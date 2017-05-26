Пограничник имеет право проверить выполнение пяти требований. Все они не зависят от наличия визы, то есть действуют в равной мере для путешественников, пересекающих границу в рамках как визового, так и безвизового режима.
Условия въезда в ЕС:
1) наличие документа для пересечения границы (к примеру, загранпаспорта);
2) убедительное обоснование цели и условий пребывания в странах Европы;
3) наличие достаточных финансовых средств для пребывания в ЕС и для возвращения домой;
4) отсутствие путешественника в перечне лиц, которым запрещен въезд в ЕС;
Для бизнес-поездок и командировок:
•приглашение на встречу
•другой документ, подтверждающий торговые или деловые отношения
•билет на выставку или мероприятие, если целью поездки является их посещение
Для туризма или частных поездок:
•бронирование проживания или приглашение в произвольной форме, если вы собираетесь остановиться у друзей
•обратный билет (если вы путешествуете на автомобиле, это – не обязательное требование)
•маршрут или план вашей поездки
Для поездок с целью обучения:
•сертификат о зачислении/регистрации в учебное заведение/на курсы/в школу
•студенческое удостоверение или сертификат о посещении курсов
Для поездок с целью участия в политических, научных, культурных, спортивных или религиозных мероприятиях, или других:
•приглашения, входные билеты, данные о регистрации или программы; в них должно быть указано название принимающей
•организации и срок пребывания
•любые другие приемлемые документы, подтверждающие цель визита
В качестве доказательства финансовой состоятельности или обеспечения поездки путешественник может предоставить такие варианты подтверждения (на свой выбор):
•наличные средства
•тревел-чеки
•оплаченное проживание и билеты
•финансовые гарантии приглашающей стороны
•кредитные карты международных платежных систем
Важно! Выписки из банков о состоянии счета, справки с места работы и другие подобные документы не включены в список и не обязательны к предоставлению. Но если у пограничника возникнут сомнения, на границе вас могут попросить подтвердить наличие средств на банковском счете – с помощью банкоматов, в зоне пограничного контроля, интернет-банкинга или телефонного звонка в банк.
При желании вы можете везти с собой чек из банкомата или другой подтверждающий документ, но вы не обязаны этого делать; пограничник не имеет права отказать вам во въезде лишь по той причине, что у вас нет бумаги с печатью банка. Выбор документа, подтверждающего наличие средств, остается за вами.
Также рекомендуется иметь с собой медицинскую страховку международного образца, но ее наличие не является обязательным, а ее отсутствие не может стать основанием для отказа во въезде.
Источник: hyser.com.ua