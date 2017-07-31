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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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30 августа - день в истории

30 августа празднуют именины Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Роза, Ульяна, Филипп, Юлиана, Юлия.

Знаменательные события 30 августа

1700 - Россия вступила в Великую Северную войну против Швеции на стороне Северного союза: главной целью русских было получить выход к Балтийскому морю

1703 Произошло первое наводнение в истории Петербурга. За всю свою историю Санкт-Петербург около трехсот раз становился жертвой катастрофических наводнений. Они происходили практически ежегодно, но большая часть приходилась на конец осени
1829 - в Москве заложена каменная Триумфальная арка, в честь победы русского оружия над войсками Наполеона в Великой Отечественной войне

1873  - открыт необитаемый арктический архипелаг, который был назван Землей Франца-Иосифа
1873 - открыта Земля Франца-Иосифа (архипелаг в Северном Ледовитом океане)
1918 - революционерка Фанни Каплан осуществила покушение на жизнь Ленина
1918 - революционер, большевик Моисей Урицкий был убит террористом Леонидом Каннегисером
1937 - лидер украинских боротьбистов (Украинская партия социалистов-революционеров) Панас Любченко застрелил себя и свою жену в знак протеста против развития "культа личности" в СССР
1963 - политические руководители СССР и США установили телефонную связь между собой - знаменитая "горячая линия", это было сделано с целью уменьшения риска случайной ядерной войны
1967 - начался судебный процесс над В. К. Буковским (основатель диссидентского движения в СССР, общественный деятель).
1973 - в Кении (Африка) была запрещена охота на слонов

 1991 -  в Украине постановлением Верховной Рады была запрещена Коммунистическая партия
1995 - свой "день рождения" празднует браузер Opera (программа для работы в интернете) 

30 августа родились

1797 - английская писательница Мэри Уоллстоункрафт Шелли (автор книги "Франкенштейн, или Современный Прометей")
1844 - немецкий географ и этнограф, считается основателем науки геополитика (наука о контроле над пространством), Фридрих Ратцель
1860 - русский художник Исаак Левитан, считается основоположником жанра "пейзаж настроения"

1863 Сергей Прокудин-Горский русский фотограф, изобретатель, химик
1870 - российский военачальник Лавр Корнилов (российский военачальник, главнокомандующий русской армии, выступил против большевиков и потерпел поражение)
1871 - "отец" ядерной физики Эрнест Резерфорд (создатель планетарной модели атома, лауреат Нобелевской премии)

1883 - Дми́трий Ива́нович Донцо́в, теоретик украинского национализма, философ, создатель современной версии теории украинского интегрального национализма, предприниматель, литературный критик и публицист

1898  - Ширли Бут американская актриса
1913 - английский экономист Ричард Стоун (лауреат Нобелевской премии по экономике).
1920 - художник-мультипликатор Леонид Аронович Шварцман (принимал участие в создании бессмертного образа Чебурашки, кроме этого работал над такими анимационными фильмами "Золотая антилопа", "Варежка", "Снежная королева", "38 попугаев", "Обезьянки")

1922 - Павел Прокопьевич Глазовой, украинский поэт-сатирик

1934 Анатолий Солоницын советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

1937 Брюс Макларен новозеландский автогонщик, пилот «Формулы 1», конструктор гоночных автомобилей 1943 Жан-Клод Килли французский горнолыжник, олимпийский чемпион, общественный деятель
1954 - президент Белоруссии Александр Лукашенко (с 1994 года и по настоящее время)
1958 Анна Политковская российский журналист, публицист, правозащитница
1963 - популярный диджей в стиле транс Пол Окенфолд
1972 Камерон Диас американская киноактриса и модель

Умерли  30 августа

1622 - Ксения Годунова русская царевна, дочь Бориса Годунова

1922 - Жорж Сорель французский философ и публицист, теоретик анархо-синдикализма

1935 - Анри Барбюс французский писатель, апологет Советского Союза

1940 - Джозеф Джон Томсон английский физик, открывший электрон, Нобелевский лауреат

1976 - Петр Кошевой советский военачальник, Маршал Советского Союза

1991 - Жан Тэнгли швейцарский скульптор, представитель кинетического искусства

2006 - Игорь Кио советский артист цирка, иллюзионист, Народный артист России

2011 - Алла Баянова румынская и российская певица, исполнительница романсов, Народная артистка России 2012 - Игорь Кваша советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР

2015 - Михаил Светин советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

2016 - Вера Чаславская чехословацкая гимнастка, семикратная олимпийская чемпионка 

Общество Именинники 30 августа
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