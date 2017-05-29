Рейтинг фильмов всех времен и народов от журнала Empire

Гангстерская драма Фрэнсиса Форда Копполы - Крестный отец оказалась на первом месте рейтинга величайших фильмов в истории, составленном британским журналом о кинематографе Empire.

Фильм 1972 года о мафиозной семье Корлеоне завоевала три статуэтки Оскар, четыре награды Золотой Глобус, премию BAFTA и регулярно входит в первую пятерку 250 лучших фильмов по версии портала IMDB, передает Новое время.

На втором месте оказался фантастический фильм Звездные войны: Эпизод V: Империя наносит ответный удар; на третьем – боевик Кристофера Нолана Темный рыцарь; на четвертом и пятом - Побег из Шоушенка и Криминальное чтиво соответственно.

Также в десятку лучших фильмов всех времен и народов по версии журнала Empire вошли картины Славные парни, Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, Челюсти, Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда и Властелин колец: Братство кольца.

При составлении рейтинга величайших фильмов журнал опросил 20 тысяч кинолюбителей. Полный список состоит из 100 ярких и любимых многими картин.

Примечательно, что, заняв 62-е место, в рейтинг попал и оскароносный мюзикл 2016 года Ла-Ла-Ленд. Это большой успех для нового фильма.

Источник: segodnya.ua