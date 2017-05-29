СМИ о протестах в России: люди усомнились в Путине

Антикоррупционные митинги были объявлены оппозиционером Алексеем Навальным. В Москве акция была согласована с мэрией столицы по проспекту Сахарова. Но вечером 11 июня Навальный призвал своих сторонников идти на Тверскую улицу, где в честь Дня России был фестиваль исторической реконструкции. Перенос места проведения акции власти назвали провокацией.

Оппозиционера задержали еще на выходе из дома. Он получил 30 суток административного ареста. За участие в митингах только в Москве были задержаны 866 человек, в Санкт-Петербурге - более 500.

В этой статье реакция ведущих западных и российских СМИ на протесты в России.

Россия переживает волну потрясений

Washington Post, США

Митинги послужат проверкой поддержки Навального в его попытке сместить президента России Владимира Путина, имеющей мало шансов на успех, пишет газета.

В крупных российских городах наблюдалось большое количество участников, несмотря на официальные усилия свести к минимуму толпы.

По мнению издания, Россия переживает волну потрясений, невиданную с 2012 года.

"Каждый день протестовали дальнобойщики, а Навальный выстроил маленькую, но растущую базу поддержки по стране для своего участия в президентских выборах", - пишет WP.

При этом газета считает, что сегодня в Москве сложно найти кого-то, кто бы в действительности сказал, что Навальный ему нравится. "А недавние опросы показывают, что он не набрал бы более десяти процентов голосов", - заключают авторы.

Власти не знают, что делать с Навальным

Guardian, Британия

Газета напоминает о президентских амбициях Навального и прогнозирует, что власти не допустят его к такой широкой трибуне для антикоррупционной кампании.

"Тем временем, в правящих кругах нет единства в вопросе о том, как реагировать на угрозу, исходящую от Навального. Некоторые считают, что его надо оставить в покое и протестное движение выдохнется само, другие уверены, что без полномасштабного подавления не обойтись", - пишет Guardian.

Гостелевидение традиционно игнорирует протесты

Bild, Германия

Самая тиражная газета Германии описала ситуацию в России при помощи твитов и фотографий, аргументируя это тем, что социальные сети имеют особое значение, поскольку гостелевидение России традиционно игнорирует марши оппозиции.

"Фотографии с акций протеста свидетельствуют о гражданской активности. Российская полиция известна своей склонностью занижать число участников демонстраций", - отмечает газета.

Попытка Навального попасть на выборы

New York Times, США

Люди вышли на улицы нескольких российских городов против коррупции и политического застоя, вопреки ретивым попыткам властей помешать протестам или запретить их, пишет газета.

Одновременно с антикоррупционными лозунгами протесты являются попыткой заставить Кремль допустить Навального к президентским выборам, "пусть его шансы одолеть Путина и близки к нулю".

Аналогичное замечание делает французская газета Le Monde.

Неудачные попытки Кремля снизить протестный настрой

Die Zeit, Германия

В России, прежде всего среди представителей молодого поколения, происходит становление нового протестного движения, направленного против действующей власти. Газета отмечает, что протесты в День России прошли в 200 городах.

"Чтобы не допустить протесты, власть прибегает к проверенному рецепту: запугивание вкупе с репрессиями", - пишет Die Zeit.

Отмечается, что в эти дни в регионах были задержаны руководители предвыборных штабов Навального. Кроме того, были открыты новые дела против оппозиционеров в связи с антикоррупционной акцией протеста, проходившей 26 марта.

До сих поры попытки Кремля снизить протестный настрой среди молодежи, такие как клип Алисы Вокс против Навального, оканчивались неудачей.

Издание приводит мнение политолога из РФ, что интернет-пропаганда российских властей не трогает молодежь, поскольку они не тоскуют по СССР.

Навальный сеет в обществе сомнения в Путине

Times, Британия

Газета пишет, что возрождение России из руин СССР, которое отмечается 12 июня, спецслужбы решили отметить в проверенном временем советском стиле - арестом самого известного соперника Путина Алексея Навального.

Оппозиционер раздражает Кремль, как минимум, по двум причинам - Навальный умеет говорить с молодежью, а его потенциальная президентская программа достигла приличного размаха..

"Пока Путин имеет власть над спецслужбами, пока судьи выполняют его волю... ему не следует опасаться, что на президентских выборах Навальный его сместит", - отмечает издание.

Однако, как полагает Times, если Путин вновь станет президентом России, то ему придется решать проблемы, на которые указал Навальный.

"Навальный сеет в обществе сомнения в кремлевском лидере. Путин предает российское молодое поколение тем, что поощряет клептократическое правление", - заключает издание.

Пропаганда прошла мимо молодежи

Los Angeles Times, США

Контролируемая Кремлем пропаганда на государственном телевидении и в СМИ прошла мимо нового поколения россиян, которые считают YouTube и соцсети главным источником новостей.

Попытки российских властей снизить активность молодых людей на улицах и в сети, такие как законопроект об ограничении использования соцсетей для пользователей моложе 14 лет, издание называет неуклюжими.

Кремль не уверен в своей власти

Frankfurter Allgemeine, Германия

Задержания протестующих показали, что Кремль боится открытой политической конкуренции.

"По всей видимости, российское руководство не столь уверено в своей власти, как это должно быть, если судить по опросам общественного мнения", - отмечает газета.

По мнению издания, с помощью насилия и репрессий российские власти пытаются задушить протестные настроения до того, как потенциальный противник "окрепнет настолько, что сможет выиграть борьбу за власть".

Алексей Навальный, как говорится в статье, уже представляет угрозу нынешнему режиму: "С одной стороны, он расширил протестную базу как в географическом, так и в общественном отношениях".

"Сегодня движение Навального стало настолько крупным, что Кремлю придется считаться с ним. Вероятность его провала велика, но и для режима цена репрессий также будет немалой", - заключает автор.

Россияне готовы продолжить протест

Ведомости, Россия

Выход людей, в том числе студентов и школьников, на протестные акции показал, что, несмотря на отсутствие новых идей у лидеров оппозиции и несмотря на запугивание, они готовы продолжать протест, пишет газета.

Навальный делает ставку на быструю политизацию, его противники во власти будут просто не успевать вырабатывать тактику, приводит издание мнение политолога Глеба Павловского.

"Он навязывает темп, его можно понять - у него мало времени, ему до конца года нужно добиться настолько высокого уровня политической конфликтности, чтобы его регистрация кандидатом с точки зрения власти была меньшим злом", - приводит газета мнение политолога.

По мнению эксперта, Навальный показал, что градус конфликта высок, но его сторонники - это пока не электорат, а актив беспокойных граждан.

Протест носит долгосрочный характер

РБК, Россия

Несмотря на неожиданную смену сценария, сторонники пошли за Навальным, хотя "формального повода для возмущения сейчас практически не было".

Это означает, что протест носит долгосрочный характер, и Навальный добился этого благодаря тому, что отказался играть по правилам мэрии, полагает политолог Аббас Галлямов.

Протестов нет, есть борьба Навального за власть

Новая газета, Россия

Газета фиксирует ничью "в игре Навального против власти", но вывести протестное движение на новый уровень после акций 26 марта не удалось.

"Впрочем, инициатива по-прежнему на его стороне, а власти при этом по-прежнему не могут предложить внятной концепции для мартовских выборов президента", - пишет НГ.

Мыльный пузырь "Навальный" лопнул

Известия, Россия

Газета называет Навального провокатором, несанкционированные акции протеста которого не нашли значимой поддержки ни в столице, ни в регионах.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин говорит на страницах газеты, что численность уличных мероприятий, которые не согласованы и на которых организаторы не гарантируют безопасность участников, всегда невысока и ограничена протестным активом.

"С оглушительным провалом московской акции Навальный упускает инициативу и почти теряет шансы стать ведущим модератором антипрезидентской повестки", - резюмировал он.

"Откровенно говоря, мыльный пузырь под названием "Навальный", что так долго надувался и подкачивался, наконец лопнул", - говорит политолог Алексей Мартынов на страницах Известиях.

По его мнению, проект Навального и сам оппозиционер - "почти пустое, виртуальное место".

"Навальный - руководитель сетевых хомячков. В реальной жизни эти персонажи - люди нескладные, неустроенные и не уверенные в себе. Поэтому и реальные реформы, действия и акции им ни к чему", - считает эксперт.

Безуспешные малочисленные акции протеста

Российская газета, Россия

"Попытки малочисленной оппозиции антизаконно навязать свою волю не имели успеха", - пишет издание правительства РФ "Российская газета".

"Спрашивается, ради чего оппозиция все это делала? Да только для того, чтобы создать картинку для западных телекомпаний, которые смогут сказать: в Москве у президента Путина существует оппозиция! Вот для этого оппозиция в лице тысячной доли москвичей и попыталась превратить всю улицу Тверскую в съемочную площадку, а людей, праздновавших День России, представить как своих сторонников. Они специально провоцировали представителей правоохранительных органов, вынуждая их на принятие самых жестких мер".

Жесткий разгон демонстрантов ОМОНом

Коммерсант, Россия

Накануне акции в Москве Алексей Навальный неожиданно отказался от проведения согласованного митинга на проспекте Сахарова и призвал сторонников выйти на Тверскую, где мэрия проводила исторический фестиваль Времена и эпохи.

"В итоге посетители фестиваля увидели не только зрелищные поединки викингов и дуэли мушкетеров, но и сцены жесткого разгона демонстрантов ОМОНом", - отмечает газета.

Жесткие задержания начались к четырем часам. Молодых людей тащили по асфальту, заламывали руки, даже били ногами. Соцсети обошло десятисекундное видео, как омоновец бьет кулаком в лицо человека, лежащего на террасе одного из кафе и не пытающегося сопротивляться.

"На глазах корреспондента ОМОН потащил в автозак спокойно разговаривавшую с подругой девушку; когда журналист показал пресс-карту и поинтересовался причиной ее задержания, он тоже оказался в автозаке. Пресс-карту полицейские пытались порвать", - пишет газета.

Источник: "Корреспондент"