Анекдоты недели - 101

Если мужчина сказал, что починит это, значит, починит! И совсем необязательно напоминать ему об этом каждый месяц.
***
Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке.
Сразу стали искать ей нормального парня.
***
Объявление:
"Ищу женщину для совместного проживания, красивым не звонить - не потяну".
***
- Вот мне уже тридцать, а чувствую себя, как в восемнадцать!
- Все так же бодр, энергичен и амбициозен?
- Все так же без жилья, денег и работы...
***
- Дорогой! Tы скоро будешь папой!
- Папой?! С ума сошла? Я даже не католик!
***
- Моя жена хочет больше, чем я могу.
- Любит интим?
- Нет, хочет потратить больше, чем я могу заработать.
***
Когда муж ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что у него есть вторая удочка.
***
- Клянусь быть с тобой в богатстве и в роскоши, в радости и в счастье, в Париже и в Лондоне, в твоих замках и на яхтах…
- Невеста! По тексту, по тексту!
***
В Одессе:
- Изя, я шо-то не поняла! Это кто тебе вместо меня настроение испортил?!
***
- Люся, твою логику нужно отправить на фронт.
- Почему?
- Она убивает.
***
В Одессе:
- Ой, Рабинович, заходите еще в гости! Без вас потом так хорошо!
***
Тридцатилетний Антон разбирал свои старые вещи и нашел среди них тамагочи.
Оголодавшее чудовище разделалось с парнем за десять минут.
***
- Ну, конечно, это Гуччи! Меряйте - становитесь на картонку, а я пока шторку подержу!
***
Выбирая кнут или пряник, помните, что черствым пряником по морде тоже больно.
***
- Мам, купи мне киндер-сюрприз.
- Тебе 27.
- Нет, одного хватит.
По прогнозам Гидрометцентра, этим летом температура будет выше, чем зимой.... 1
Оля каждое утро приносила своему мужу кофе в постель, потому что, если она не успевала, утро начиналось с пива....
Мужчины легко соглашаются приобрести товар при условии, что он им нужен.
Поэтому лучшими покупателями считаются женщины....
Работница автозаправки собирала сына в поход из расчета: 7 бутербродов на 100 километров....
Гости даже не могли догадаться, что квартиру еще пришлось убирать до состояния "извините, что не убрано"....