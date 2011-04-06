29 августа - день в истории 29 августа отмечают именины Аким, Александр, Анна, Герасим, Демид, Лавр, Лаврентий, Степан, Яков.

День памяти погибших участников АТО

Ореховый Спас (Хлебный Спас, Третий Спас)

События 29 августа, которые вошли в историю

1756 - началась Семилетняя война (1756—1763 гг.): король Пруссии Фридрих II с шестидесятитысячной армией вторгся в Саксонию

1831 - знаменитый английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции

1840 Павел Брюллов русский живописец-пейзажист, архитектор

1842 - окончилась Первая Опиумная война между Великобританией и Китаем (англичане получили важный торговый город Гонконг и право торговать через пять китайских портов, кроме этого англичане заставили китайцев выплатить военную контрибуцию в виде 23 миллионов долларов)

1885 - немецкий инженер и конструктор Готлиб Даймлер получил патент на мотоцикл (за свою жизнь совместно с Вильгельмом Майбахом разработал один из первых автомобилей и несколько типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания)

1897 - создана Всемирная сионистская организация, основная цель - возвращение евреев на свою историческую родину, Израиль

1898 - основана компания "Гудиер" (на сегодняшний день считается законодателем моды в производстве автомобильных шин)

1938 - В СССР введено заочное высшее образование

1946 - расширение ООН: в состав вошли Швеция, Афганистан и Исландия

1949 - В СССР состоялось испытание первой атомной бомбы

1991 - В Казахстане закрыт Семипалатинский ядерный полигон

1999 - в Донецке открыли прижизненный памятник выдающемуся легкоатлету Сергею Бубке

2001 - ученые-генетики обнаружили человеческий ген долголетия

2009 - по инициативе Казахстана Организация Объединенных Наций провозгласила 29 августа в качестве Международного дня действий против ядерных испытаний

29 августа родились

1632 - британский философ, сторонник либерализма Джон Локк (его мысли оказали огромное влияние на труды Вольтера и Руссо, отразились в американской Декларации независимости)

1862 - бельгийский писатель Морис Метерлинк (автор философской пьесы-притчи "Синяя птица", в своих произведениях показал попытки души достичь понимания и любви; стал лауреатом Нобелевской премии по литературе)

1868 - Людмила Михайловна Старицкая-Черняховская, украинская, советская писательница, поэтесса, драматург, прозаик, переводчик, мемуарист, общественный деятель

1868 - русский историк-марксист, советский политический деятель Михаил Николаевич Покровский

1897 - Юлия Семеновна Мысько, украинская поэтесса и прозаик

1904 - немецкий хирург и уролог Вернер Форсман (разработал способ катетеризации сердца)

1915 - шведская киноактриса Ингрид Бергман (входит в сотню величайших актрис кинематографа, трижды лауреат премий "Оскар")

1920 - Чарли Паркер американский джазовый саксофонист и композитор

1923 - Рэймонд Левенталь американский пианист

1923 - английский актёр театра и кино Ричард Аттенборо (в настоящее время возглавляет Королевскую академию драматического искусства)

1936 - американский политический деятель Джон Маккейн (сторонник наращивания военного потенциала США, считается главным русофобом Америки, сделал блестящую карьеру в армии, награждён медалями Серебряная звезда, Бронзовая звезда, Легион чести, Пурпурное сердце и Крестом за выдающиеся лётные достижения)

1938 - американский актёр Эллиотт Гулд (принимал участие в известном фильме "Одиннадцать друзей Оушена")

1946 Боб Бимон американский легкоатлет (прыжки в длину),

1958 - легендарный певец Майкл Джексон (рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, внёс значительный вклад в развитие популярной музыки)

Умерли 29 августа

1533 – Атауальпа, последний правитель империи инков

1947- Манолете , испанский матадор

1961 - Владимир Софроницкий , советский пианист и педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР

1967 - Чарльз Дэрроу американский предприниматель, создатель настольной игры «Монополия»

1982 -Ингрид Бергман шведская и американская актриса