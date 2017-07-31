1 сентября - день в истории

День знаний
Знаменательные события 1 сентября
1255 - Основана крепость Кенигсберг
1482 - захват Киева войсками крымского хана Менгли Гирея
1870 - император Наполеон III терпит поражение во франко-прусской войне и попадает в плен
1910 - Открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок - Апрелевский завод грампластинок
1939 - начало Второй мировой войны
1964 - запуск в телеэфир любимой передачи для детей "Спокойной ночи, малыши!"
1964 - в городе Киеве был открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр «Украина»
1969 - к власти в Ливии приходит Муаммар Каддафи, в результате военного переворота
1969 День рождения белорусского ансамбля «Песняры»
1971 - образование независимого государства Катар
1973 - терракт в Мавзолее Ленина: погибли сам террорист и двое посетителей, саркофаг не пострадал
1991 - Узбекистан провозглашает свой суверенитет
1985 - в Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник» Спустя 73 года после одной из крупнейших морских катастроф, совместная американо-французская экспедиция обнаружила место залегания «Титаника» в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд, в северной части Атлантического океана
1996 - в Украине была введена украинская национальная валюта − гривна
1997 - обнаружены неизвестные "экзотические мезоны" - ранее неизвестные субатомные частицы
2004 - ошеломляющий по своей дерзости терракт, осуществленный чеченскими сепаратистами, - захват школы в Беслане (Северная Осетия)
1 сентября родились
1651 - Наталья Нарышкина русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I
1741 - историк, автор первой в Западно-Европейской науке монографии по истории Украины Жан-Бенуа Шерер
1835 - Уильям Стэнли Джевонс английский экономист, статистик и философ-логик
1856 - Иннокентий Анненский русский поэт Серебряного века
1875 - американский писатель, автор литературного персонажа, как Тарзан, Эдгар Берроуз
1877 - англичанин, физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии Френсис Астон
1902 - во Франции состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма «Путешествие на Луну»
1905 - известная в прошлом грузинская художница и скульптор Тамара Григорьевна Абакелия
1906 - президент Доминиканской Республики Хоакин Балагер, правление которого отличалось "диктаторскими замашками"
1923 - Рокки Марчиано американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе
1935 - Сейдзи Одзава японский дирижер
1936 - Валерий Легасов советский ученый, химик-неорганик, академик, Герой России
1946 - Но Му Хен корейский президент (2003-2008)
1947 - музыкант в стиле поп, рок, диско, кантри; участник группы "Bee Gees" Барри Гибб
1957 - обладательница 5 премий "Грэмми", кубинка Глория Эстефан
1958 - русский актёр театра и кино Сергей Гармаш
1971 - знаток истории русского дворянства, геральдист Евгений Пчелов
1973 Сергей Бобунец российский рок-музыкант, поэт, композитор
1974 - вокалист известной латвийской рок-группы "Brainstorm" Ренарс Кауперс
1989 - основатели известной немецкой молодёжной музыкальной группы "Tokio Hotel", братья-близнецы Том Каулитц и Билл Каулитц
Умерли в этот день
1715 - Людовик XIV де Бурбон король Франции и Наварры (1643-1715), известный как «Король-Солнце» 1729 - Ричард Стил ирландский писатель, журналист, политик
1830 - Василий Пушкин русский поэт, дядя А.С. Пушкина
1910 - Александр Зайцев русский химик-органик, член-корреспондент Петербургской Академии наук
1970 - Франсуа Мориак французский писатель, Нобелевский лауреат.