20 августа - день в истории

День Луцка
Луцк − один из наиболее древних городов в Украине, является административным центром Волынской области.
Знаменательные события
1619 - один из первых фактов работорговли: голландцы из Африки привезли в Америку 20 негров и продали их в рабство жителям Джеймстауна
1627 - вышел первый словарь украинского языка «Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє» Памвы Берынды
1667 - Опубликована поэма Джона Мильтона «Потерянный Рай» Аллегорическая поэма Джона Мильтона «Потерянный Рай» – выдающееся произведение мировой литературы, грандиозная эпопея о восстании отпавших от Бога ангелов и о грехопадении человека
1721 - Пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа Замысел создания летней резиденции, которая по своей роскоши не уступала бы знаменитому французскому Версалю, возник у Петра I
1876 - первый геноцид современности: массовое уничтожение армянского населения в Османской империи.
1812 - Главнокомандующим всеми действующими российскими армиями назначен Михаил
1945 - В СССР создан Специальный сверхсекретный комитет для руководства работами по использованию атомной энергии урана. Произошло это событие сразу же после взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки
1956 - в Британии начала действовать первая ядерная электростанция "Calder Hall".
Родились в этот день
1833- Бенджамин Гаррисон 23-й президент США (1889-1893), политический и общественный деятель
1847 - Болеслав Прус польский прозаик и журналист
1897 - индийский врач и паразитолог Рональд Росс обнаруживает возбудителей малярии (ранее известная как "болотная лихорадка").
1912 - гениальный изобретатель Томас Эдисон получил патент на фонограф и электробатарею.
1921 - Николай Яковлевич Зарудный, украинский писатель, драматург, сценарист
1923 - Вильям Похлебкин советский и российский ученый, историк, географ, журналист и писатель
1932 - Василий Аксенов советский и российский писатель-прозаик
1937 - Андрей Михалков-Кончаловский советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, Народный артист России
1941 - Слободан Милошевич 1-й президент Сербии (1989-1997), президент Югославии (1997-2000)
1944 - Раджив Ганди индийский политический деятель, премьер-министр Индии (1984-1989)
1980 - итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски (первым на планете покорил все горы "восьмитысячники")
1980 - Министерством связи УССР было отдано распоряжение о глушении радиостанций «Немецкая волна» (ФРГ), «Голос Америки» (США) и «Би-Би-Си» (Великобритания)
1988 - окончилась ирано-иракская война (один из крупнейших военных конфликтов после 1945 года, во время боевых действий активно использовалось химическое оружие).
Умерли в этот день
1823- Фридрих Брокгауз немецкий книгоиздатель, основатель фирмы «Брокгауз»
1854 - Фридрих Шеллинг немецкий философ
1915 - Пауль Эрлих немецкий врач, бактериолог, основоположник химиотерапии, Нобелевский лауреат
1923 - Вильфредо Парето итальянский экономист и социолог
1980 - Джо Дассен французский певец, композитор и музыкант американского происхождения
2009 - Семен Фарада советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
2015 - Лев Дуров советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, Народный артист СССР