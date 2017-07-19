25 августа - этот день в истории 25 августа именинники - Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Знаменательные события

325 - Окончился Первый в истории христианствВселенский Собор в Никее (современный турецкий город Изник)

1604 - Лжедмитрий I (самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного - царевича Дмитрия) с войском польских и украинских наёмников начал поход на Москву

1609 - знаменитый средневековый ученый Галилео Галилей демонстрирует новое устройство – телескоп

1906 - на главу русского правительства П. Столыпина было совершено покушение (в его доме устроили взрыв, пострадало более 100 человек)

1930 - Экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли

1912 - в Китае основана партия Гоминьдан

1919 - появился первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж

1940 - Берлин впервые подвергся бомбардировкам со стороны англичан

1960 - Открылись XVII летние Олимпийские игры в Риме (Италия)

1972 - Китай заблокировал вступление Бангладеша в ООН

1973 - сделан первый снимок томографом (инструмент медицинской техники для подробной визуализации внутренних структур и органов человека)

1983 - СССР закупил у американцев зерна на 10 млрд долларов

1985 - В авиакатастрофе погибла Саманта Смит - «маленький посол мира»

Родились в этот день

1530 - Иван Грозный первый русский царь (1547-1584)

1819 - основатель первого в мире детективного агентства Алан Пинкертон (агентство впервые ввело в практику применение фотографий и подробных описаний преступников)

1836 - американский прозаик Брет Гарт

1850 - политический деятель, российский социал-демократ Павел Аксельрод (один из лидеров II Интернационала, противник Советской власти)

1905 - пианист и музыкальный педагог Абрам Михайлович Луфер

1912 - немецкий политический деятель Эрих Хонеккер (многолетний руководитель ГДР)

1918 - Леонард Бернстайн американский дирижёр, композитор, пианист, музыкальный писатель, педагог

1924 - украинский писатель Павло Загребельный (возглавлял Союз писателей Украины, лауреат многочисленных премий, автор бессмертного романа "Роксолана").

1930 - английский актёр театра и кино Сэр Шон Коннери (исполнил роль Джеймса Бонда, имеет рыцарский статус)

1930 - Георгий Данелия советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист СССР

1938 - английский писатель Фредерик Форсайт (написал "День шакала", "Псы войны", некоторые его романы были экранизированы)

1938 - украинский кинооператор Александр Иванович Антипенко

1939 - знаменитый украинский архитектор Николай Антонович Левчук

1940 – украинский литературовед Николай Григорьевич Жулинский

1942 - Маргарита Терехова российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка России 1944 - Сергей Соловьев советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, Народный артист России

1970 - Клаудия Шиффер немецкая супермодель и актриса, общественный деятель

Умерли в этот день

1688- Генри Морган английский мореплаватель, пират

1867- Майкл Фарадей английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле 1900- Фридрих Ницше, немецкий философ, представитель иррационализма

1908 - Антуан Анри Беккерель французский физик, открывший радиоактивное излучение, Нобелевский лауреат

1938 - Александр Куприн русский писатель

1944 - Муса Джалиль татарский и советский поэт, Герой Советского Союза

1984- Виктор Чукарин советский гимнаст, абсолютный олимпийский чемпион, тренер