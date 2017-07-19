20 августа - день в истории 20 августа День Ангела у Александра, Алексея, Антона, Афанасия, Василия, Дмитрия, Елисея, Ивана, Митрофана, Михаила, Наркисса, Никанора, Петра.

День Луцка

Луцк − один из наиболее древних городов в Украине, является административным центром Волынской области.

Знаменательные события

1619 - один из первых фактов работорговли: голландцы из Африки привезли в Америку 20 негров и продали их в рабство жителям Джеймстауна

1627 - вышел первый словарь украинского языка «Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє» Памвы Берынды

1667 - Опубликована поэма Джона Мильтона «Потерянный Рай» Аллегорическая поэма Джона Мильтона «Потерянный Рай» – выдающееся произведение мировой литературы, грандиозная эпопея о восстании отпавших от Бога ангелов и о грехопадении человека

1721 - Пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа Замысел создания летней резиденции, которая по своей роскоши не уступала бы знаменитому французскому Версалю, возник у Петра I

1876 - первый геноцид современности: массовое уничтожение армянского населения в Османской империи.

1812 - Главнокомандующим всеми действующими российскими армиями назначен Михаил

1945 - В СССР создан Специальный сверхсекретный комитет для руководства работами по использованию атомной энергии урана. Произошло это событие сразу же после взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки

1956 - в Британии начала действовать первая ядерная электростанция "Calder Hall".

Родились в этот день

1833- Бенджамин Гаррисон 23-й президент США (1889-1893), политический и общественный деятель

1847 - Болеслав Прус польский прозаик и журналист

1897 - индийский врач и паразитолог Рональд Росс обнаруживает возбудителей малярии (ранее известная как "болотная лихорадка").

1912 - гениальный изобретатель Томас Эдисон получил патент на фонограф и электробатарею.

1921 - Николай Яковлевич Зарудный, украинский писатель, драматург, сценарист

1923 - Вильям Похлебкин советский и российский ученый, историк, географ, журналист и писатель

1932 - Василий Аксенов советский и российский писатель-прозаик

1937 - Андрей Михалков-Кончаловский советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, Народный артист России

1941 - Слободан Милошевич 1-й президент Сербии (1989-1997), президент Югославии (1997-2000)

1944 - Раджив Ганди индийский политический деятель, премьер-министр Индии (1984-1989)

1980 - итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски (первым на планете покорил все горы "восьмитысячники")

1980 - Министерством связи УССР было отдано распоряжение о глушении радиостанций «Немецкая волна» (ФРГ), «Голос Америки» (США) и «Би-Би-Си» (Великобритания)

1988 - окончилась ирано-иракская война (один из крупнейших военных конфликтов после 1945 года, во время боевых действий активно использовалось химическое оружие).

Умерли в этот день

1823- Фридрих Брокгауз немецкий книгоиздатель, основатель фирмы «Брокгауз»

1854 - Фридрих Шеллинг немецкий философ

1915 - Пауль Эрлих немецкий врач, бактериолог, основоположник химиотерапии, Нобелевский лауреат

1923 - Вильфредо Парето итальянский экономист и социолог

1980 - Джо Дассен французский певец, композитор и музыкант американского происхождения

2009 - Семен Фарада советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

2015 - Лев Дуров советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, Народный артист СССР