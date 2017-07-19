Анекдоты недели - 111

- Доктор, я боюсь вам сознаться...
- Не волнуйтесь, рассказывайте. Нам, психиатрам, можно рассказывать все!
- Хорошо, доктор. Мне все время кажется, что на работе за мной ходят какие-то незнакомые люди...
- Ну что ж, думаю, что мы сможем это вылечить... А кем вы работаете?
- Экскурсоводом в музее.
***
Золушка:
- Туфелька мне подошла, когда свадьба?
Принц:
- Это был полуфинал. Сейчас будем мерить бюстгальтер № 5.
***
- Девушка, вам когда-нибудь говорили, что вы похожи на Мэрилин Монро?
- Нет.
- Правильно, потому что вы похожи на Армена Джигарханяна.
***
Сегодня муж, глядя на то, как я спокойно кормлю сына кашей, которую тот размазывает по рукам, лицу, стульчику и игрушкам, спрашивает меня на полном серьезе: "Ты принимаешь какие-то антидепрессанты?"
***
- Иди ешь кашу!
- Ты же суп варила?
- Мало ли что я варила...
***
- Серега, чего ты так долго с женой говорил?
- Ты, Колян, не представляешь, какая она тупая! Я на нее так орал! Матерился на всю улицу. Ко мне даже рабочие подошли, спросили, куда щебень разгружать, думали, что я прораб.
***
- Слушай, сегодня мимо нас по реке проплыла льдина. На ней несколько человек было, прикинь? Их, наверное, в море уносило…
- Людей сняли?
- Спрашиваешь, конечно! И людей, и льдину… Мы с женой вообще все на телефон
снимаем!
***
Одесса. На светофоре останавливаются «жигули» и «феррари». Водитель «жигулей», пожилой еврей, покрутив ручку, опускает стекло и стучит в окно к водителю «феррари». Тот, нажав кнопку, опускает стекло. Водитель «жигулей» спрашивает:
— Слышьте, молодой человек, а шо это за машина?
— «Феррари»!
— И шо, совсем говно?
— ???
— Да я смотрю по дорогам — не больно-то ее люди покупают.
***
Гаишник останавливает гpажданина кавказской национальности. Тот останавливается, но из машины не выходит, ждет. Мент тоже не подходит. Чеpез пять минут водитель не выдеpжал: - Слюшай, я нэ пайму, каму палтинник нужен, мне или тебе?
***
- Фима, я решила получать удовольствие от секса...
- Как это?
- Очень просто: я решила брать с тебя деньги.
На пути достижения мечты, как правило, стоят или отсутствие денег, или Уголовный кодекс, или жена....
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