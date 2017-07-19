Анекдоты недели - 111 - Когда мой Сёмочка играет на скрипке, я всегда плачу... - Ха! Когда наш Боря идёт играть в карты, таки мы плачем всей семьёй!

- Доктор, я боюсь вам сознаться...

- Не волнуйтесь, рассказывайте. Нам, психиатрам, можно рассказывать все!

- Хорошо, доктор. Мне все время кажется, что на работе за мной ходят какие-то незнакомые люди...

- Ну что ж, думаю, что мы сможем это вылечить... А кем вы работаете?

- Экскурсоводом в музее.

***

Золушка:

- Туфелька мне подошла, когда свадьба?

Принц:

- Это был полуфинал. Сейчас будем мерить бюстгальтер № 5.

***

- Девушка, вам когда-нибудь говорили, что вы похожи на Мэрилин Монро?

- Нет.

- Правильно, потому что вы похожи на Армена Джигарханяна.

***

Сегодня муж, глядя на то, как я спокойно кормлю сына кашей, которую тот размазывает по рукам, лицу, стульчику и игрушкам, спрашивает меня на полном серьезе: "Ты принимаешь какие-то антидепрессанты?"

***

- Иди ешь кашу!

- Ты же суп варила?

- Мало ли что я варила...

***

- Серега, чего ты так долго с женой говорил?

- Ты, Колян, не представляешь, какая она тупая! Я на нее так орал! Матерился на всю улицу. Ко мне даже рабочие подошли, спросили, куда щебень разгружать, думали, что я прораб.

***

- Слушай, сегодня мимо нас по реке проплыла льдина. На ней несколько человек было, прикинь? Их, наверное, в море уносило…

- Людей сняли?

- Спрашиваешь, конечно! И людей, и льдину… Мы с женой вообще все на телефон

снимаем!

***

Одесса. На светофоре останавливаются «жигули» и «феррари». Водитель «жигулей», пожилой еврей, покрутив ручку, опускает стекло и стучит в окно к водителю «феррари». Тот, нажав кнопку, опускает стекло. Водитель «жигулей» спрашивает:

— Слышьте, молодой человек, а шо это за машина?

— «Феррари»!

— И шо, совсем говно?

— ???

— Да я смотрю по дорогам — не больно-то ее люди покупают.

***

Гаишник останавливает гpажданина кавказской национальности. Тот останавливается, но из машины не выходит, ждет. Мент тоже не подходит. Чеpез пять минут водитель не выдеpжал: - Слюшай, я нэ пайму, каму палтинник нужен, мне или тебе?

***

- Фима, я решила получать удовольствие от секса...

- Как это?

- Очень просто: я решила брать с тебя деньги.