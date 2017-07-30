Анекдоты недели - 112

Две подружки разговаривают.
- Ну ты что, готовишься к свадьбе?
- Да, я уже выбросила обе симки, отформатировала оба смартфона и удалилась из Фейсбука.
***
Олег работал в женском коллективе, и все знали, что он спит с начальницей.
Только Олег не знал.
***
Этим летом я хочу поехать на море. Такая у меня традиция - каждое лето хотеть поехать на море.
***
Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово "местами".
***
Люся увеличила губы, просто матерясь при родителях.
***
Старость - это когда нагибаешься для того, чтобы завязать шнурки на ботинках, и задумываешься: что бы еще тут внизу сделать.
***
Летом компетентность работников бывает двух видов:
- Я не знаю, я в отпуск ухожу.
- Я не знаю, я только из отпуска.
***
Инструктор по технике безопасности очень любил рассказывать поучительные истории из своей жизни. Все они заканчивались одинаково: "До больницы, конечно, не довезли..."
***
Игорь и так нервничал, но когда хирург произнес ok google - вообще запаниковал.
***
Камеры наблюдения запечатлели ограбление ликеро-водочного магазина.
Это единственное видео с выпускного ухрюпинской школы номер семь.
***
Жизнь - она как баба. Когда выпьешь - не такая и страшная..
***
- Вы знаете, время лечит.
- А есть у вас в больнице еще врачи?
***
Мужик стоит, зевает несколько раз подряд. На него смотрит бабка, хмурится, затем выдает:
- Не ори на меня, я не глухая!
***
Объявление:
"Хотите приносить пользу обществу? Хотите, чтобы девушки бежали вам навстречу, а иногда и за вами? Хотите, чтобы вас с нетерпением ждали в любое время и в любую погоду?
Автотранспортное предприятие приглашает на работу водителей автобуса!"
***
- М-м-м... Что это вы такое приготовили?! Прямо тает во рту!
- Это лед из морозилки.
***
- А можно всех посмотреть?
- Мужчина, забирайте своего ребенка из садика и уходите.
***
Крепкая семья - это когда она красивая, а он все время виноватый.
***
- И что это за новый Славик у тебя в контактах на телефоне? Я туда позвонила, а там женский голос! И как это понимать?!
- А очень просто! Там такая же дура схватила телефон, чтобы послушать, что за новый Сергей у Славика в телефоне.
***
Фраза "Я - сын прокурора!" так и не смогла отпугнуть медведя.
***
- Леночка, словами не передать, как я тебя люблю.
- Ну-у-у, милый, это легко исправить! Деньгами передай.
- Когда мой Сёмочка играет на скрипке, я всегда плачу...
- Ха! Когда наш Боря идёт играть в карты,...
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