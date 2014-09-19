Новые правила в кредитовании

Оказывается, что помимо «тела кредита» и процентов приходится оплачивать комиссии, штрафы и услуги, о которых ни в рекламе, ни в отделении финучреждения речь не шла, говорится в пояснительной записке к закону №2455.
Авторы документа выяснили: иногда реальная ставка по кредиту достигает 135% годовых, в то время как средняя по стране колеблется в пределах от 22 до 38%.
С 20 июня закон вступает в силу – кредитный рынок будет работать по новым правилам. Банки не смогут в рекламе указывать процентную ставку без учета дополнительных комиссий, платежей и санкций.
Также законодатель обязует банк или другое финансовое учреждение оценивать кредитоспособность заемщика. Для этого украинцам придется предоставлять соответствующие документы, например, справку о доходах. Быстро получить кредиты только с паспортом станет сложнее.
Еще одно важное изменение – меняется очередность погашения кредита. Раньше должники в первую очередь погашали штрафные санкции и проценты, в результате чего «тело кредита» фактически не менялось. После вступления закона в силу, в первую очередь будет погашаться сумма просроченного долга, затем «тело кредита» и только после этого – штрафные санкции. Парламентарии уверены, что это позволит должникам избавиться от «бесконечного счетчика».
Источник: hvylya.net
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