Анекдоты недели - 110

Всем хочется хорошо провести время...
Но время не проведешь!
***
В Одессе:
- Ви знаете, Сарочка, а мой мальчик получил уже второе высшее образование!
- А шо, Розочка, в одном институте научить не смогли?
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Когда я вижу имена влюбленных, вырезанные на стволе дерева, я не умиляюсь, а удивляюсь, что люди берут на свидания нож.
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Уборщица Петровна, проработавшая в международном аэропорту 15 лет, знает на 70 языках фразу: "Куда прешь, урод, я только что помыла!"
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Большинство пищевых отравлений начинается со слов: "Да что ему в холодильнике будет?!"
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Когда у вас появляются деньги - у вас появляются женщины! Появляются женщины - пропадают деньги! Пропадают деньги - пропадают женщины!
Пропадают женщины - появляются деньги...
Если вы сможете из этого замкнутого круга убрать женщин - вы будете сказочно богаты!
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С появлением детей снова начинаешь отпрашиваться у родителей, чтобы куда-нибудь сходить.
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Парень - девушке:
- А почему твой отец разрешает нам уединяться в этой комнате, а не в соседней?
- Чтобы держать ситуацию под контролем. Тут кровать скрипит.
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Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов: "Ну что, придурок, уже сломал?"
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Женщина смотрит, как другая женщина накладывает еду своему мужу, и спрашивает:
- А чего это ты так как-то по-походному, все в одну миску, шматками?
- Так он же у меня художник, если красиво разложить, то эта сволочь сразу сядет натюрморт рисовать!
***
"Бесит, когда идешь по своим делам, а тебя берут на руки и начинают тискать".
Барсик, пять лет.
***
- Руководство нашего холдинга по итогам работы за 2016 год решило вас кремировать!
- Может, премировать?
- Нет.
***
Менеджер одного одесского банка Самуил Наумович Гершвиц, таки уговорил грабителя взять ещё и ипотечный кредит!
***
- Здравствуйте, это служба поддержки?
- Да.
- Мне одиноко и тоскливо, всё достало! Хочу напиться.
- Поддерживаю.
***
Девушка у диетолога:
- Мама считает, что полезно кушать фрукты, овощи, злаки. Папа считает, что полезнее мясо, рыба, молоко. А дед уверяет, что за день надо обязательно бутылочку водки оприходовать. Как быть?
- На завтрак и обед, считайте, что прав папа. А на ужин и полдник – что мама.
- А дедушкин совет, значит, ерунда?
- А сколько ему лет?
- 103-ий пошел.
- О! И дедушка поделился отличным советом.
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