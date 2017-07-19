22 августа - день в истории 22 августа празднуют именины Алексей, Антон, Арина, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Макар, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Фока, Юлиан, Юлий, Яков, Ян.

Знаменательные события 22 августа

1456 - Влад Дракула ("Цепеш") стал принцем Валахии (по некоторым свидетельствам один из самых кровавых правителей в истории, любимый вид казни - сажать на кол)

1663 - вводится строгое наказание для фальшивомонетчиков в России: царь Алексей Михайлович издал указ о "ссылке в Сибирь на вечное житье с жёнами и детьми поддельщиков монет"

1851 - в Австралии открыты первые золотые месторождения

1864 - Подписана первая Женевская конвенция

1922 - В Зальцбурге (Австрия) открылся фестиваль театрального искусства, ставший с тех пор традиционным ежегодным

1932 - Би-Би-Си (в наше время комплекс радио-, Интернет- и телевещания Великобритании) начала экспериментальное телевещание

1941 «День рождения» знаменитых «наркомовских ста граммов»

1944 - Япония проводит всеобщую трудовую мобилизацию: для детей учебных заведений отменены занятия и они призваны на фабрики и завод.

1948 - компартия Польши запустила процесс коллективизации

1962 - отправилось в плавание первое торговое судно с ядерной установкой (всего было построено 4 судна такого типа) - сухогруз "Саванна"

1999 - украинские миротворцы прибыли в Македонию

2002 - на острове Норфолк в Тихом океане запрещено пользоваться мобильными телефонами (табу продержалось около 5 лет

2006 - страшная авиакатастрофа российского авиалайнера компании Пулковские авиалинии Ту-154 рейса 612 в Донецкой области под Дзержинском: самолёт Ту-154 при попытке пройти над развитым кучево-дождевым облаком перешел в плоский штопор и разбился (на борту находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа)

22 августа родились

1760 - Папа Римский Лев XII (проводил жесткую реакционную политику, во время его правления евреи были загнаны в гетто)

1860 - талантливый немецкий инженер Пауль Нипков (один из создателей механического телевидения)

1862 - Клод Дебюсси французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик

1873 - русский писатель и политический деятель Александр Александрович Богданов (его работы предвосхитили некоторые положения кибернетики, организатор первого в мире Института переливания крови)

1893 - американская писательница, сценаристка и журналистка Дороти Паркер (с едким юмором и редкой проницательностью раскрывала в своем творчестве пороки городской жизни XX века)

1901 - русский архитектор Дмитрий Чечулин (главный архитектор города Москвы, принимал участие в реконструкции столицы после войны, лауреат 3-х Сталинских премий)

1904 - китайский политик Дэн Сяопин (провел экономические реформы, позволившие Китаю стать страной с самой быстрорастущей экономикой в мире, никогда не занимал пост руководителя страны, но фактически определял всю политику с конца 1970-х до начала 1990-х гг.)

1908 - Л. Пантелеев советский писатель

1910 - украинский кинорежиссёр Исаак Шмарук (работал на киностудии Довженко)

1915 - Михаил Ярошевский советский психолог и историк отечественной науки, профессор

1920 - американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери (мэтр фантастики, основоположник многих традиций в этом жанре, интересно, что некоторые его произведения печатались в журнале "Playboy")

1927 - Ирина Скобцева советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

1974 - популярный российский актёр театра и кино Марат Алимжанович Башаров

Умерли 22 августа

1350 - Филипп VI король Франции (1328-1350), первый из династии Валуа

1485 - Ричард III король Англии (1483-1485)

1966 - Эрвин Коменда автомобильный конструктор, дизайнер кузовов Фольксваген Жук

1989 - Александр Яковлев советский авиаконструктор, создатель знаменитых истребителей «Як»

1999 -Александр Демьяненко советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

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