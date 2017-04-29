Анекдоты недели - 99 Оля каждое утро приносила своему мужу кофе в постель, потому что, если она не успевала, утро начиналось с пива.

- Ну что, у вас все серьезно?

- Ты же знаешь: если я влюбился, то это на весь день.

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- Женщина, почему вы избили своего мужа?

- Да я просто пыталась до него достучаться...

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- Вась, я беременна от тебя.

- Как? Мы же даже не спали?

- Я сама в шоке!!!

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Люди, которые хотят выиграть "Мерседес" за лайк, вы понимаете, что это из-за вас инопланетяне не хотят с нами разговаривать?

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Истинный интеллигент никогда не скажет: "Ты как была дурой, так и осталась". Он скажет: "Время над вами не властно!"

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Если вы обнаружили в постели салат из огурцов - это необязательно завтрак. Это может быть лицо жены.

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Деревенская примета: если дочь не пришла ночевать, то утром на сеновале аккуратнее машите вилами.

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- Эх, в молодости, бывало, мой придет ко мне прощения просить, так за ночь с ним раз 5 - 6 помиримся!

- А сейчас?

- Шуба...

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- Вовочка, сколько будет дважды два?

- Четыре.

- Правильно, а почему, объяснить сможешь?

- Да как-то так исторически сложилось...

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На 98% я домашний и скромный человек. Но ох уж эти 2%.

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Внук, который провел лето у бабушки в деревне, измеряет давление лучше участкового врача.

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- Иванов, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

- Космонавтом.

- Для того, чтобы стать космонавтом, надо долго и хорошо учиться.

- Да ладно, Марьванна! Белка со Стрелкой что, долго учились?

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С тех пор как мой муж начал оплачивать мне маникюр, он стал плакать вместе со мной, когда я ломаю ноготь...