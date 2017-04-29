Анекдоты недели - 99

- Ну что, у вас все серьезно?
- Ты же знаешь: если я влюбился, то это на весь день.
***
- Женщина, почему вы избили своего мужа?
- Да я просто пыталась до него достучаться...
***
- Вась, я беременна от тебя.
- Как? Мы же даже не спали?
- Я сама в шоке!!!
***
Люди, которые хотят выиграть "Мерседес" за лайк, вы понимаете, что это из-за вас инопланетяне не хотят с нами разговаривать?
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Истинный интеллигент никогда не скажет: "Ты как была дурой, так и осталась". Он скажет: "Время над вами не властно!"
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Если вы обнаружили в постели салат из огурцов - это необязательно завтрак. Это может быть лицо жены.
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Деревенская примета: если дочь не пришла ночевать, то утром на сеновале аккуратнее машите вилами.
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- Эх, в молодости, бывало, мой придет ко мне прощения просить, так за ночь с ним раз 5 - 6 помиримся!
- А сейчас?
- Шуба...
***
- Вовочка, сколько будет дважды два?
- Четыре.
- Правильно, а почему, объяснить сможешь?
- Да как-то так исторически сложилось...
***
На 98% я домашний и скромный человек. Но ох уж эти 2%.
***
Внук, который провел лето у бабушки в деревне, измеряет давление лучше участкового врача.
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- Иванов, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
- Космонавтом.
- Для того, чтобы стать космонавтом, надо долго и хорошо учиться.
- Да ладно, Марьванна! Белка со Стрелкой что, долго учились?
***
С тех пор как мой муж начал оплачивать мне маникюр, он стал плакать вместе со мной, когда я ломаю ноготь...
Мужчины легко соглашаются приобрести товар при условии, что он им нужен.
Поэтому лучшими покупателями считаются женщины....
Работница автозаправки собирала сына в поход из расчета: 7 бутербродов на 100 километров....
Гости даже не могли догадаться, что квартиру еще пришлось убирать до состояния "извините, что не убрано"....
Два года не сидела за рулём, наконец, села. Все на дороге орут, руками машут. Соскучились, черти!...
Как человек хрупок. Стоишь - варикоз, сидишь - геморрой, лежишь - пролежни....