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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Оккупированный Крым пострадал от непогоды

Сильный водно-грязевой поток снес около 15 автомобилей на трассе Грушевка - Судак в ночь на 19 августа в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба образованного оккупантами на полуострове управления МЧС России.

«В результате сложных погодных условий на трассе« Грушевка - Судак », на 18-м км. в районе с. Дачное произошел мощный сход водно-грязевого потока на проезжую часть. В результате происшествия за пределами проезжей части дороги оказались около 15 автомобилей, требовалась срочная помощь спасателей МЧС России. Также оказалось подтопленными 41 домовладения», - говорится в сообщении учреждения, сообщает glavcom.ua.

По прибытии спасателей на место стало известно, что в результате схода водно-грязевого потока, автомобили, стоящие в пробке были частично затоплены и выведены из строя в результате гидроудара. По информации пресс-службы МЧС, спасатели провели полную эвакуацию граждан, которые на время ликвидации происшествия были размещены в туристско-оздоровительном комплексе «Судак».

Вместе с  силами сотрудников оккупационного крымского подразделения МЧС России с помощью транспортного оборудования была расчищена проезжая часть.

Спасатели осуществляют откачку воды из жилых домов, оказывают помощь населению. По информации пресс-службы, организованны обходы для выяснения необходимой помощи людям.

На опубликованном в YouTube видео можно посчитать, что количество неподвижных автомобилей на участке трассы, пострадавшей в результате происшествия, превышает три десятка.

 

 

 

Общество Селевой поток Эвакуация
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