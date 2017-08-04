4 сентября - день в истории 4 сентября именинники: Михаил, Александр, Алексей, Анфиса, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Макар, Федор, Роза, Феликс.

Знаменательные события 4 сентября

1479 - испанцы одолели Португалию в споре за Канарские острова

1700 - Указом Петра I учрежден Приказ рудокопных дел. Приказ положил начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в различных регионах Российской империи

1781 - основан "город ангелов" Лос-Анджелес, на первых порах жило в нем 44 испанских поселенца.

1810 - русский царь принял присягу от князя Абхазии Георгия Шаваршидзе.

1888 - зарегистрирована торговая марка "Kodak"

1928 - утверждено новое украинское правописание

1938 - создана организация закарпатской молодежи - Украинская Национальная Оборона

1939 - Япония, будучи союзником гитлеровской Германии, заявила о невмешательстве в европейскую войну

1943 - Состоялась встреча Иосифа Сталина с иерархами Русской Православной

1959 - старт продаж колготок в США.

1975 - Вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?»

1987 - В Москве завершился суд над Матиасом Рустом, пилотом - нарушителем границы, который посадил свой самолет на Красной площади

1991 - в Киеве над парламентом впервые поднят сине-жёлтый флаг.

1998 - основана американская транснациональная корпорация "Google".

1999 - В результате теракта в Буйнакске разрушен жилой дом, погибло 58 человек

2009 - в США получил 5 пожизненных сроков американский десантник Стивен Грин за жестокие издевательства над мирным населением в Ираке.

4 сентября родились

1768 - один из основателей романтизма во французской литературе Франсуа Рене де Шатобриан.

1809 - создатель романтической драмы, известный польский поэт-романтик Юлиуш Словацкий.

1824 - символ австро-немецкого романтизма в музыке Антон Брукнер.

1874 - создатель знаменитой "мази Вишневского" Александр Васильевич Вишневский.

1875 - Евгений Лансере русский график и живописец, Народный художник РСФСР

1887 - диктатор латвийской республики Карлис Улманис.

1908 - негритянский писатель, американский "Black Boy" Ричард Райт.

1913 - Кендзо Танге японский архитектор

1931 - ученый, предсказавший существование информационной РНК Александр Спирин.

1934 - Эдуард Хиль советский и российский оперный и эстрадный певец (баритон), Народный артист РСФСР

1949 - украинский бизнесмен и политик, человек привезший Евро 2012 в Украину Суркис Григорий Михайлович.

1981 - известная американская певица Бейонсе.

1990 - украинская спортсменка, фехтовальщица и олимпийская чемпионка Пекина Ольга Харлан.

Умерли 4 сентября

1784 - Цезарь Кассини, французский астроном и геодезист

1907 - Эдвард Григ, норвежский композитор

1930 - Владимир Арсеньев, русский путешественник, географ, этнограф, исследователь Дальнего Востока 1965 - Альберт Швейцер, немецкий теолог, философ, музыкант и врач, Нобелевский лауреат

1980 - Эраст Гарин, советский актер и режиссер театра и кино, сценарист, Народный артист РСФСР

1998 - Игорь Сорин, российский поэт, музыкант, артист

2014 - Донатас Банионис, советский и литовский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР