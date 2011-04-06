26 августа - день в истории

Знаменательные события, вошедшие в историю
1071 - войска турок-сельджуков одерживают победу над византийцами в битве при Манцикерте: в плен попал византийский император Роман IV Диоген, ценой выкупа стала уступка туркам ряда земель в Малой Азии
1346 - английские войска короля Эдуарда III наголову разгромили французов в битве при Креси в ходе Столетней войны (англичане впервые использовали пушки, что и решило исход сражения)
1382 - Татарский хан Тохтамыш захватил и сжег Москву
1770 - В «Трудах» Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля «Примечания о картофеле»
1804 - в Киеве было начато возведение первого городского театра
1907 - знаменитый иллюзионист Гарри Гудини исполнил невероятный фокус: будучи закованным в цепи и брошенный в воду умудрился всплыть на поверхность через 57 секунд
1914 - в ходе Первой мировой войны войска Российской империи потерпели от немцев жестокое поражение в битве при Танненберге (командующий русской армии генерал Александр Самсонов застрелился)
1918 - большевики провели национализацию театров в Росии
1943 - В ходе Великой Отечественной войны началась Битва за Днепр
1972 - Открылись XX летние Олимпийские игры в Мюнхене (Германия)
1978 - венецианский кардинал Альбино Лючани избран Папой Римским (то есть главой Римско-Католической церкви во всем мире): считал, что противоречие между словами и делами католиков порождает атеизм, пренебрежительно относился к дипломатическим интригам, причислен к лику святых
1991 - управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина выбросился с балкона своей квартиры (многие исследователи считают это заказным убийством в связи с исчезновением "золота партии")
1999 - знаменитый американский спринтер Майкл Джонсон установил новый мировой рекорд по бегу на 400 метров (результат составил ошеломляющие 43.18 секунды)
2000 - Вышел Указ президента России «Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера «Курск»
2008 - расчленение Грузии: в результате участия России в грузино-осетинском конфликте Президент России Д. А. Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии (немногие страны последовали примеру русских: Республика Никарагуа, Боливарианская Республика Венесуэла и Республика Науру)
2009 - открылся экспортный газопровод из России в Южную Осетию "Дзуарикау — Цхинвал" (является самым высокогорным в мире)
26 августа родились
1728 Иоганн Ламберт немецкий физик, философ, математик и астроном
1740 - один из изобретателей воздушного шара Жозеф Мишель Монгольфье
1866 - ученый-экономист, государственный деятель Владимир Косинский (занимал должность министра труда при гетмане Скоропадском)
1873 - американский изобретатель Ли Де Форест (за свою жизнь получил 180 патентов на изобретения, главное изобретение триод - электронная лампа, если на вход подать слабый электрический сигнал, то он усилится)
1875 - британский государственный деятель, издатель и писатель Джон Бакен
1880 - французский поэт Гийом Аполлинер (влиятельный деятель европейского авангарда начала XX века, принимал участие в Первой мировой войне)
1887 - Дмитрий Михайлович Дяченко архитектор, сделавший огромный вклад в развитие украинского архитектурного стиля
1894 - Гала Дали жена и муза Сальвадора Дали
1899 - Руфино Тамайо мексиканский художник
1904 - английский писатель Кристофер Ишервуд (открыто выступал за признание прав сексуального меньшинства, признавал свою гомосексуальность)
1910 - Мать Тереза католическая монахиня, основательница Ордена милосердия, Нобелевский лауреат
1914 - аргентинский писатель и поэт Хулио Кортасар (писал в жанре бытовой фантастики и магического реализма)
1925 Петр Тодоровский советский и российский кинорежиссер, оператор, сценарист, актер, композитор
1935 - Анатолий Николаевич Добрянский, литературный критик, редактор, педагог, артист, рецензент
1936 - Александр Рошаль советский шахматист и шахматный журналист
1937- Валерий Попенченко советский боксер, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР
1938 - писатель-фантаст и журналист Владимир Степанович Губарев
1947 - Ян Арлазоров российский артист эстрады и актер театра, Заслуженный артист России
1976 - знаменитая рок-певица, автор и исполнитель своих песен Земфира (выпустила пять студийных альбомов, сборник би-сайдов и два LIVE-альбома)
1987 - известная русская фотомодель, Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова (в настоящее время работает у известного модельера Валентина Юдашкина)
Умерли 26 августа
1795 - Алессандро Калиостро, итальянский мистик и авантюрист
1850 - Луи-Филипп I король Франции (1830-1848), последний французский монарх, носивший титул короля
1930- Лон Чейни американский актер немого кино 1958Георгий Иванов русский поэт, прозаик, переводчик
1958 - Георгий Иванов русский поэт, прозаик, переводчик
1982 - Анна Герман польская певица, исполнявшая песни на польском, русском и английском языках
1989 - Ирвинг Стоун американский писатель
2006 - Сильва Капутикян армянская и советская поэтесса, писатель и публицист, академик.
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20 августа День Ангела у Александра, Алексея, Антона, Афанасия, Василия, Дмитрия, Елисея, Ивана, Митрофана, Михаила, Наркисса, Никанора, Петра....
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