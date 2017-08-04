3 сентября - день в истории

День предпринимателя
День Шостки
День Люботина
Знаменательные события 3 сентября, которые вошли в историю
301 - в Европе образовалось самое старое государство Сан-Марино.
1189 - под именем Ричард I проходит обряд коронации на английский престол Ричард Львиное Сердце.
1260 - Монгольская империя терпит первое поражение от мамлюков в Палестине.
1650 - Оливер Кромвель наносит шотландцам поражение в битве при Данбаре.
1690 - Патриархом Московским и всея Руси избран Адриан — митрополит Казанский и Свияжский
1791 - появление первой в истории Франции Конституции
1826 - Состоялась коронация императора Николая I
1828 - В Сионском соборе в Тифлисе состоялось бракосочетание Александра Грибоедова и 15-летней Нины Чавчавадзе
1838 - в Киеве появился Институт благородных девиц, где женщины могли получить усиленное образование в сфере культурной и общественной деятельности
1914 - День рождения бюстгальтера. Первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты
1939 - Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии
1945 - в этот день официально оформлена победа СССР над милитаристской Японией
1947 - После перерыва, вызванного войной, возобновилось строительство Ленинградского метрополитена
1950 - окончание первого чемпионата мира "Формула-1", чемпионом стал 43-летний Нино Фарина
1996 - начало операции США против Ирака - "Удар в пустыне"
2000 - в Киеве была создана популярная украинская группа « ВИА Гра»
2005 - сборная Украины по футболу впервые в своей истории прошла квалификацию и получила право выступить на Кубке Мира 2006 года, на котором вышла в четвертьфинала.
2009 - в Лос-Анджелесе прошли похороны "кумира миллионов" Майкла Джексона.
3 сентября родились
1499 - Диана Пуатье французская аристократка, фаворитка короля Генриха II
1856 - Луис Генри Салливен американский архитектор и теоретик архитектуры, один из пионеров рационализма
1859 - французский политический деятель, видный участник социалистического движения Жан Жорес
1869 - Фриц Прегль австрийский ученый-химик, врач, Нобелевский лауреат
1875 - Фердинанд Порше, германский конструктор автомобилей и бронетанковой техники
1892 - политический и государственный деятель на Украине Николай Ковалевский
1928 - основатель известного бренда одежды "Gap" Дональд Фишер
1928 - писатель и драматург Молдавии Ион Друцэ
1931 - один из теоретиков неомарксизма, политолог и экономист Самир Амин
1941 - Сергей Довлатов русский писатель и журналист
1948 - борец за социальные права замбийцев Леви Мванаваса
1951 - народная артистка России Ольга Барнет
1964 - Александр Аксенов российский рок-музыкант
1965 - скандальный американский киноактёр Чарли Шин
1979 - родился вратарь миланского "Интера" Жулио Сезар
Умерли 3 сентября
1883 - Иван Тургенев, русский писатель
1948 - Эдвард Бенеш, чешский государственный и политический деятель, 2-й президент Чехословакии
1955 - Сергей Власьев, русский военный, один из первых офицеров-подводников
1987 - Виктор Некрасов, русский писатель
1990 - Евгений Мартынов ,советский эстрадный певец, композитор, музыкант
1996 - Вениамин Баснер, советский композитор, Народный артист РСФСР.