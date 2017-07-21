Ореховый Спас: история праздника, традиции, приметы 29 августа христиане отмечают Ореховый Спас, или как его еще называют, Хлебный Спас. Это третий Спас после медового и яблочного.

К этому времени поспевают лесные орехи, в самом разгаре уборка урожая. Также заканчивается Успенский пост, поэтому питание становится более разнообразным.

История возникновения праздника

Третий Спас приурочен к годовщине перенесения "Нерукотворного образа Спасителя". Святые письмена говорят о том, что после воскресения Иисуса Христа один из его учеников исцелил Авгаря с помощью Нерукотворного образа Спасителя. Позже этот образ похитили мусульмане и выкупить его удалось лишь 9 веков спустя византийскому императору Михаилу. Он тут же перевез его в Константинополь и в честь этого события основали праздник.

Что можно делать в Ореховый Спас

Самое главное, как и в дни всех больших религиозных праздников, — посещение богослужений и молитва.

По церковной традиции в эти дни освящают орехи (лещину, грецкие орехи), хлеб и караваи из муки первого урожая.

В этот день хозяйки заготавливают лечебную ореховую настойку: перемычки грецких орехов заливают водкой и настаивают в темном месте.

Дома хозяйки пекут не только хлеб, но и различные мучные изделия. В них добавляют грибы, изюм, мак, орехи.

В Ореховый Спас принято ставить на стол хлеб или другую выпечку из зерна нового урожая – считается, что это принесет здоровье всем членам семьи и достаток дому.

На Ореховый Спас, как и на Яблочный, можно освящать новые колодцы и другие источники с питьевой водой.

Что нельзя делать в Ореховый Спас

Особых запретов в этот день нет, ограничений в пище также нет, так как к этому времени Успенский пост заканчивается.

Нельзя в этот день ссориться, особенно с близкими, и желать кому - либо зла. Считается что неприятности, которые пожелаешь в этот день, вернутся сторицей.

На Третий Спас нельзя отказывать нуждающимся в еде. Принято делиться праздничной выпечкой с бедняками.

Народные приметы

Хороший урожай орехов, указывает на большой урожай зерновых в следующем году.

Если в лесу на голову падает орех – это к удаче.

Найти два сросшихся ореха – к большому везению. Такой орех нужно поднять и спрятать в кошелек.

Если аисты отлетят на юг к Ореховому Спасу, то на Покрова (14 октября) ожидается сильный мороз, а весна будет солнечной.

Если птицы не спешат с отлетом – ждите теплую осень, позднюю зиму и прохладную весну.