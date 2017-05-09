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Рулонные шторы с фотопечатью - выбор современных дизайнеров ®

Рулонные шторы с фотопечатью можно встретить как в жилых домах и квартирах, так и в офисах, кафе, ресторанах и в других общественных местах. Такая популярность обусловлена доступной ценой и очень красивым и оригинальным дизайном.

Преимущества 

Тканевые ролеты с фотопечатью имеют много преимуществ:
- индивидуальность - в качестве изображения здесь можно использовать не только типовые пейзажи, или, к примеру, натюрморты, но и фотографии, выполненные лично заказчиком. Путешествуя по экзотическим странам, можно создать коллекцию пейзажей, а затем использовать некоторые из них при изготовлении штор. 
- грамотно подобранный рисунок может зрительно расширить тесное помещение;
- 3D - рисунок притягивает взгляд, делая комнату с рулонными шторами любимым местом всех домочадцев. Здесь фантазия может быть безграничной. Небо с облаками, океан или городской пейзаж создадут неповторимый панорамный эффект;
- изделия длительное время не меняют своего цвета даже в регионах с солнечным климатом. Долговечность рулонных штор является приятным бонусом при их использовании;
- они гигиеничны, легко поддаются влажной уборке. Повесив шторы на окна детской комнаты или кухни, можно не беспокоиться о санитарном состоянии этих помещений, протирая их от пыли так часто, как требуется. 

Методика нанесения печати 

Жалюзи с фотопечатью изготавливаются двумя способами:
- с использованием высокотемпературной технологии, когда изображение наносится сначала на специальную пленку, а затем - непосредственно на изделие. Данный метод применим к жалюзи из синтетических материалов;
- с применением ультрафиолетового излучения. В этом случае сначала выполняется струйная печать, а затем проводится закрепление изображения с помощью УФО.  

Вторая методика немного дороже, но она применима для штор из любого материала. Детальнее можно прочитать на сайте: http://oknaeuro.kiev.ua/shtorysfotopechatyu 

Использование с рекламной целью 

Шторы с фотопечатью можно использовать не только как украшение и средство защиты от солнца. На эти изделия можно нанести любую полезную информацию. Так, сделав ролеты с логотипом какого-либо бренда предметом интерьера торгового центра, можно увеличить объемы продаж путем ненавязчивой рекламы. Данный способ требует минимальных вложений, а выраженного эффекта можно добиться, придумав оригинальный рекламный текст. Многие компании уже давно успешно пользуются этой простой, но эффективной, технологией. 

Помимо фотопечати, наша компания производит такие виду рулонных штор как день-ночь. Детальнее про рулонные шторы день-ночь, вы можете прочитать тут.

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