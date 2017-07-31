Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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31 августа - день в истории

Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Егор, Емельян, Иван, Илларион, Лавр, Лаврентий, Лев, Лука, Макар, Михаил, Софрон, Ульяна, Флор, Фрол, Юлиана, Юлия, Ян 31 августа празднуют именины.

Знаменательные события

1492 - впервые Московское государство и Османская империя заключили между собой мирный договор

1806 - император Александр I в качестве основного принципа внешней политики России задекларировал бескорыстие (самое интересное, что это в принципе не возможно)
1892 - русский промышленник и меценат Павел Михайлович Третьяков предложил Московской городской думе передать в дар городу созданную им художественную галерею

1900 - в Британии продана первая бутылка "Кока-Колы", на сегодняшний день самый популярный безалкогольный газированный напиток в мире
1913 - свой день рождения празднует голландский футбольный клуб "ПСВ" (был образован сотрудниками компании Philips)

1935 - Донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом «стахановского движения»

1939 - завершился советско-японский вооружённый конфликт в районе реки Халхин-Гол (японцы потеряв 6-ю отдельную армию были вынуждены заключить мирное соглашение)

1962 - Тринидад и Тобаго (островное государство в южной части Карибского моря) провозгласили независимость от Великобритании, но остались в составе Британского Содружества Наций

1986 - В Новороссийской бухте затонул пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов»

1990- В Берлине состоялась торжественная церемония подписания договора о вхождении ГДР в состав ФРГ (Договор об объединении)

1991 - Республика Киргистан заявила о выходе из состава СССР и объявила о своей независимости

1994 - последние военные подразделения русских войск были выведены из Германии
1995 - на околоземную орбиту  с российского космодрома «Плесецк» был запущен первый украинский искусственный научно-исследовательский спутник «Сич-1»

1995 - В Кливленде (США) открылся Музей и Зал славы рок-н-ролла

1997 - В автомобильной катастрофе погибла Диана, принцесса Уэльская, первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола.

Родились 31 августа

161 - римский император Луций Элий Аврелий Коммод (был последним представителем династии Антонинов, правление отмечалось казнокрадством, развратом и безудержными развлечениями).

1749 - русский писатель и философ, общественный деятель Александр Николаевич Радищев (автор знаменитого "Путешествие из Петербурга в Москву", за данную книгу подвергся гонениям со стороны властей, был осужден и выслан в Сибирь)

1853 - русский военачальник, генерал Алексей Брусилов
1872 - Матильда Кшесинская русская балерина

1874 - известный американский психолог Эдуард Ли Торндайк (изучал двигательные реакции животных, был приверженцем теории коннективизма)
1879 - известный русский композитор Виктор Александрович Успенский

 1880 - Вильгельмина королева Нидерландов (1890-1948)

1883 -  писатель, журналист, публицист, политический деятель - Осип Тадеевич Назарук

1887 -  Фридрих Адольф Панет немецкий химик и геохимик

1903 - французский философ и музыковед Владимир Янкелевич

1940 - кинорежиссёр Геннадий Васильев (снимал фильмы на тему русской истории)

1945 - лётчик-космонавт, командир множества орбитальных научно-исследовательских комплексов Леонид Попов

1946 -  Борис Кочуров советский и российский эколог, картограф, физик-географ, профессор

1974 - знаменитый украинский теннисист Андрей Медведев (был четвертой ракеткой мира, выиграл 11 титулов в одиночном розряде, наиболее успешный теннисист Украины)

Умерли 31 августа

 1422 - Генрих V Английский английский король (1413-1422) из династии Ланкастер, полководец Столетней войны

1867 - Шарль Бодлер французский поэт и критик, классик французской и мировой литературы

1930 - Эдуард Мейер немецкий специалист по древней истории, египтолог и ориенталист

 1941- Марина Цветаева русская поэтесса, прозаик, переводчик

1942 - Алексей Ухтомский советский физиолог, создатель учения о доминанте, академик АН СССР 1967 - Илья Эренбург советский писатель, поэт, переводчик, публицист и общественный деятель

1969 - Рокки Марчиано американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе

1997 - Принцесса Диана принцесса Уэльская, одна из самых популярных женщин мира

2012 - Сергей Соколов советский военачальник, Маршал Советского Союза

2012 - Александр Ефимов советский военачальник, Маршал авиации, Герой Советского Союза 

Общество Именинники 31 августа
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