«Шедевры» из школьных сочинений. Нарочно не придумаешь! Чего только не приходится слышать учителям от детей во время уроков. А их сочинения бывают наполнены «шедевральными» перлами, которые потом расходятся на цитаты.

Трактор мчался по полю, слегка попахивая…

***

Летом мы с пацанами cходили в поход с ночевкой, и с собой взяли только

необходимое: картошку, палатку и Марию Ивановну.

***

Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому!

***

Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда подкладывал.

***

Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись и раздался выстрел.

***

Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина.

***

Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.

***

Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью.

***

Герасим поставил на пол блюдечко, и стал тыкать в него мордочкой.

***

У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться.

***

Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге.

***

Чацкий вышел через задний проход и подпёрнул дверь палкой.

***

Герасим налил Муме щей.

***

Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.

***

Хлестаков сел в бричку и крикнул: “Гони, голубчик, в аэропорт!

***

Отец Чацкого умер в детстве.

***

Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.

***

Под старость лет его приковало к постели раком.

***

Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня.

***

Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день давила на него.

***

У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай.

***

Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.

***

Душа Татьяны полна любви и ждёт не дождётся, как бы обдать ею кого-нибудь.

***

Онегин был богатый человек: по утрам он сидел в уборной, а потом ехал в цирк.

***

Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая копытами.

***

Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.

***

Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети.

***

Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже.

***

С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.

***

Герасим ел за четверых, а работал один.

***

Печорин похитил Бэлу в порыве чувств и хотел через ее любовь

приблизиться к народу. Hо ему это не удалось. Hе удалось ему это и с

Максимом Максимычем.

***

У Чичикова много положительных черт: он всегда выбрит и пахнет.

***

Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и в любви к Маше.

***

Шелковистые, белокурые локоны выбивались из под её кружевного фартука.

***

Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомиться.

***

Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с самого утра и уже с мужчиной.