Об этом в своей статье для "Главреда" пишет политолог и журналист Виталий Портников.

Он напоминает, что в расследовании цитируется российский посол в Македонии Олег Щербак, объясняющий своему собеседнику из местного внешнеполитического ведомства цель Кремля — "создание полосы нейтральных стран на Балканах" (то есть зависимых от Москвы).

Этими государствами должны стать Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия, но у Москвы получилось не все.

Так, Портников отмечает, что Черногория — вопреки давлению Кремля — присоединилась к НАТО, а в Македонии сформировано прозападное правительство премьера Зорана Заева. Сербский президент Николич ушел из политики, так и не спровоцировав новый конфликт в Косово, а премьер Вучич стал новым президентом.

"Но рассчитывать, что Путин уймется, я бы не стал. На Балканах у него целая разбойничья сеть именно потому, что этот регион — слабое звено Европы. Еще недавно таким слабым звеном была Украина — и он на нас напал. Слабым звеном стала Сирия — и он туда влез. Слабые звенья — это единственная возможность международного хулигана доказать свою значимость. И Путин этой возможностью пользуется", - резюмировал журналист.