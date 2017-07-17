16 августа - этот день в истории Антон, Вячеслав Иван, Исаак, Николай, Ян празднуют 16 августа именины.

События, которые вошли в историю

1812 - русские войска и армии Наполеона схлестнулись в битве за Смоленск.

1812 - в ходе англо-американской войны американский генерал Уильям Халл сдал Форт Детройт без боя.

1930 - создан первый звуковой цветной мультипликационный фильм.

1941 - командиры и политработники, попавшие в плен, объявлялись командованием СССР дезертирами, а семьи плененных подлежали аресту и выселению.

1945 - Москва и Варшава подписали договор о советско-польской границе, в основе документа лежала "линия Керзона": линия в основном соответствует этнографическому принципу.

1960 - Основана Международная академия астронавтики (IAA)

1976 - в прокате появилась кинокомедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (фильм, который бывшие жители СССР ассоциируют с Новым годом).

1976 - Вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами. Ее подписали около 160 государств, в том числе и СССР.

1995 - жители Бермудских островов решили остаться британской колонией и проголосовали против независимости.

2006 - русская Википедия (интернет-энциклопедия) пополнилась 100 000-ой статьей.

2009 - ужасная катастрофа на авиасалоне МАКС-2009 в России: разбились 2 самолёта Су-27 группы "Русские Витязи", командир Игорь Валентинович Ткаченко погиб.

16 августа родились

980 - иранский философ Ибн Сина (был придворным врачом саманидских эмиров, за свою жизнь написал около 450 трудов в 29 областях науки, к сожалению не все дошли до наших дней).

1682 - наследник французского трона Людовик Бургундский.

1858 - немецкий писатель, путешественник и этнограф-любитель Артур Ахляйтнер.

1888 - британский офицер и писатель Лоуренс Аравийский (считается военным героем как в Великобритании, так и в ряде арабских стран Ближнего Востока).

1902 - русский востоковед и лингвист, автор работ по диалектологии тибетского языка Юрий Рерих.

1914 - советский военачальник, летчик, маршал авиации Павел Кутахов.

1923 - израильский политический деятель Шимон Перес (лауреат Нобелевской премии мира). 1933 - талантливый украинский художник, общественный деятель Михаил Николаевич Романишин.

1933 - знаменитый украинский дирижер, композитор – Анатолий Тимофеевич Авдиевский.

1934 - гениальный французский киноактёр Пьер Ришар (особо отличился в жанре комедийного кино).

1954 - канадский кинорежиссёр Джеймс Кэмерон (поставил такие кассовые блокбастеры как "Терминатор", "Чужие", "Титаник", "Аватар").

1958 - американская певица, "Королева поп-музыки" Мадонна (включена в "Книгу рекордов Гиннеса" как обладательница самой длинной непрерывной серии синглов).

Умерли в этот день

1657 - Богдан Хмельницкий украинский государственный и военный деятель, гетман Войска Запорожского 1705 - Якоб Бернулли швейцарский математик

1893 - Жан-Мартен Шарко французский психиатр, придумавший душ-антидепрессант "Шарко"

1916 - Умберто Боччони итальянский художник, скульптор и теоретик футуризма

1949 - Маргарет Митчелл американская писательница, автор романа-бестселлера «Унесённые ветром»

1959 - Владимир Крюков советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза

1969 - Марк Бернес советский актер кино, исполнитель песен, Народный артист РСФСР

1975 - Владимир Куц советский легкоатлет (стайер), двукратный олимпийский чемпион

1977- Элвис Пресли американский певец и актер, один из создателей рок-н-ролла 1987Андрей Миронов советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР