3 сентября - день в истории 3 сентября отмечают именины Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.

День предпринимателя

День Шостки

День Люботина

Знаменательные события 3 сентября, которые вошли в историю

301 - в Европе образовалось самое старое государство Сан-Марино.

1189 - под именем Ричард I проходит обряд коронации на английский престол Ричард Львиное Сердце.

1260 - Монгольская империя терпит первое поражение от мамлюков в Палестине.

1650 - Оливер Кромвель наносит шотландцам поражение в битве при Данбаре.

1690 - Патриархом Московским и всея Руси избран Адриан — митрополит Казанский и Свияжский

1791 - появление первой в истории Франции Конституции

1826 - Состоялась коронация императора Николая I

1828 - В Сионском соборе в Тифлисе состоялось бракосочетание Александра Грибоедова и 15-летней Нины Чавчавадзе

1838 - в Киеве появился Институт благородных девиц, где женщины могли получить усиленное образование в сфере культурной и общественной деятельности

1914 - День рождения бюстгальтера. Первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты

1939 - Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии

1945 - в этот день официально оформлена победа СССР над милитаристской Японией

1947 - После перерыва, вызванного войной, возобновилось строительство Ленинградского метрополитена

1950 - окончание первого чемпионата мира "Формула-1", чемпионом стал 43-летний Нино Фарина

1996 - начало операции США против Ирака - "Удар в пустыне"

2000 - в Киеве была создана популярная украинская группа « ВИА Гра»

2005 - сборная Украины по футболу впервые в своей истории прошла квалификацию и получила право выступить на Кубке Мира 2006 года, на котором вышла в четвертьфинала.

2009 - в Лос-Анджелесе прошли похороны "кумира миллионов" Майкла Джексона.

3 сентября родились

1499 - Диана Пуатье французская аристократка, фаворитка короля Генриха II

1856 - Луис Генри Салливен американский архитектор и теоретик архитектуры, один из пионеров рационализма

1859 - французский политический деятель, видный участник социалистического движения Жан Жорес

1869 - Фриц Прегль австрийский ученый-химик, врач, Нобелевский лауреат

1875 - Фердинанд Порше, германский конструктор автомобилей и бронетанковой техники

1892 - политический и государственный деятель на Украине Николай Ковалевский

1928 - основатель известного бренда одежды "Gap" Дональд Фишер

1928 - писатель и драматург Молдавии Ион Друцэ

1931 - один из теоретиков неомарксизма, политолог и экономист Самир Амин

1941 - Сергей Довлатов русский писатель и журналист

1948 - борец за социальные права замбийцев Леви Мванаваса

1951 - народная артистка России Ольга Барнет

1964 - Александр Аксенов российский рок-музыкант

1965 - скандальный американский киноактёр Чарли Шин

1979 - родился вратарь миланского "Интера" Жулио Сезар

Умерли 3 сентября

1883 - Иван Тургенев, русский писатель

1948 - Эдвард Бенеш, чешский государственный и политический деятель, 2-й президент Чехословакии

1955 - Сергей Власьев, русский военный, один из первых офицеров-подводников

1987 - Виктор Некрасов, русский писатель

1990 - Евгений Мартынов ,советский эстрадный певец, композитор, музыкант

1996 - Вениамин Баснер, советский композитор, Народный артист РСФСР.