26 августа - день в истории 26 августа Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Оксана, Парамон, Серафим, Тихон, Яков празднуют День ангела.

День авиации

День дальнобойщика

Знаменательные события, вошедшие в историю

1071 - войска турок-сельджуков одерживают победу над византийцами в битве при Манцикерте: в плен попал византийский император Роман IV Диоген, ценой выкупа стала уступка туркам ряда земель в Малой Азии

1346 - английские войска короля Эдуарда III наголову разгромили французов в битве при Креси в ходе Столетней войны (англичане впервые использовали пушки, что и решило исход сражения)

1382 - Татарский хан Тохтамыш захватил и сжег Москву

1770 - В «Трудах» Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля «Примечания о картофеле»

1804 - в Киеве было начато возведение первого городского театра

1907 - знаменитый иллюзионист Гарри Гудини исполнил невероятный фокус: будучи закованным в цепи и брошенный в воду умудрился всплыть на поверхность через 57 секунд

1914 - в ходе Первой мировой войны войска Российской империи потерпели от немцев жестокое поражение в битве при Танненберге (командующий русской армии генерал Александр Самсонов застрелился)

1918 - большевики провели национализацию театров в Росии

1943 - В ходе Великой Отечественной войны началась Битва за Днепр

1972 - Открылись XX летние Олимпийские игры в Мюнхене (Германия)

1978 - венецианский кардинал Альбино Лючани избран Папой Римским (то есть главой Римско-Католической церкви во всем мире): считал, что противоречие между словами и делами католиков порождает атеизм, пренебрежительно относился к дипломатическим интригам, причислен к лику святых

1991 - управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина выбросился с балкона своей квартиры (многие исследователи считают это заказным убийством в связи с исчезновением "золота партии")

1999 - знаменитый американский спринтер Майкл Джонсон установил новый мировой рекорд по бегу на 400 метров (результат составил ошеломляющие 43.18 секунды)

2000 - Вышел Указ президента России «Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера «Курск»

2008 - расчленение Грузии: в результате участия России в грузино-осетинском конфликте Президент России Д. А. Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии (немногие страны последовали примеру русских: Республика Никарагуа, Боливарианская Республика Венесуэла и Республика Науру)

2009 - открылся экспортный газопровод из России в Южную Осетию "Дзуарикау — Цхинвал" (является самым высокогорным в мире)

26 августа родились

1728 Иоганн Ламберт немецкий физик, философ, математик и астроном

1740 - один из изобретателей воздушного шара Жозеф Мишель Монгольфье

1866 - ученый-экономист, государственный деятель Владимир Косинский (занимал должность министра труда при гетмане Скоропадском)

1873 - американский изобретатель Ли Де Форест (за свою жизнь получил 180 патентов на изобретения, главное изобретение триод - электронная лампа, если на вход подать слабый электрический сигнал, то он усилится)

1875 - британский государственный деятель, издатель и писатель Джон Бакен

1880 - французский поэт Гийом Аполлинер (влиятельный деятель европейского авангарда начала XX века, принимал участие в Первой мировой войне)

1887 - Дмитрий Михайлович Дяченко архитектор, сделавший огромный вклад в развитие украинского архитектурного стиля

1894 - Гала Дали жена и муза Сальвадора Дали

1899 - Руфино Тамайо мексиканский художник

1904 - английский писатель Кристофер Ишервуд (открыто выступал за признание прав сексуального меньшинства, признавал свою гомосексуальность)

1910 - Мать Тереза католическая монахиня, основательница Ордена милосердия, Нобелевский лауреат

1914 - аргентинский писатель и поэт Хулио Кортасар (писал в жанре бытовой фантастики и магического реализма)

1925 Петр Тодоровский советский и российский кинорежиссер, оператор, сценарист, актер, композитор

1935 - Анатолий Николаевич Добрянский, литературный критик, редактор, педагог, артист, рецензент

1936 - Александр Рошаль советский шахматист и шахматный журналист

1937- Валерий Попенченко советский боксер, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР

1938 - писатель-фантаст и журналист Владимир Степанович Губарев

1947 - Ян Арлазоров российский артист эстрады и актер театра, Заслуженный артист России

1976 - знаменитая рок-певица, автор и исполнитель своих песен Земфира (выпустила пять студийных альбомов, сборник би-сайдов и два LIVE-альбома)

1987 - известная русская фотомодель, Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова (в настоящее время работает у известного модельера Валентина Юдашкина)

Умерли 26 августа

1795 - Алессандро Калиостро, итальянский мистик и авантюрист

1850 - Луи-Филипп I король Франции (1830-1848), последний французский монарх, носивший титул короля

1930- Лон Чейни американский актер немого кино 1958Георгий Иванов русский поэт, прозаик, переводчик

1958 - Георгий Иванов русский поэт, прозаик, переводчик

1982 - Анна Герман польская певица, исполнявшая песни на польском, русском и английском языках

1989 - Ирвинг Стоун американский писатель

2006 - Сильва Капутикян армянская и советская поэтесса, писатель и публицист, академик.