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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:2069

21 августа солнечное затмение можно будет наблюдать в прямом эфире

21 августа NASA начнет прямую трансляцию солнечного затмения в популярной социальной сети Facebook. Затмение будет в 48 штатах Америки.

По всей территории Соединенных Штатов это уникальное природное явление можно было увидеть девяносто девять лет назад. Не все смогут наблюдать данное событие в 2017 году и NASA считает недопустимым это пропустить.

Агентство сообщает, что трансляцию увидят качеством 4К с помощью обзора 360 градусов. Ее будут проводить из Чарлзтона, Южная Калифорния. Те, у кого нет доступа к Facebook, смогут подключиться благодаря YouTube и Ustreem.

В Facebook заявили, что они подготовили специальные эффекты и фильтры для платформы Facebook Camera. Сообщали, что около восьми миллионов долларов потратят на наблюдение за солнечным затмением.

Возможное количество зрителей приравнивают к 45 миллионам человек. Тем, кто будет наблюдать за событием в США, NASA советует приобрести очки. Начало затмения в 12 утра по местному времени, и в 8 вечера по киевскому. 

Источник: grifonsoft.ru

Общество Затмение NASA

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