Анекдоты недели - 110 На пути достижения мечты, как правило, стоят или отсутствие денег, или Уголовный кодекс, или жена.

Всем хочется хорошо провести время...

Но время не проведешь!

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В Одессе:

- Ви знаете, Сарочка, а мой мальчик получил уже второе высшее образование!

- А шо, Розочка, в одном институте научить не смогли?

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Когда я вижу имена влюбленных, вырезанные на стволе дерева, я не умиляюсь, а удивляюсь, что люди берут на свидания нож.

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Уборщица Петровна, проработавшая в международном аэропорту 15 лет, знает на 70 языках фразу: "Куда прешь, урод, я только что помыла!"

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Большинство пищевых отравлений начинается со слов: "Да что ему в холодильнике будет?!"

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Когда у вас появляются деньги - у вас появляются женщины! Появляются женщины - пропадают деньги! Пропадают деньги - пропадают женщины!

Пропадают женщины - появляются деньги...

Если вы сможете из этого замкнутого круга убрать женщин - вы будете сказочно богаты!

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С появлением детей снова начинаешь отпрашиваться у родителей, чтобы куда-нибудь сходить.

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Парень - девушке:

- А почему твой отец разрешает нам уединяться в этой комнате, а не в соседней?

- Чтобы держать ситуацию под контролем. Тут кровать скрипит.

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Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов: "Ну что, придурок, уже сломал?"

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Женщина смотрит, как другая женщина накладывает еду своему мужу, и спрашивает:

- А чего это ты так как-то по-походному, все в одну миску, шматками?

- Так он же у меня художник, если красиво разложить, то эта сволочь сразу сядет натюрморт рисовать!

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"Бесит, когда идешь по своим делам, а тебя берут на руки и начинают тискать".

Барсик, пять лет.

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- Руководство нашего холдинга по итогам работы за 2016 год решило вас кремировать!

- Может, премировать?

- Нет.

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Менеджер одного одесского банка Самуил Наумович Гершвиц, таки уговорил грабителя взять ещё и ипотечный кредит!

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- Здравствуйте, это служба поддержки?

- Да.

- Мне одиноко и тоскливо, всё достало! Хочу напиться.

- Поддерживаю.

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Девушка у диетолога:

- Мама считает, что полезно кушать фрукты, овощи, злаки. Папа считает, что полезнее мясо, рыба, молоко. А дед уверяет, что за день надо обязательно бутылочку водки оприходовать. Как быть?

- На завтрак и обед, считайте, что прав папа. А на ужин и полдник – что мама.

- А дедушкин совет, значит, ерунда?

- А сколько ему лет?

- 103-ий пошел.

- О! И дедушка поделился отличным советом.