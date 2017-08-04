Трактор мчался по полю, слегка попахивая…
***
Летом мы с пацанами cходили в поход с ночевкой, и с собой взяли только
необходимое: картошку, палатку и Марию Ивановну.
***
Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому!
***
Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда подкладывал.
***
Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись и раздался выстрел.
***
Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина.
***
Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
***
Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью.
***
Герасим поставил на пол блюдечко, и стал тыкать в него мордочкой.
***
У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться.
***
Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге.
***
Чацкий вышел через задний проход и подпёрнул дверь палкой.
***
Герасим налил Муме щей.
***
Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.
***
Хлестаков сел в бричку и крикнул: “Гони, голубчик, в аэропорт!
***
Отец Чацкого умер в детстве.
***
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
***
Под старость лет его приковало к постели раком.
***
Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня.
***
Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день давила на него.
***
У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай.
***
Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.
***
Душа Татьяны полна любви и ждёт не дождётся, как бы обдать ею кого-нибудь.
***
Онегин был богатый человек: по утрам он сидел в уборной, а потом ехал в цирк.
***
Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая копытами.
***
Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.
***
Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети.
***
Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже.
***
С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.
***
Герасим ел за четверых, а работал один.
***
Печорин похитил Бэлу в порыве чувств и хотел через ее любовь
приблизиться к народу. Hо ему это не удалось. Hе удалось ему это и с
Максимом Максимычем.
***
У Чичикова много положительных черт: он всегда выбрит и пахнет.
***
Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и в любви к Маше.
***
Шелковистые, белокурые локоны выбивались из под её кружевного фартука.
***
Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомиться.
***
Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с самого утра и уже с мужчиной.
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