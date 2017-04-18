21 августа - день в истории

Знаменательные события
1652 - Возобновление союза Молдавии с Украиной. Тимофей, сын гетмана Богдана Хмельницкого, вступил в брак с дочерью молдавского правителя Василия Лупула. Это стало поводом для возобновления союза Молдавии с Украиной
1886 - в Болгарии был свергнут царь Александр Баттенберг (первый правитель независимой от турецкого господства Болгарии)
1911 - ограбление века: была похищена с Лувра (Париж) картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза", гениальное творение было найдено через два года в Италии.
1940 Совершено покушение на советского политического и военного деятеля Льва Троцкого
1959 - Гавайи стали 50-м штатом США
1953 - в СССР запрещена лоботомия (нейрохирургическая операция, заключающаяся в разрезании тканей, соединяющих лобные доли мозга с его остальной частью)
1957 Осуществлен запуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7
1968 В Чехословакию введены войска стран Варшавского Договора. Конец «Пражской весны»
1981 - климатологи впервые начали подавать сигналы об угрозе глобального потепления на Земле
1986 - правительство СССР признало причиной катастрофы на Чернобыльской АЭС халатность персонала
1991 В Москве потерпел поражение августовский путч
1999 - Болгария навсегда порывает с коммунистическим прошлым: в Софии с пятой попытки взорван мавзолей, где до 1990 года лежало тело Георгия Димитрова (был известен как "болгарский Ленин").
21 августа родились
1765 - последний английский король Ганноверской династии Вильгельм IV (1830-1837 гг.)
1789 - великий французский математик Огюстен Луи Коши (один из основоположников теории аналитических функций, его имя внесено в список величайших учёных Франции)
1792 Петр Плетнев русский поэт, критик, профессор
1871 Леонид Андреев русский писатель «Серебряного века»
1895 - выдающийся советский геохимик Александр Павлович Виноградов.
1904 - Сергей Бирюзов советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза 1917 Леонид Гурвич американский экономист еврейского происхождения, старейший Нобелевский лауреат
1926 - Марьян Яворский, украинский кардинал
1929 - Вия Артмане советская и латвийская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
1935 - Юрий Энтин советский и российский поэт-песенник, драматург
1935 - советский писатель-диссидент Анатолий Тихонович Гладилин (за свои взгляды был вынужден эмигрировать из СССР)
1956 - Ким Кэттролл англо-канадская актриса
1963 - нынешний король Марокко Мохаммед VI (является сторонником демократии, провел в стране широкую амнистию для политзаключенных, конституционную реформу, законы для решения социальных вопросов и борьбы с коррупцией).
1967 - канадская киноактриса Кэрри-Энн Мосс (мировая слава к ней пришла после выхода первого фильма "Матрица", сыграла одну из главных ролей)
1973 - разработчик и сооснователь поисковой системы Google Сергей Брин.
1973 Николай Валуев российский боксер-профессионал, политик и общественный деятель
21 августа умерли
1925 – Осип Маковей, украинский писатель, критик, филолог, фольклорист
1940 - Лев Троцкий русский революционер еврейского происхождения, деятель коммунистического движения
1997- Юрий Никулин советский и российский актер, клоун, телеведущий, Народный артист СССР
1999 - Александр Литвинов советский поэт, музыкант, рок-бард, известный как Веня Д’ркин
2004 - Виктор Авилов советский актер театра и кино, режиссер, Заслуженный артист России
2005 - Роберт Муг американский предприниматель, известен как создатель синтезатора.
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