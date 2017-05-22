У Кличко закупят часов на 4 миллиона гривен Часы будут иметь герб Киева на циферблате, а на задней крышке будет выгравирована надпись “От Киевского городского головы”.

Кварцевыми часами в подарочном исполнении планируется награждать на разнообразных торжественных мероприятиях граждан, внесших значительный вклад в развитие Киева и достигших успехов в своей профессиональной деятельности.

Открытый аукцион объявлен аппаратом исполнительного комитета Киевского городского совета. Согласно условиям тендера, который должен состояться в июне, планируется закупить более 6000 мужских и женских часов на общую сумму 4228840 гривен. Таким образом, планируется, что одни часы должны стоить не более 676 грн.

В соответствии с требованиями тендерной документации позолоченные мужские и женские часы с швейцарским кварцевым механизмом должны иметь герб Киева на белом циферблате и выгравированную надпись на задней крышке “От Киевского городского головы”. Часы должны быть пыле- и влагозащищенными, снабжены ремешком из натуральной кожи. Каждый экземпляр часов должен быть упакован в подарочный бархатный футляр. На товар должна быть предоставлена гарантия в течение 36 месяцев.