Анекдоты недели - 101 Маршрутка - единственное место в Украине, где финансовый поток может пройти трех и более посредников и никто не возьмет откат!

Если мужчина сказал, что починит это, значит, починит! И совсем необязательно напоминать ему об этом каждый месяц.

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Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке.

Сразу стали искать ей нормального парня.

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Объявление:

"Ищу женщину для совместного проживания, красивым не звонить - не потяну".

***

- Вот мне уже тридцать, а чувствую себя, как в восемнадцать!

- Все так же бодр, энергичен и амбициозен?

- Все так же без жилья, денег и работы...

***

- Дорогой! Tы скоро будешь папой!

- Папой?! С ума сошла? Я даже не католик!

***

- Моя жена хочет больше, чем я могу.

- Любит интим?

- Нет, хочет потратить больше, чем я могу заработать.

***

Когда муж ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что у него есть вторая удочка.

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- Клянусь быть с тобой в богатстве и в роскоши, в радости и в счастье, в Париже и в Лондоне, в твоих замках и на яхтах…

- Невеста! По тексту, по тексту!

***

В Одессе:

- Изя, я шо-то не поняла! Это кто тебе вместо меня настроение испортил?!

***

- Люся, твою логику нужно отправить на фронт.

- Почему?

- Она убивает.

***

В Одессе:

- Ой, Рабинович, заходите еще в гости! Без вас потом так хорошо!

***

Тридцатилетний Антон разбирал свои старые вещи и нашел среди них тамагочи.

Оголодавшее чудовище разделалось с парнем за десять минут.

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- Ну, конечно, это Гуччи! Меряйте - становитесь на картонку, а я пока шторку подержу!

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Выбирая кнут или пряник, помните, что черствым пряником по морде тоже больно.

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- Мам, купи мне киндер-сюрприз.

- Тебе 27.

- Нет, одного хватит.