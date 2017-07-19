24 августа - день в истории 24 августа именинники - Александр, Василий, Донат, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор.

День Независимости Украины

День Новоград-Волынского

Знаменательные события

79 - Извержение вулкана Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум

410 - король Аларих (вождь и первый король вестготов) штурмом берет Рим

1109 - "битва на собачьем поле": сражение между войсками Священной Римской империи и польским войском, по словам польского историка "собаки, пожирая множество трупов (павших), впали в безумную свирепость, так, что никто не смел похоронить там погибших" - отсюда и название битвы

1572 - начало "самой ужасной религиозной резни столетия" (Варфоломеевская ночь) в Париже: в эту ночь католики убили от 3 до 10 тысяч гугенотов, последние были вынуждены бежать из страны)

1853 - День рождения чипсов. Джордж Крам – темнокожий шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк) впервые приготовил картофельные чипсы

1876 - коренные жители Центральной Канады индейцы дали согласие поселиться в резервациях.

1876 - В свою вторую центральноазиатскую экспедицию вышел Николай Пржевальский

1991 Украина провозгласила свою независимость

1954 - деятельность компартии запрещена в США

1981 - убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен получил пожизненное заключение с правом подачи прошения о помиловании через 20 лет (подавал прошение 6 раз и все они были отклонены)

1991- Украина провозгласила свою независимость. До этого дня она входила в состав СССР как Украинская Советская Социалистическая Республика

1995 - вышла графическая многозадачная операционная система Windows95 (программная поддержка Microsoft Windows 95 прекращена 31 декабря 2002 года)

2006 - астрономы перестали считать Плутон планетой Солнечной системы и отнесли его к разряду карликовых планет

2008 - помпезное закрытие Летних Олимпийских игр в Пекине (телеаудитория игр насчитывала до 4,7 млрд зрителей)

Родились 24 августа

1845 - русский князь, создатель русского шампанского, основоположник русского виноделия в Крыму Лев Голицын

1874 - украинский антрополог, зоолог, выдающийся педагог, общественный деятель Иван Раковский

1892 - основоположник русского театра для детей, актёр и режиссёр Леонид Макарьев.

1899 - аргентинский писатель и поэт Хорхе Луис Борхес (один из основателей авангардизма в испаноязычной латиноамериканской поэзии, по его произведениям снято более тридцати фильмов).1948 - Жан-Мишель Жарр французский музыкант и композитор, один из пионеров электронной музыки

1902 - известный французский историк Фернар Бродель (первым предложил учитывать экономические и географические факторы при анализе исторического процесса).

1928 - украинский политик и общественный деятель Лукьяненко Левко Григорьевич (во времена советской власти за свои политические взгляды практически не покидал тюрьмы и лагеря)

1934 - советский и российский учёный-экономист Станислав Шаталин (предложил программу реформ "500 дней" по перестройке экономики СССР на рыночный уклад)

1957 - известный британский писатель, актёр и режиссер Стивен Фрай

1958 - Стив Гуттенберг американский актер, продюсер, сценарист и режиссер

1964 - Салижан Шарипов российский космонавт, летчик-инженер, Герой России и Киргизии

1976 - австралийский актёр театра и кино Алекс О’Лафлин

Умерли 24 августа

79 - Плиний Старший, римский писатель

1313 - Генрих VII (Люксембургский) император Священной Римской Империи (1312-1313)

1679 - Жан-Франсуа Поль де Гонди французский государственный деятель Фронды, кардинал де Рец 1846 - Иван Крузенштерн российский мореплаватель, адмирал

1921 - Николай Гумилев русский поэт, создатель школы акмеизма, литературный критик, путешественник

1929 - Ян Фабрициус советский военный и партийный деятель, герой Гражданской войны

1950 - Григорий Кулик советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза

1990 - Сергей Довлатов русский писатель и журналист

1991- Сергей Ахромеев советский военный деятель, Маршал и Герой Советского Союза

1997 - Льюис Эссен английский физик

2009 - Тони Зайлер австрийский горнолыжник, трехкратный олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира