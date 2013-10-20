Cиндром Дауна - не приговор: «особенная» Дочь Ирины Хакамады готовится к свадьбе Девушка с синдромом Дауна и ее избранник Владислав рассказали о своих отношениях в шоу «Мужское/Женское».

20-летняя Мария Сиротинская, дочь Ирины Хакамады, стала героиней шоу на Первом канале. Эфир был посвящен людям с синдромом Дауна. Мария и ее возлюбленный Владислав Ситдиков тоже пришли в студию.

— Я пришла в театр и там увидела Влада, он репетировал в спектакле, — рассказала Маша их историю знакомства. — Это была любовь с первого взгляда. Я знаю, что этот человек мне нужен, он моя опора. Я всегда буду ему верна.

— Маша добрая, ласковая, красивая девушка. Я нашел ту, которую искал, — говорит о ней Владислав. — Еще она очень веселая. Мне нравится, как она громко смеется.

Молодые люди уже побывали в романтическом путешествии в Греции. А сейчас они готовятся к свадьбе. По их словам, они уже получили благословение от родителей.

— Я пригласила Влада к себе на день рождения, — сказала Мария. — И поставила маму в известность, что у меня есть парень. Мама ответила: «Хорошо!». Она одобряет мой выбор. В планах у меня выйти замуж, иметь своих детей.

— Хочу, чтобы мы жили душа в душу и никогда не ссорились, — добавляет Влад.

Парень Марии — кандидат в мастера спорта по жиму лежа. Он мечтает выступить на Олимпиаде. Во время программы Влад пригласил ведущего шоу Александра Гордона в сваты — и тот дал понять, что не против такой перспективы.

Источник: www.pure-t.ru