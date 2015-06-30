Оккупированный Крым пострадал от непогоды

«В результате сложных погодных условий на трассе« Грушевка - Судак », на 18-м км. в районе с. Дачное произошел мощный сход водно-грязевого потока на проезжую часть. В результате происшествия за пределами проезжей части дороги оказались около 15 автомобилей, требовалась срочная помощь спасателей МЧС России. Также оказалось подтопленными 41 домовладения», - говорится в сообщении учреждения, сообщает glavcom.ua.
По прибытии спасателей на место стало известно, что в результате схода водно-грязевого потока, автомобили, стоящие в пробке были частично затоплены и выведены из строя в результате гидроудара. По информации пресс-службы МЧС, спасатели провели полную эвакуацию граждан, которые на время ликвидации происшествия были размещены в туристско-оздоровительном комплексе «Судак».
Вместе с силами сотрудников оккупационного крымского подразделения МЧС России с помощью транспортного оборудования была расчищена проезжая часть.
Спасатели осуществляют откачку воды из жилых домов, оказывают помощь населению. По информации пресс-службы, организованны обходы для выяснения необходимой помощи людям.
На опубликованном в YouTube видео можно посчитать, что количество неподвижных автомобилей на участке трассы, пострадавшей в результате происшествия, превышает три десятка.
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