19 августа - день в истории 19 августа отмечает День Ангела Юлиан.

Праздники этого дня

Преображение Господне, в народе носит название Яблочного Спаса, Второго Спаса.

Всемирный день фотографии

Всемирный день гуманитарной помощи

Всемирный день бездомных животных

День пчеловода (День пасечника). Этот профессиональный праздник учредил Президент Украины Леонид Кучма

День Коломыи. Коломыя – один из наиболее древних городов, расположенных на территории Украины.

Знаменательные события 19 августа

1812 - очередное сражение Великой отечественной войны 1812 г. - бой у Валутиной горы (русские войска одержали тактическую победу над армиями Наполеона).

1874 - в качестве нижнего белья тельняшка утверждена как элемент формы матросов на Русском Флоте.

1921 - в результате объединения двух газет − «Киевский пролетарий» и «Коммунист», началось издание газеты «Пролетарская Правда».

1941 - в бою под Войсковицами командир танка КВ-1 Зиновий Григорьевич Колобанов сумел уничтожить целую немецкую танковую колонну и вошёл в историю как один из самых успешных советских танковых асов Второй мировой войны.

1943 - премьер-министр Великобритании У. Черчилль и Президент США Ф. Рузвельт заключили тайное соглашение по созданию атомной бомбы (союз имел явную антисоветскую направленность).

1945 - в ходе Маньчжурской операции советские войска наголову разгромили японскую Квантунскую армию.

1945- День августовской революции во Вьетнаме

1960 - впервые на орбите побывали две собаки Белка и Стрелка, доставил их туда советский космический корабль "Восток" (руководил данным проектом ученый С. П. Королев).

1991 В Москве произошла попытка государственного переворота

1993 - в Питере образована российская рок-группа Ночные Снайперы (лидер группы Диана Арбенина).

1996 - интернет-браузер Netscape Navigator обновился до версии 3.0 (с 2007 года поддержка и развитие браузера прекращены).

2004 - мировой интернет гигант "Google" начал продажу своих акций на фондовом рынке.

19 августа родились:

1631 - английский поэт и драматург Джон Драйден (писал серьезные критические рецензии).

1646 - английский астроном Джон Флемстид (на основании наблюдений составил каталог положений около 3 тысяч звёзд, выполнил большое число наблюдений Луны).

1830 - немецкий химик Юлиус Лотар Мейер (наряду с Д. И. Менделеевым считается создателем периодической системы элементов).

1881 - один из крупнейших музыкантов первой половины XX века, румынский композитор, музыкант и дирижёр Джордже Энеску.

1883 - самая важная фигура в истории моды, знаменитый французский кутюрье Габриель "Коко" Шанель (интересно, что целый ряд историков обвиняют знаменитого модельера в сотрудничестве с германским правительством во время Второй мировой войны).

1902 - американский поэт-сатирик Огден Нэш.

1909 - польский писатель и диссидент Ежи Анджеевский (в своем творчестве занимался поиском истинных духовных ценностей в жизни человека, некоторые его произведения экранизированы).

1938 - сербский поэт Данило Миятович (писал в таком сложном жанре как хайку).

1946 - Билл Клинтон 42-й президент США (1993-2001), государственный и политический деятель

1973 - итальянский футболист, защитник ФК "Интер" Марко Матерацци (прославился на весь мир на ЧМ-2006: спровоцировал оскорблениями Зинедина Зидана на грубость, в итоге француз был удален с поля, а Сборная Италии выиграла Чемпионат мира).

Умерли в этот день

1662- Блез Паскаль французский ученый и изобретатель, философ и писатель

1808 - Фредрик Чапман шведский кораблестроитель, теоретик кораблестроения

1819- Джеймс Уатт шотландский ученый, изобретатель паровой машины

1929- Сергей Дягилев русский театральный и художественный деятель, писатель, меценат

1936- Федерико Гарсиа Лорка испанский поэт и драматург

1994- Лайнус Полинг американский химик, кристаллограф, лауреат двух Нобелевских премий

1994 - Роберт Рождественский советский поэт, переводчик

2012 - Тони Скотт английский и голливудский режиссер, продюсер