Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:35169

«Шедевры» из школьных сочинений. Нарочно не придумаешь!

Чего только не приходится слышать учителям от детей во время уроков. А их сочинения бывают наполнены «шедевральными» перлами, которые потом расходятся на цитаты.

 Трактор мчался по полю, слегка попахивая…

***
Летом мы с пацанами cходили в поход с ночевкой, и с собой взяли только
необходимое: картошку, палатку и Марию Ивановну.

***

 Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому!

***
 Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда подкладывал.

***
Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись и раздался выстрел.

***
Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина.

***
Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.

***
 Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью.

***
 Герасим поставил на пол блюдечко, и стал тыкать в него мордочкой.

***
 У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться.

***
Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге.

***
 Чацкий вышел через задний проход и подпёрнул дверь палкой.

***
 Герасим налил Муме щей.

***
 Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.

***
 Хлестаков сел в бричку и крикнул: “Гони, голубчик, в аэропорт!

***
 Отец Чацкого умер в детстве.

***
 Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.

***
 Под старость лет его приковало к постели раком.

***
 Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня.

***
 Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день давила на него.

***
У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай.

***

Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.

***
Душа Татьяны полна любви и ждёт не дождётся, как бы обдать ею кого-нибудь.

***
 Онегин был богатый человек: по утрам он сидел в уборной, а потом ехал в цирк.

***
 Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая копытами.

***
 Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.

***
Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети.

***
 Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже.

***
 С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.

***
Герасим ел за четверых, а работал один.

***
 Печорин похитил Бэлу в порыве чувств и хотел через ее любовь
приблизиться к народу. Hо ему это не удалось. Hе удалось ему это и с
Максимом Максимычем.

***
 У Чичикова много положительных черт: он всегда выбрит и пахнет.
***

 Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и в любви к Маше.
***

 Шелковистые, белокурые локоны выбивались из под её кружевного фартука.
***

 Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомиться.
***

 Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с самого утра и уже с мужчиной.

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