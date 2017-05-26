Едем без визы в ЕС. Советы путешественникам Эксперты подготовили перечень документов, которые украинцам придется предъявлять при пересечении границы с Европейским союзом.

Пограничник имеет право проверить выполнение пяти требований. Все они не зависят от наличия визы, то есть действуют в равной мере для путешественников, пересекающих границу в рамках как визового, так и безвизового режима.

Условия въезда в ЕС:

1) наличие документа для пересечения границы (к примеру, загранпаспорта);

2) убедительное обоснование цели и условий пребывания в странах Европы;

3) наличие достаточных финансовых средств для пребывания в ЕС и для возвращения домой;

4) отсутствие путешественника в перечне лиц, которым запрещен въезд в ЕС;

5) путешественник не представляет угрозы для общественного порядка, безопасности, общественного здоровья и международных отношений.

Для проверки цели поездки на границе могут запросить такие подтверждающие документы:

Для бизнес-поездок и командировок:

•приглашение на встречу

•другой документ, подтверждающий торговые или деловые отношения

•билет на выставку или мероприятие, если целью поездки является их посещение

Для туризма или частных поездок:

•бронирование проживания или приглашение в произвольной форме, если вы собираетесь остановиться у друзей

•обратный билет (если вы путешествуете на автомобиле, это – не обязательное требование)

•маршрут или план вашей поездки

Для поездок с целью обучения:

•сертификат о зачислении/регистрации в учебное заведение/на курсы/в школу

•студенческое удостоверение или сертификат о посещении курсов

Для поездок с целью участия в политических, научных, культурных, спортивных или религиозных мероприятиях, или других:

•приглашения, входные билеты, данные о регистрации или программы; в них должно быть указано название принимающей

•организации и срок пребывания

•любые другие приемлемые документы, подтверждающие цель визита

В качестве доказательства финансовой состоятельности или обеспечения поездки путешественник может предоставить такие варианты подтверждения (на свой выбор):

•наличные средства

•тревел-чеки

•оплаченное проживание и билеты

•финансовые гарантии приглашающей стороны

•кредитные карты международных платежных систем

Важно! Выписки из банков о состоянии счета, справки с места работы и другие подобные документы не включены в список и не обязательны к предоставлению. Но если у пограничника возникнут сомнения, на границе вас могут попросить подтвердить наличие средств на банковском счете – с помощью банкоматов, в зоне пограничного контроля, интернет-банкинга или телефонного звонка в банк.

При желании вы можете везти с собой чек из банкомата или другой подтверждающий документ, но вы не обязаны этого делать; пограничник не имеет права отказать вам во въезде лишь по той причине, что у вас нет бумаги с печатью банка. Выбор документа, подтверждающего наличие средств, остается за вами.

Также рекомендуется иметь с собой медицинскую страховку международного образца, но ее наличие не является обязательным, а ее отсутствие не может стать основанием для отказа во въезде.

Источник: hyser.com.ua