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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 18:043

Рейтинг фильмов всех времен и народов от журнала Empire

В десятку лучших вошли картины Славные парни, Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, Челюсти, Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда.

Кадр из фильма "Крестный отец"

Гангстерская драма Фрэнсиса Форда Копполы - Крестный отец оказалась на первом месте рейтинга величайших фильмов в истории, составленном британским журналом о кинематографе Empire.

Фильм 1972 года о мафиозной семье Корлеоне завоевала три статуэтки Оскар, четыре награды Золотой Глобус, премию BAFTA и регулярно входит в первую пятерку 250 лучших фильмов по версии портала IMDB, передает Новое время.

На втором месте оказался фантастический фильм Звездные войны: Эпизод V: Империя наносит ответный удар; на третьем – боевик Кристофера Нолана Темный рыцарь; на четвертом и пятом - Побег из Шоушенка и Криминальное чтиво соответственно.

Также в десятку лучших фильмов всех времен и народов по версии журнала Empire вошли картины Славные парни, Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, Челюсти, Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда и Властелин колец: Братство кольца.

При составлении рейтинга величайших фильмов журнал опросил 20 тысяч кинолюбителей. Полный список состоит из 100 ярких и любимых многими картин.

Примечательно, что, заняв 62-е место, в рейтинг попал и оскароносный мюзикл 2016 года Ла-Ла-Ленд. Это большой успех для нового фильма. 

Источник: segodnya.ua

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