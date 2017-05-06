Анекдоты недели - 100

Чтобы познакомиться с мужчиной, Тамара не идет в ресторан, театр или музей. Она просто приходит в супермаркет и выбирает одного из тех, кто долго выбирает пельмени.
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- Ну чего тебе не хватает? На футбол, хоккей, рыбалку ходим, мотоцикл тебе купил, в боксерскую секцию отдал, ну что еще?
- Я ж девочка, пап!..
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Порядок дорожных ремонтных работ в Украине:
1. Нанести свежую разметку.
2. Заменить асфальтовое полотно.
3. Проложить новую канализацию.
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- Алло, такси? Вы в столицу Казахстана возите?
- Извините, вы нормальный?! Вы представляете, где мы и где Астана?
- Ага, спасибо... Ас-та-на... шесть букв... Подходит!
***
Мама вымыла обычным моющим средством сто тарелок, а дочь "Фейри" - двести!
Во семья жрет-то!
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Любителям приводить в пример Билла Гейтса как успешного человека, бросившего учебу, стоит помнить, что он бросил Гарвард, а не ухрюпинское ПТУ.
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- Не переживай, будет и на твоей улице праздник.
- По месту проживания или по месту прописки? Просто я уж больно долго жду.
***
- Почему вы опоздали на работу?
- А почему вы зарплату задерживаете?
- Ну в конце концов вы ее получаете.
- Так и на работу я все-таки пришел.
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В Одессе.
Старые Рабиновичи ругаются между собой:
- Яша, ты перестал меня любить! Яша, ты меня совсем не любишь! Яша, ты даже не смотришь на меня! Яша, не дай бог шо... ты даже меня опознать не сможешь!
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Макароны с котлетами - это просто другое агрегатное состояние пельменей.
***
- Але, мам, тут папа кофе на полотенце белое пролил. Замочить его или что?
- Отца не трогай. А полотенце в машинку брось, вечером разберусь.
***
Главное, что я усвоила в этой жизни: нужно всегда брать с собой штопор и зарядку для телефона.
Оля каждое утро приносила своему мужу кофе в постель, потому что, если она не успевала, утро начиналось с пива....
Мужчины легко соглашаются приобрести товар при условии, что он им нужен.
Поэтому лучшими покупателями считаются женщины....
Работница автозаправки собирала сына в поход из расчета: 7 бутербродов на 100 километров....
Гости даже не могли догадаться, что квартиру еще пришлось убирать до состояния "извините, что не убрано"....
Два года не сидела за рулём, наконец, села. Все на дороге орут, руками машут. Соскучились, черти!...