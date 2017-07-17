18 августа - день в истории

Знаменательные события 18 августа
1201 - основана столица Латвии - город Рига
1572 - В Париже состоялась свадьба французской принцессы Маргариты Валуа (знаменитая "Королева Марго") и Генриха короля Наваррского
1649 - украинский гетман Богдан Хмельницкий заключил с поляками Зборовский договор (фактически данное соглашение не соблюдалось, а противоборствующие стороны начали готовиться к новой войне)
1682 - Российская Империя получила нового императора, им стал Пётр I (известен в истории России как император, который прорубил "окно в Европу", провел множество реформ, направленных на "европеизацию" страны).
1743 - Российская империя продолжает экспансию в Скандинавах: по договору с Швецией русские отхватили часть Финляндии.
1782 - В Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру I («Медный всадник»)
1920 - развитие демократии в США: конгресс ратифицирует 19-я поправку к конституции США, этой поправкой вводилось избирательное право для женщин
1941 - Депортация этнических немцев из Крымской АССР в Казахстан
1958 - Владимир Набоков опубликовал в США свой знаменитый роман «Лолита»
1966 - Произведено первое фотографирование лунной поверхности с американской селеноцентрической орбиты - «Лунар орбитер-1»
1991 - в рамках путча ГКЧП Михаил Горбачёв арестован во время отдыха в Форосе (Крым)
1992- Основана первая награда независимой Украины - Почетный знак отличия Президента Украины.
Родились в этот день
1685 - Брук Тейлор английский математик
1750 - Антонио Сальери итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог
1824 - знаменитый французский металлург Пьер Мартен (известен как изобретатель Мартеновской печи)
1830 - глава Австро-Венгерской империи Франц Иосиф I
1836 - Александр Кониский великий украинский мыслитель
1918 - советский государственный деятель Александр Шелепин (наибольшую известность получил как глава КГБ, награждал ликвидаторов С. Бандеры и Л. Троцкого)
1921 - Лидия Литвяк советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза
1933 - французский футболист Жюст Фонтен (вошел в историю футбола, как игрок, забивший наибольшее количество голов (13) в рамках одного чемпионата мира)
1930 - Ливиу Либреску румынский, израильский и американский математик, профессор
1937 - Роберт Редфорд, американский кинорежиссёр и актёр, обладатель "Оскара"
1945 - Владимир Мигуля советский композитор, пианист, вокалист
1952 - Патрик Суэйзи, один из самых популярных американских киноактёров
1957 - Кароль Буке французская актриса
1992 - американская художница и журналистка Фрэнсис Бин Кобейн (единственная дочь легендарного певца Курта Кобейна).
Умерли в этот день
1503 - Александр VI (Родриго Борджиа) 214-й Папа Римский, «самая мрачная фигура папства»
1642 - Рени Гвидо итальянский живописец эпохи барокко, представитель болонского академизма 1645Евдокия Стрешнева русская царица (1626-1645), супруга царя Михаила Федоровича Романова
1850 - Оноре де Бальзак французский писатель
1995 - Дональд Биссет английский детский писатель, художник, киноактер и театральный режиссер.
15 августа День Ангела празднуют только мужчины - Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор, Ян....
14 августа празднуют именины Александр, Антон, Гурий, Леонтий....