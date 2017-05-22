Бытовая химия идет в интернет Торговля постепенно мигрирует в интернет. Некоторые категории товаров давно продаются там и сеть стала для них как бы не основным каналом реализации, учитывая более низкие издержки по сравнению с оффлайновой торговлей. Эта тенденция не прошла и мимо и таких классических товаров традиционных магазинов - бытовой химии.

Бытовая химия, будучи товаром повседневного спроса занимает значительное место в бюджете любой семьи. Сложно представить жизнь без мыла, зубной пасты, стиральных порошков, моющих средств для посуды, средств гигиены. Без них - никуда, но и денег на них приходится тратить много. Поэтому хозяйки в своем стремлении сэкономить постепенно осваивают сеть. Магазин бытовой химии MyLavka является одним из таких современных интернет-магазинов, где можно приобрести товары зачастую даже дешевле, чем в специализированных супермаркетах во время распродаж.

Магазин торгует только оригинальной продукцией известных марок в таких востребованных товарных группах, как безопасные, гигиенические товары для ухода за ребенком, средства для стирки (стиральные порошки, отбеливатели, гели, пятновыводители), гигиенические и косметические товары для женщин и мужчин, средства для уборки и мытья полов, окон, чистки мебели, хозяйственные товары (аксессуары для уборки и другие необходимые мелочи).

Сайт отличается удобной навигацией, поэтому поиск нужного товара не представляет никакой сложности: система фильтров в каждой товарной категории позволяет отобрать товары с заданными характеристиками по марке, упаковке, весу и прочим параметрам. Акционные товары с самой интересной ценой представлены сразу на главной странице сайта. При возникших проблемах всегда есть возможность обратиться за помощью на любой стадии покупки к онлайн-консультанту.

В отличие от обычных торговых точек в интернет-магазине можно не выходя из дому оформить заказ в любое время суток, выбрать удобную форму оплаты и получить заказанный товар через службу доставки в любой точке Украины в течение 1-3 суток. И это все при том, что вы получите оригинальную продукцию от проверенных поставщиков, а не какие-то подделки, причем по самым лучшим ценам!

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