29 августа - день в истории

День памяти погибших участников АТО
Ореховый Спас (Хлебный Спас, Третий Спас)
События 29 августа, которые вошли в историю
1756 - началась Семилетняя война (1756—1763 гг.): король Пруссии Фридрих II с шестидесятитысячной армией вторгся в Саксонию
1831 - знаменитый английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции
1840 Павел Брюллов русский живописец-пейзажист, архитектор
1842 - окончилась Первая Опиумная война между Великобританией и Китаем (англичане получили важный торговый город Гонконг и право торговать через пять китайских портов, кроме этого англичане заставили китайцев выплатить военную контрибуцию в виде 23 миллионов долларов)
1885 - немецкий инженер и конструктор Готлиб Даймлер получил патент на мотоцикл (за свою жизнь совместно с Вильгельмом Майбахом разработал один из первых автомобилей и несколько типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания)
1897 - создана Всемирная сионистская организация, основная цель - возвращение евреев на свою историческую родину, Израиль
1898 - основана компания "Гудиер" (на сегодняшний день считается законодателем моды в производстве автомобильных шин)
1938 - В СССР введено заочное высшее образование
1946 - расширение ООН: в состав вошли Швеция, Афганистан и Исландия
1949 - В СССР состоялось испытание первой атомной бомбы
1991 - В Казахстане закрыт Семипалатинский ядерный полигон
1999 - в Донецке открыли прижизненный памятник выдающемуся легкоатлету Сергею Бубке
2001 - ученые-генетики обнаружили человеческий ген долголетия
2009 - по инициативе Казахстана Организация Объединенных Наций провозгласила 29 августа в качестве Международного дня действий против ядерных испытаний
29 августа родились
1632 - британский философ, сторонник либерализма Джон Локк (его мысли оказали огромное влияние на труды Вольтера и Руссо, отразились в американской Декларации независимости)
1862 - бельгийский писатель Морис Метерлинк (автор философской пьесы-притчи "Синяя птица", в своих произведениях показал попытки души достичь понимания и любви; стал лауреатом Нобелевской премии по литературе)
1868 - Людмила Михайловна Старицкая-Черняховская, украинская, советская писательница, поэтесса, драматург, прозаик, переводчик, мемуарист, общественный деятель
1868 - русский историк-марксист, советский политический деятель Михаил Николаевич Покровский
1897 - Юлия Семеновна Мысько, украинская поэтесса и прозаик
1904 - немецкий хирург и уролог Вернер Форсман (разработал способ катетеризации сердца)
1915 - шведская киноактриса Ингрид Бергман (входит в сотню величайших актрис кинематографа, трижды лауреат премий "Оскар")
1920 - Чарли Паркер американский джазовый саксофонист и композитор
1923 - Рэймонд Левенталь американский пианист
1923 - английский актёр театра и кино Ричард Аттенборо (в настоящее время возглавляет Королевскую академию драматического искусства)
1936 - американский политический деятель Джон Маккейн (сторонник наращивания военного потенциала США, считается главным русофобом Америки, сделал блестящую карьеру в армии, награждён медалями Серебряная звезда, Бронзовая звезда, Легион чести, Пурпурное сердце и Крестом за выдающиеся лётные достижения)
1938 - американский актёр Эллиотт Гулд (принимал участие в известном фильме "Одиннадцать друзей Оушена")
1946 Боб Бимон американский легкоатлет (прыжки в длину),
1958 - легендарный певец Майкл Джексон (рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, внёс значительный вклад в развитие популярной музыки)
Умерли 29 августа
1533 – Атауальпа, последний правитель империи инков
1947- Манолете , испанский матадор
1961 - Владимир Софроницкий , советский пианист и педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР
1967 - Чарльз Дэрроу американский предприниматель, создатель настольной игры «Монополия»
1982 -Ингрид Бергман шведская и американская актриса
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