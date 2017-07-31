1 сентября - день в истории 1 сентября именины празднуют Андрей, Николай, Тимофей, Тимур.

День знаний

Знаменательные события 1 сентября

1255 - Основана крепость Кенигсберг

1482 - захват Киева войсками крымского хана Менгли Гирея

1870 - император Наполеон III терпит поражение во франко-прусской войне и попадает в плен

1910 - Открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок - Апрелевский завод грампластинок

1939 - начало Второй мировой войны

1964 - запуск в телеэфир любимой передачи для детей "Спокойной ночи, малыши!"

1964 - в городе Киеве был открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр «Украина»

1969 - к власти в Ливии приходит Муаммар Каддафи, в результате военного переворота

1969 День рождения белорусского ансамбля «Песняры»

1971 - образование независимого государства Катар

1973 - терракт в Мавзолее Ленина: погибли сам террорист и двое посетителей, саркофаг не пострадал

1991 - Узбекистан провозглашает свой суверенитет

1985 - в Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник» Спустя 73 года после одной из крупнейших морских катастроф, совместная американо-французская экспедиция обнаружила место залегания «Титаника» в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд, в северной части Атлантического океана

1996 - в Украине была введена украинская национальная валюта − гривна

1997 - обнаружены неизвестные "экзотические мезоны" - ранее неизвестные субатомные частицы

2004 - ошеломляющий по своей дерзости терракт, осуществленный чеченскими сепаратистами, - захват школы в Беслане (Северная Осетия)

1 сентября родились

1651 - Наталья Нарышкина русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I

1741 - историк, автор первой в Западно-Европейской науке монографии по истории Украины Жан-Бенуа Шерер

1835 - Уильям Стэнли Джевонс английский экономист, статистик и философ-логик

1856 - Иннокентий Анненский русский поэт Серебряного века

1875 - американский писатель, автор литературного персонажа, как Тарзан, Эдгар Берроуз

1877 - англичанин, физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии Френсис Астон

1902 - во Франции состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма «Путешествие на Луну»

1905 - известная в прошлом грузинская художница и скульптор Тамара Григорьевна Абакелия

1906 - президент Доминиканской Республики Хоакин Балагер, правление которого отличалось "диктаторскими замашками"

1923 - Рокки Марчиано американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе

1935 - Сейдзи Одзава японский дирижер

1936 - Валерий Легасов советский ученый, химик-неорганик, академик, Герой России

1946 - Но Му Хен корейский президент (2003-2008)

1947 - музыкант в стиле поп, рок, диско, кантри; участник группы "Bee Gees" Барри Гибб

1957 - обладательница 5 премий "Грэмми", кубинка Глория Эстефан

1958 - русский актёр театра и кино Сергей Гармаш

1971 - знаток истории русского дворянства, геральдист Евгений Пчелов

1973 Сергей Бобунец российский рок-музыкант, поэт, композитор

1974 - вокалист известной латвийской рок-группы "Brainstorm" Ренарс Кауперс

1989 - основатели известной немецкой молодёжной музыкальной группы "Tokio Hotel", братья-близнецы Том Каулитц и Билл Каулитц

Умерли в этот день

1715 - Людовик XIV де Бурбон король Франции и Наварры (1643-1715), известный как «Король-Солнце» 1729 - Ричард Стил ирландский писатель, журналист, политик

1830 - Василий Пушкин русский поэт, дядя А.С. Пушкина

1910 - Александр Зайцев русский химик-органик, член-корреспондент Петербургской Академии наук

1970 - Франсуа Мориак французский писатель, Нобелевский лауреат.