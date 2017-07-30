Анекдоты недели - 112 Когда пятиклассник Димка уверенно показал на карте Бали, Ибицу и Мальдивы, учительница географии поняла, что этот пацан нехило провел лето.

Две подружки разговаривают.

- Ну ты что, готовишься к свадьбе?

- Да, я уже выбросила обе симки, отформатировала оба смартфона и удалилась из Фейсбука.

***

Олег работал в женском коллективе, и все знали, что он спит с начальницей.

Только Олег не знал.

***

Этим летом я хочу поехать на море. Такая у меня традиция - каждое лето хотеть поехать на море.

***

Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово "местами".

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Люся увеличила губы, просто матерясь при родителях.

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Старость - это когда нагибаешься для того, чтобы завязать шнурки на ботинках, и задумываешься: что бы еще тут внизу сделать.

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Летом компетентность работников бывает двух видов:

- Я не знаю, я в отпуск ухожу.

- Я не знаю, я только из отпуска.

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Инструктор по технике безопасности очень любил рассказывать поучительные истории из своей жизни. Все они заканчивались одинаково: "До больницы, конечно, не довезли..."

***

Игорь и так нервничал, но когда хирург произнес ok google - вообще запаниковал.

***

Камеры наблюдения запечатлели ограбление ликеро-водочного магазина.

Это единственное видео с выпускного ухрюпинской школы номер семь.

***

Жизнь - она как баба. Когда выпьешь - не такая и страшная..

***

- Вы знаете, время лечит.

- А есть у вас в больнице еще врачи?

***

Мужик стоит, зевает несколько раз подряд. На него смотрит бабка, хмурится, затем выдает:

- Не ори на меня, я не глухая!

***

Объявление:

"Хотите приносить пользу обществу? Хотите, чтобы девушки бежали вам навстречу, а иногда и за вами? Хотите, чтобы вас с нетерпением ждали в любое время и в любую погоду?

Автотранспортное предприятие приглашает на работу водителей автобуса!"

***

- М-м-м... Что это вы такое приготовили?! Прямо тает во рту!

- Это лед из морозилки.

***

- А можно всех посмотреть?

- Мужчина, забирайте своего ребенка из садика и уходите.

***

Крепкая семья - это когда она красивая, а он все время виноватый.

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- И что это за новый Славик у тебя в контактах на телефоне? Я туда позвонила, а там женский голос! И как это понимать?!

- А очень просто! Там такая же дура схватила телефон, чтобы послушать, что за новый Сергей у Славика в телефоне.

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Фраза "Я - сын прокурора!" так и не смогла отпугнуть медведя.

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- Леночка, словами не передать, как я тебя люблю.

- Ну-у-у, милый, это легко исправить! Деньгами передай.