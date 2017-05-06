Анекдоты недели - 100 По прогнозам Гидрометцентра, этим летом температура будет выше, чем зимой.

Чтобы познакомиться с мужчиной, Тамара не идет в ресторан, театр или музей. Она просто приходит в супермаркет и выбирает одного из тех, кто долго выбирает пельмени.

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- Ну чего тебе не хватает? На футбол, хоккей, рыбалку ходим, мотоцикл тебе купил, в боксерскую секцию отдал, ну что еще?

- Я ж девочка, пап!..

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Порядок дорожных ремонтных работ в Украине:

1. Нанести свежую разметку.

2. Заменить асфальтовое полотно.

3. Проложить новую канализацию.

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- Алло, такси? Вы в столицу Казахстана возите?

- Извините, вы нормальный?! Вы представляете, где мы и где Астана?

- Ага, спасибо... Ас-та-на... шесть букв... Подходит!

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Мама вымыла обычным моющим средством сто тарелок, а дочь "Фейри" - двести!

Во семья жрет-то!

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Любителям приводить в пример Билла Гейтса как успешного человека, бросившего учебу, стоит помнить, что он бросил Гарвард, а не ухрюпинское ПТУ.

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- Не переживай, будет и на твоей улице праздник.

- По месту проживания или по месту прописки? Просто я уж больно долго жду.

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- Почему вы опоздали на работу?

- А почему вы зарплату задерживаете?

- Ну в конце концов вы ее получаете.

- Так и на работу я все-таки пришел.

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В Одессе.

Старые Рабиновичи ругаются между собой:

- Яша, ты перестал меня любить! Яша, ты меня совсем не любишь! Яша, ты даже не смотришь на меня! Яша, не дай бог шо... ты даже меня опознать не сможешь!

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Макароны с котлетами - это просто другое агрегатное состояние пельменей.

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- Але, мам, тут папа кофе на полотенце белое пролил. Замочить его или что?

- Отца не трогай. А полотенце в машинку брось, вечером разберусь.

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Главное, что я усвоила в этой жизни: нужно всегда брать с собой штопор и зарядку для телефона.