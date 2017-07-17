18 августа - день в истории Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Семен - 18 августа именинники.

Знаменательные события 18 августа

1201 - основана столица Латвии - город Рига

1572 - В Париже состоялась свадьба французской принцессы Маргариты Валуа (знаменитая "Королева Марго") и Генриха короля Наваррского

1649 - украинский гетман Богдан Хмельницкий заключил с поляками Зборовский договор (фактически данное соглашение не соблюдалось, а противоборствующие стороны начали готовиться к новой войне)

1682 - Российская Империя получила нового императора, им стал Пётр I (известен в истории России как император, который прорубил "окно в Европу", провел множество реформ, направленных на "европеизацию" страны).

1743 - Российская империя продолжает экспансию в Скандинавах: по договору с Швецией русские отхватили часть Финляндии.

1782 - В Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру I («Медный всадник»)

1920 - развитие демократии в США: конгресс ратифицирует 19-я поправку к конституции США, этой поправкой вводилось избирательное право для женщин

1941 - Депортация этнических немцев из Крымской АССР в Казахстан

1958 - Владимир Набоков опубликовал в США свой знаменитый роман «Лолита»

1966 - Произведено первое фотографирование лунной поверхности с американской селеноцентрической орбиты - «Лунар орбитер-1»

1991 - в рамках путча ГКЧП Михаил Горбачёв арестован во время отдыха в Форосе (Крым)

1992- Основана первая награда независимой Украины - Почетный знак отличия Президента Украины.

Родились в этот день

1685 - Брук Тейлор английский математик

1750 - Антонио Сальери итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог

1824 - знаменитый французский металлург Пьер Мартен (известен как изобретатель Мартеновской печи)

1830 - глава Австро-Венгерской империи Франц Иосиф I

1836 - Александр Кониский великий украинский мыслитель

1918 - советский государственный деятель Александр Шелепин (наибольшую известность получил как глава КГБ, награждал ликвидаторов С. Бандеры и Л. Троцкого)

1921 - Лидия Литвяк советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза

1933 - французский футболист Жюст Фонтен (вошел в историю футбола, как игрок, забивший наибольшее количество голов (13) в рамках одного чемпионата мира)

1930 - Ливиу Либреску румынский, израильский и американский математик, профессор

1937 - Роберт Редфорд, американский кинорежиссёр и актёр, обладатель "Оскара"

1945 - Владимир Мигуля советский композитор, пианист, вокалист

1952 - Патрик Суэйзи, один из самых популярных американских киноактёров

1957 - Кароль Буке французская актриса

1992 - американская художница и журналистка Фрэнсис Бин Кобейн (единственная дочь легендарного певца Курта Кобейна).

Умерли в этот день

1503 - Александр VI (Родриго Борджиа) 214-й Папа Римский, «самая мрачная фигура папства»

1642 - Рени Гвидо итальянский живописец эпохи барокко, представитель болонского академизма 1645Евдокия Стрешнева русская царица (1626-1645), супруга царя Михаила Федоровича Романова

1850 - Оноре де Бальзак французский писатель

1995 - Дональд Биссет английский детский писатель, художник, киноактер и театральный режиссер.