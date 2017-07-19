Наручные часы: основы выбора Несмотря на то, что часы очень привычное для нас устройство, чтобы их выбрать, не мешает знать некоторый минимум информации о них.

Среди современных гаджетов, часы, пожалуй, являются устройством с самой значительной историей. И если раньше все часы были исключительно механическими, то сейчас, в связи с техническим прогрессом и появлением электронных хронометров их виды стали настолько разнообразными, что впору потеряться среди множества их моделей. При этом в магазинах можно найти как недорогие часы, так и часы - настоящие произведения искусства стоимостью до нескольких сот тысяч долларов.

Что же нужно знать о часах, чтобы максимально рационально произвести их выбор?

Производитель

Исторически ценятся швейцарские часы. Они держат марку и сейчас. Не случайно маркировка Swiss Made на часах является одним из индикаторов качества продукции. Однако, помимо швейцарских производителей, часы хорошего качества выпускают в Японии, Германии, Франции, Англии, США, Италии, а в последнее время и на некоторых фабриках Китая.

Механизм

Может быть классическим, то есть механическим, или кварцевым. Хорошие механические часы, как правило, дороже. Отдельные, эксклюзивные модели, стоящие десятки и даже сотни тысяч долларов давно уже стали не просто приборами для измерения времени, а и вещами, подчеркивающими статус их владельца. Кварцевые (как стрелочные, так и электронные) - в целом более демократичные по цене. И это при том, что они обеспечивают меньшую погрешность хода. Хотя, впрочем, и среди них имеются изысканные и дорогие модели.

Корпус

Самый популярный материал сейчас для изготовления корпусов - нержавеющая сталь, материал, обеспечивающий наилучшее соотношение цены и качества.

Пластиковые корпуса можно встретить в недорогих моделях часов. Причем, цена их зависит напрямую от качества используемого в производстве полимера.

Латунь - тоже используется в недорогих моделях часов. Но поскольку латунные корпуса плохо переносят агрессивную среду, то последнее время этот материал используется реже.

Титановые и алюминиевые сплавы позволяют выпускать более легкие часы, но их используют только некоторые производители.

Золото используют только для дорогих моделей и главным образом швейцарскими производителями. В большинстве же моделей "под золото" используется только напыление.

Стекло

Самым распространенным является минеральное стекло. Оно достаточно прочное и технологически удобно и в процессе производства, и при эксплуатации. Сапфировое стекло в разы прочнее обычного минерального (кварцевого) и используется в более дорогостоящих моделях. В более же простых и недорогих часах применяют пластиковые (хезалитовые) стекла.

Ремешок или браслет

Классическими считаются кожаные ремешки, однако в последнее время в недорогих часах все чаще используют каучуковые (пластиковые) и даже тканевые ремешки. Металлические браслеты, как правило, изготавливают из того же материала,что и корпус часов. Качественные браслеты служат существенно дольше ремешков.

®