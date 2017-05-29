Бомба: Германия будет строить в Украине дороги и мосты Госсекретарь министерства транспорта Германии Райнер Бомба о немецких инвестициях в украинскую инфраструктуру и санкциях против России.

В среду, 7 июня, Украину с официальным визитом посетил госсекретарь Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнер Бомба. Это десятый визит немецкого чиновника за последние два года. Среди ключевых интересов Германии в Украине - усиление немецкого бизнеса в стране и участие в крупных инфраструктурных проектах. В интервью Райнер Бомба рассказал, как увеличить скорость украинского интернета, построить новые дороги и мосты и где на это взять деньги.

Об экономическом партнерстве Германии и Украины

- В последнее время вы зачастили с визитами в Украину. С чем связан интерес?

- Действительно, за два года я посетил Украину 10 раз. Моя цель заключается не в том, чтобы посетить 140 разных стран. Намного эффективнее сконцентрироваться всего на нескольких государствах, но уделить им больше внимания. Украина относится к числу стран, которые я хотел бы посещать как можно чаще, потому что у меня есть внутреннее ощущение, что у вашей страны перспективное будущее - ее ждет большое развитие. Также для меня важно, что украинцы ментально очень похожи на немцев. Например, нам всем нравится поэзия, музыка. И для нас является естественным желание жить в мире.

- Когда вы говорите, что Украина встала на правильный путь, что имеете в виду?

- Украина переживает трансформацию. Когда-то она была частью Советского Союза, затем стала самостоятельной. В какой-то момент она взяла курс на сближение с Западной Европой. Мне кажется, именно этот вектор позволит Украине двигаться вперед.

- Как изменились отношения Украины и Германии, если сравнивать период до и после Революции достоинства?

- Каждый народ имеет суверенное право на оценку действий своего правительства и на выбор нового. Украина пошла по правильному пути. Очень важно пройти этот путь полностью. Федеральное правительство Германии остается надежным партнером Украины и поддерживает ее в этих стремлениях.

После 2013 года наши отношения получили значительный импульс, стали более интенсивными. Я был активным участником этого процесса. Я тогда был очень дружен с господином Пивоварским (экс-министр инфраструктуры. - Ред.), то же самое можно сказать о господине Омеляне, который тогда был замминистра. Эта линия на сотрудничество продолжается. Очень важно, что кроме политических встреч и обмена мнениями, идеями и мыслями происходит активизация отношений между немецкими и украинскими предприятиями.