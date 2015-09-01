2 сентября - день в истории 2 сентября День Ангела у Виктора, Владимира, Дементия, Иоанна, Максима, Никона, Тимофея, Феодора.

День нотариата

День Одессы

День Сум

День Белой Церкви

День Енакиево

День Лисичанска

Знаменательные события 2 сентября, вошедшие в историю

1789 - в правительстве США образовано министерство финансов

1794 - на побережье черного моря началось строительство будущего города Одессы

1834 - выдан патент Семюэлю Кольту на "народное американское оружие" револьвер

1843 - в продаже появился первый номер лондонского журнала «The Economist» «The Economist» – одно из самых почтенных британских изданий – английский еженедельный журнал, освещающий международные события, издающийся компанией The Economist Newspaper Ltd

1889 - в городе Мариуполе начал работать морской порт. Именно эту дату считают началом эксплуатации Мариупольского морского государственного торгового порта

1913 - в Киеве началась Первая Всероссийская спортивная олимпиада

1918 - ВЦИК учредил Реввоенсовет Республики (РВСР) во главе с Львом Троцким Революционный военный совет (реввоенсовет, РВС, Р.В.С.) – высший коллегиальный орган военной власти и политического руководства армий, фронтов, флотов Вооруженных Сил РСФСР и СССР в 1918-1934 годах

1940 - введен почетный знак различия высших воинских званий — «Маршальская Звезда

1945 - день завершения Второй мировой войны. Подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии, что ознаменовало собой завершение Второй мировой войны, в частности войны на Тихом океане и советско-японской войны

1945 - провозглашена независимость Вьетнама от Франции, этого добились коммунисты во главе с Хо Ши Мином

1958 - появление телевидения в Китае

1985 - найдены остатки легендарного "Титаник" у берегов Ньюфаундленда

1990 - под Молдавское государство "заложена бомба" - провозглашено создание Приднестровской Республики в составе СССР.

1996 - ввод новой денежной единицы на Украине - гривны.

2002 - мощнейшее землетрясение (магнитудой около 7 баллов по шкале Рихтера) близ Индонезии, погибло более 50 человек.

Родились 2 сентября

1726 - Джон Говард, британский филантроп

1778 - Людовик I Бонапарт король Голландии (1806-1810), брат Наполеона I Бонапарта

1805 - Эстебан Хосе Эчеверриа, аргентинский поэт, писатель, общественный деятель

1850 - Юджин Филд, американский писатель

1854 - изобретатель бездымного пироксилинового пороха Пьер Вьель.

1877 - Фредерик Содди, английский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии, первым предложил теорию радиоактивного распада.

1906 - один из известнейших советских фантастов Александр Петрович Казанцев.

1908 - Валенти́н Петро́вич Глушко, советский инженер и учёный в области ракетно-космической техники. Один из пионеров ракетно-космической техники, основоположник советского жидкостного ракетного двигателестроения

1913 - Билл Шенкли, один из самых успешных и уважаемых британских специалистов, Офицер Ордена Британской империи, тренер "мерсисайдцев".

1926 - Евгений Леонов советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1930 - Андрей Петров советский и российский композитор, Народный артист СССР

1931 - Феликс Штильмарк советский и российский эколог, охотовед, писатель

1935 - Валентин Гафт советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

1953 - Елена Проклова советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР

1964 - Киану Ривз американский актер театра и кино, продюсер

1964 - Киану Ривз, американский киноактёр, наибольшую известность получил за роль Нео в трилогии "Матрица".

1966 - Сальма Хайек, самая успешная мексиканская актриса.

1989 - Алешандре Пату, бразильский футболист, атакующий игрок и плеймейкер итальянского Милана.

Умерли 2 сентября

1813 - Жан Моро, генерал Первой французской республики, соперник Наполеона

1927 - Алексей Бобринский, русский археолог, государственный и общественный деятель

1937 - Пьер де Кубертен, французский барон, общественный деятель, основатель современных Олимпийских игр

1969 - Хо Ши Мин, вьетнамский политический деятель, первый президент Северного Вьетнама

1973 - Джон Толкиен, английский писатель жанра фэнтези, автор книг "Хоббит" и "Властелин колец"

1982 - Ада Войцик, советская киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР

1997 - Борис Брунов, советский и российский артист, конферансье, Народный артист РСФСР

2006 - Боб Матиас , американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион, политик.