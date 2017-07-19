Золотые серьги – какими бывают, как правильно выбрать изделие в соответствии с внешностью Как правильно выбрать и носить золотые серьги

Золото – одни самых распространенных металлов при изготовлении таких украшений как серьги. Все дело в его гипоаллергенных свойствах, поскольку ношение таких украшений напрямую связано со здоровьем. Золотые серьги – украшение, которое носят даже маленькие девочки, поэтому оно не должно вызывать покраснений, зуда или других аллергических реакций. Теплый блеск этого металла придает серьгам утонченность и нежность. Изделия из него долговечны, прочны и легки в хранении. Однако, чтобы приобретение приносило радость долгие годы, при выборе украшений из золота следует обратить внимание на некоторые факторы.

Выбираем изделие

На сегодняшний день актуальны модели из разных видов золота, каждый из которых достоин внимания и соответствует определенному типажу внешности. В этом вопросе важную роль играет цветовой тип лица. К примеру, кожа оливкового и розового тона принадлежат к холодному типу. Таким девушкам стоит выбрать серьги из белого или желтого золота, которое за счет своей податливости позволяет создавать из него эксклюзивные дизайнерские модели. Для обладательниц персикового и золотистого оттенков кожи подойдут изделия из красного и желтого золота. Серьги из белого золота отлично оттеняют красивый загар, а белая кожа покажется еще светлее при наличии украшений из черного золота. Также популярны серьги из комбинированного металла, то есть смеси нескольких видов золота. Выбрать изделие, которое подчеркнет вашу индивидуальность, вы сможете здесь: https://www.diamonds-are-forever.ru/sergi.html

Модные модели – руководство по выбору

Модные тенденции в ювелирной индустрии возвели на пик популярности очень много моделей серег. Среди них, конечно же, кольца различных размеров, каффы с ажурными композициями, гвоздики с камнями и подвески с цветочными композициями, двусторонние серьги, инкрустированные цветными камнями или жемчугом, серьги различных геометрических форм и изделия из белого, черного или розового золота с цветной эмалью.

Размер, длина изделия и цвет камня также играют немаловажную роль. Так, длина сережек должна соответствовать росту: высоким девушкам пойдут серьги-люстры, а миниатюрным красавицам – некрупные изящные модели. Слишком маленькие серьги делают лицо крупнее, а массивные соответственно визуально уменьшают черты.

Золотые серьги – отличный способ сделать акцент на достоинствах внешности. С помощью изящных моделей-цепочек можно выделить красивую шею, а яркость цвета подчеркнет идеальный тон кожи. Брюнеткам идут яркие камни, кареглазым девушкам подходят камни теплых оттенков, а голубоглазым и блондинкам – авантюрины и изделия из белого золота со сверкающими камнями.

Также не нужно забывать, что кроме цвета золота и модели выбранного изделия стоит уделить должное внимание пробе драгоценного металла и при наличии камня – его происхождению.

В любом случае, идеальным будет выбор в пользу тех сережек, которые соответствуют вашему стилю. С помощью этих изделий вы всегда сможете дополнить свой образ.

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