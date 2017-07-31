Киевстар поможет Национальной полиции в поиске пропавших детей Ежегодно 30 августа во всем мире отмечают Международный день памяти людей, пропавших без вести. К этой дате приурочено подписание Меморандума между телеком оператором Киевстар и Национальной полицией Украины, в рамках которого стороны запускают совместный социальный проект «Поиск детей».

Услуга, которая функционирует на базе SMS-сообщений, поможет правоохранительным органам Украины использовать возможности мобильной сети Киевстар для оперативного оповещения о пропавших детях. Сообщения будут поступать на номера мобильных телефонов абонентов, которые могли находиться рядом с местом исчезновения ребенка. Сообщение содержит информацию о ребенке, обстоятельствах его пропажи, ссылку на сайт с фотографией, а также контакты полиции, куда могут обращаться потенциальные свидетели, которые хотят помочь в поисках.

Петр Чернышов, президент Киевстар: «Киевстар — социально ответственная компания, которая вкладывает миллионы гривен в образовательные проекты, благотворительность, благоустройство городов и, конечно, помощь детям. Современные технологии позволяют значительно повысить шансы на удачное завершение поисков, и я рад, что наша компания оказалась первой, кто запустил такую важную инициативу, как «Поиск детей».

Анастасия Деева, заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции: «Нужно понимать, в случае пропажи ребенка время всегда играет против нас, потому ключевым фактором в поисках является взаимодействие правоохранительных органов и общества. В США благодаря этому взаимодействию найти ребенка удается уже через несколько часов после получения сообщения о его исчезновении. Там функционирует система оповещения Amber Alert, когда общество, полиция и СМИ обмениваются оперативной информацией. Каждый, кто подключен к ней, получает сообщение с описанием ребенка и подозреваемого, поэтому может сразу отреагировать, связавшись с полицией. Чужих детей не бывает. Если у кого-то случилась беда, мы должны объединяться и помогать».

Константин Бушуев, заместитель главы Национальной полиции: «Понимая важность проблемы поиска пропавших детей и тяжесть родительской потери, мы готовы постоянно применять новые технические решения, которые помогут встать на защиту жизни, здоровья и интересов каждого ребенка. Этот проект даст возможность вовлечь небезразличных людей в процесс поиска, а значит, ускорит возвращение ребенка в семью».

«Поиск детей» активируется у абонентов бесплатно по умолчанию. Проект запускается в пилотном режиме с 15 сентября в Киеве, а в дальнейшем будет распространен на все города Украины.

С подробной информацией об услуге можно ознакомиться на сайте kyivstar.ua/kidsearch.