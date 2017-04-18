21 августа - день в истории 21 августа именинники: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Кассиан, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Осип, Федор.

Знаменательные события

1652 - Возобновление союза Молдавии с Украиной. Тимофей, сын гетмана Богдана Хмельницкого, вступил в брак с дочерью молдавского правителя Василия Лупула. Это стало поводом для возобновления союза Молдавии с Украиной

1886 - в Болгарии был свергнут царь Александр Баттенберг (первый правитель независимой от турецкого господства Болгарии)

1911 - ограбление века: была похищена с Лувра (Париж) картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза", гениальное творение было найдено через два года в Италии.

1940 Совершено покушение на советского политического и военного деятеля Льва Троцкого

1959 - Гавайи стали 50-м штатом США

1953 - в СССР запрещена лоботомия (нейрохирургическая операция, заключающаяся в разрезании тканей, соединяющих лобные доли мозга с его остальной частью)

1957 Осуществлен запуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7

1968 В Чехословакию введены войска стран Варшавского Договора. Конец «Пражской весны»

1981 - климатологи впервые начали подавать сигналы об угрозе глобального потепления на Земле

1986 - правительство СССР признало причиной катастрофы на Чернобыльской АЭС халатность персонала

1991 В Москве потерпел поражение августовский путч

1999 - Болгария навсегда порывает с коммунистическим прошлым: в Софии с пятой попытки взорван мавзолей, где до 1990 года лежало тело Георгия Димитрова (был известен как "болгарский Ленин").

21 августа родились

1765 - последний английский король Ганноверской династии Вильгельм IV (1830-1837 гг.)

1789 - великий французский математик Огюстен Луи Коши (один из основоположников теории аналитических функций, его имя внесено в список величайших учёных Франции)

1792 Петр Плетнев русский поэт, критик, профессор

1871 Леонид Андреев русский писатель «Серебряного века»

1895 - выдающийся советский геохимик Александр Павлович Виноградов.

1904 - Сергей Бирюзов советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза 1917 Леонид Гурвич американский экономист еврейского происхождения, старейший Нобелевский лауреат

1926 - Марьян Яворский, украинский кардинал

1929 - Вия Артмане советская и латвийская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

1935 - Юрий Энтин советский и российский поэт-песенник, драматург

1935 - советский писатель-диссидент Анатолий Тихонович Гладилин (за свои взгляды был вынужден эмигрировать из СССР)

1956 - Ким Кэттролл англо-канадская актриса

1963 - нынешний король Марокко Мохаммед VI (является сторонником демократии, провел в стране широкую амнистию для политзаключенных, конституционную реформу, законы для решения социальных вопросов и борьбы с коррупцией).

1967 - канадская киноактриса Кэрри-Энн Мосс (мировая слава к ней пришла после выхода первого фильма "Матрица", сыграла одну из главных ролей)

1973 - разработчик и сооснователь поисковой системы Google Сергей Брин.

1973 Николай Валуев российский боксер-профессионал, политик и общественный деятель

21 августа умерли

1925 – Осип Маковей, украинский писатель, критик, филолог, фольклорист

1940 - Лев Троцкий русский революционер еврейского происхождения, деятель коммунистического движения

1997- Юрий Никулин советский и российский актер, клоун, телеведущий, Народный артист СССР

1999 - Александр Литвинов советский поэт, музыкант, рок-бард, известный как Веня Д’ркин

2004 - Виктор Авилов советский актер театра и кино, режиссер, Заслуженный артист России

2005 - Роберт Муг американский предприниматель, известен как создатель синтезатора.