллекцию пейзажей, а затем использовать некоторые из них при изготовлении штор.

- грамотно подобранный рисунок может зрительно расширить тесное помещение;

- 3D - рисунок притягивает взгляд, делая комнату с рулонными шторами любимым местом всех домочадцев. Здесь фантазия может быть безграничной. Небо с облаками, океан или городской пейзаж создадут неповторимый панорамный эффект;

- изделия длительное время не меняют своего цвета даже в регионах с солнечным климатом. Долговечность рулонных штор является приятным бонусом при их использовании;

- они гигиеничны, легко поддаются влажной уборке. Повесив шторы на окна детской комнаты или кухни, можно не беспокоиться о санитарном состоянии этих помещений, протирая их от пыли так часто, как требуется.

Методика нанесения печати

Жалюзи с фотопечатью изготавливаются двумя способами:

- с использованием высокотемпературной технологии, когда изображение наносится сначала на специальную пленку, а затем - непосредственно на изделие. Данный метод применим к жалюзи из синтетических материалов;

- с применением ультрафиолетового излучения. В этом случае сначала выполняется струйная печать, а затем проводится закрепление изображения с помощью УФО.

Вторая методика немного дороже, но она применима для штор из любого материала. Детальнее можно прочитать на сайте: http://oknaeuro.kiev.ua/shtorysfotopechatyu

Использование с рекламной целью

Шторы с фотопечатью можно использовать не только как украшение и средство защиты от солнца. На эти изделия можно нанести любую полезную информацию. Так, сделав ролеты с логотипом какого-либо бренда предметом интерьера торгового центра, можно увеличить объемы продаж путем ненавязчивой рекламы. Данный способ требует минимальных вложений, а выраженного эффекта можно добиться, придумав оригинальный рекламный текст. Многие компании уже давно успешно пользуются этой простой, но эффективной, технологией.

Помимо фотопечати, наша компания производит такие виду рулонных штор как день-ночь. Детальнее про рулонные шторы день-ночь, вы можете прочитать тут.