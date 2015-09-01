2 сентября - день в истории

День нотариата
День Одессы
День Сум
День Белой Церкви
День Енакиево
День Лисичанска
Знаменательные события 2 сентября, вошедшие в историю
1789 - в правительстве США образовано министерство финансов
1794 - на побережье черного моря началось строительство будущего города Одессы
1834 - выдан патент Семюэлю Кольту на "народное американское оружие" револьвер
1843 - в продаже появился первый номер лондонского журнала «The Economist» «The Economist» – одно из самых почтенных британских изданий – английский еженедельный журнал, освещающий международные события, издающийся компанией The Economist Newspaper Ltd
1889 - в городе Мариуполе начал работать морской порт. Именно эту дату считают началом эксплуатации Мариупольского морского государственного торгового порта
1913 - в Киеве началась Первая Всероссийская спортивная олимпиада
1918 - ВЦИК учредил Реввоенсовет Республики (РВСР) во главе с Львом Троцким Революционный военный совет (реввоенсовет, РВС, Р.В.С.) – высший коллегиальный орган военной власти и политического руководства армий, фронтов, флотов Вооруженных Сил РСФСР и СССР в 1918-1934 годах
1940 - введен почетный знак различия высших воинских званий — «Маршальская Звезда
1945 - день завершения Второй мировой войны. Подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии, что ознаменовало собой завершение Второй мировой войны, в частности войны на Тихом океане и советско-японской войны
1945 - провозглашена независимость Вьетнама от Франции, этого добились коммунисты во главе с Хо Ши Мином
1958 - появление телевидения в Китае
1985 - найдены остатки легендарного "Титаник" у берегов Ньюфаундленда
1990 - под Молдавское государство "заложена бомба" - провозглашено создание Приднестровской Республики в составе СССР.
1996 - ввод новой денежной единицы на Украине - гривны.
2002 - мощнейшее землетрясение (магнитудой около 7 баллов по шкале Рихтера) близ Индонезии, погибло более 50 человек.
Родились 2 сентября
1726 - Джон Говард, британский филантроп
1778 - Людовик I Бонапарт король Голландии (1806-1810), брат Наполеона I Бонапарта
1805 - Эстебан Хосе Эчеверриа, аргентинский поэт, писатель, общественный деятель
1850 - Юджин Филд, американский писатель
1854 - изобретатель бездымного пироксилинового пороха Пьер Вьель.
1877 - Фредерик Содди, английский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии, первым предложил теорию радиоактивного распада.
1906 - один из известнейших советских фантастов Александр Петрович Казанцев.
1908 - Валенти́н Петро́вич Глушко, советский инженер и учёный в области ракетно-космической техники. Один из пионеров ракетно-космической техники, основоположник советского жидкостного ракетного двигателестроения
1913 - Билл Шенкли, один из самых успешных и уважаемых британских специалистов, Офицер Ордена Британской империи, тренер "мерсисайдцев".
1926 - Евгений Леонов советский актер театра и кино, Народный артист СССР
1930 - Андрей Петров советский и российский композитор, Народный артист СССР
1931 - Феликс Штильмарк советский и российский эколог, охотовед, писатель
1935 - Валентин Гафт советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
1953 - Елена Проклова советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР
1964 - Киану Ривз американский актер театра и кино, продюсер
1964 - Киану Ривз, американский киноактёр, наибольшую известность получил за роль Нео в трилогии "Матрица".
1966 - Сальма Хайек, самая успешная мексиканская актриса.
1989 - Алешандре Пату, бразильский футболист, атакующий игрок и плеймейкер итальянского Милана.
Умерли 2 сентября
1813 - Жан Моро, генерал Первой французской республики, соперник Наполеона
1927 - Алексей Бобринский, русский археолог, государственный и общественный деятель
1937 - Пьер де Кубертен, французский барон, общественный деятель, основатель современных Олимпийских игр
1969 - Хо Ши Мин, вьетнамский политический деятель, первый президент Северного Вьетнама
1973 - Джон Толкиен, английский писатель жанра фэнтези, автор книг "Хоббит" и "Властелин колец"
1982 - Ада Войцик, советская киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР
1997 - Борис Брунов, советский и российский артист, конферансье, Народный артист РСФСР
2006 - Боб Матиас , американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион, политик.
Только 31 августа на сайте горсовета появился список мероприятий, посвященный празднованию Дня города....