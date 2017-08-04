4 сентября - день в истории

Знаменательные события 4 сентября
1479 - испанцы одолели Португалию в споре за Канарские острова
1700 - Указом Петра I учрежден Приказ рудокопных дел. Приказ положил начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в различных регионах Российской империи
1781 - основан "город ангелов" Лос-Анджелес, на первых порах жило в нем 44 испанских поселенца.
1810 - русский царь принял присягу от князя Абхазии Георгия Шаваршидзе.
1888 - зарегистрирована торговая марка "Kodak"
1928 - утверждено новое украинское правописание
1938 - создана организация закарпатской молодежи - Украинская Национальная Оборона
1939 - Япония, будучи союзником гитлеровской Германии, заявила о невмешательстве в европейскую войну
1943 - Состоялась встреча Иосифа Сталина с иерархами Русской Православной
1959 - старт продаж колготок в США.
1975 - Вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?»
1987 - В Москве завершился суд над Матиасом Рустом, пилотом - нарушителем границы, который посадил свой самолет на Красной площади
1991 - в Киеве над парламентом впервые поднят сине-жёлтый флаг.
1998 - основана американская транснациональная корпорация "Google".
1999 - В результате теракта в Буйнакске разрушен жилой дом, погибло 58 человек
2009 - в США получил 5 пожизненных сроков американский десантник Стивен Грин за жестокие издевательства над мирным населением в Ираке.
4 сентября родились
1768 - один из основателей романтизма во французской литературе Франсуа Рене де Шатобриан.
1809 - создатель романтической драмы, известный польский поэт-романтик Юлиуш Словацкий.
1824 - символ австро-немецкого романтизма в музыке Антон Брукнер.
1874 - создатель знаменитой "мази Вишневского" Александр Васильевич Вишневский.
1875 - Евгений Лансере русский график и живописец, Народный художник РСФСР
1887 - диктатор латвийской республики Карлис Улманис.
1908 - негритянский писатель, американский "Black Boy" Ричард Райт.
1913 - Кендзо Танге японский архитектор
1931 - ученый, предсказавший существование информационной РНК Александр Спирин.
1934 - Эдуард Хиль советский и российский оперный и эстрадный певец (баритон), Народный артист РСФСР
1949 - украинский бизнесмен и политик, человек привезший Евро 2012 в Украину Суркис Григорий Михайлович.
1981 - известная американская певица Бейонсе.
1990 - украинская спортсменка, фехтовальщица и олимпийская чемпионка Пекина Ольга Харлан.
Умерли 4 сентября
1784 - Цезарь Кассини, французский астроном и геодезист
1907 - Эдвард Григ, норвежский композитор
1930 - Владимир Арсеньев, русский путешественник, географ, этнограф, исследователь Дальнего Востока 1965 - Альберт Швейцер, немецкий теолог, философ, музыкант и врач, Нобелевский лауреат
1980 - Эраст Гарин, советский актер и режиссер театра и кино, сценарист, Народный артист РСФСР
1998 - Игорь Сорин, российский поэт, музыкант, артист
2014 - Донатас Банионис, советский и литовский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР