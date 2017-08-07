5 сентября - день в истории 5 сентября отмечают именины: Павел, Арсений, Елизавета, Иван, Николай, Федор, Юрий.

Знаменательные события 5 сентября

1015- В борьбе за киевский престол князь Святополк убил брата Глеба

1666 - - закончился Великий пожар в Лондоне, продолжавшийся несколько дней и уничтоживший треть города

1698 - Петр I установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах С самого начала своего правления Петр I взял курс на сближение с Западом. Наглядным образом это проявилось в заботах царя о том, чтобы русские люди и внешним обликом должны напоминать жителей Европы

1800 - остров Мальта захвачен Великобританией

1905 - русские подписывают "позорный" Портсмутский договор, зафикстировавший поражение Российской империи в русско-японской войне

1918 - большевики в России в ходе Гражданской войны начинают проводить политику красного террора

1929 - революционное на то время предложение объединить европейские государства в одно, поступившее от премьера Франции А. Бриана

1939 - США, провозглашая нейтралитет во Второй мировой войне, оставляют Европу один на один с Гитлером

1944 - начало войны между СССР и Болгарией

1944 - в Лондоне состоялось подписание договора об образовании экономического союза Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург)

1967 - начало амнистии крымских татар в СССР, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об оказании помощи районам с татарским населением

1972 - захват в заложники спортсменов и членов Олимпийской делегации Израиля Теракт на мюнхенской Олимпиаде был совершён членами радикальной палестинской организации

1978 - заключение Кемп-Дэвидского соглашения, по итогам которого были прекращены военные действия между Израилем и Египтом и установлены дипломатические отношения

1982 - американской компанией «Юнисон корпорейшн» при содействии Гостелерадио проведен первый космический телемост Москва (СССР) – Лос-Анджелес (США)

1986 - отмена смертной казни в Австралии

1997 - открытие памятника Петру Великому в Москве

2014 - Подписание Протокола Минских соглашений о прекращении огня на востоке Украины

05 сентября родились

1187 - Людовик VIII французский король (1223-1226) из династии Капетингов

1568 - один из первых представителей утопического социализма, итальянский философ и писатель Томмазо Кампанелла

1638 - "король-солнце", великий монарх Франции Людовик XIV

1786 - Сергей Уваров русский государственный деятель, идеолог образовательной доктрины России

1791 - Джакомо Мейербер немецкий композитор, создатель жанра французской большой оперы

1817 - Алексей Константинович Толстой русский поэт, писатель, драматург

1867 - Эми Бич американская пианистка и композитор

1870 - украинский военный и политический деятель, соратник гетмана Скоропадского Владимир Сикевич

1905 - британский писатель и журналист, человек писавший статьи для Британской энциклопедии Артур Кестлер

1929 - Андриян Николаев советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза

1942 - представитель нового немецкого кино, режиссер и актер Вернер Херцог

1946 - культовый певец и музыкант, лидер группы "Queen" Фредди Меркьюри

1948 - Лауреат Государственной премии России, деятель культуры и телеведущий Михаил Ефимович Швыдкой

1951 - американский киноактер, исполнитель главной роли в фильме "Бэтмен" Майкл Китон

1976 - двукратная олимпийская чемпионка, украинская гимнастка Татьяна Гуцу

1990 - Ён А Ким южнокорейская фигуристка, олимпийская чемпионка

1997 - лауреат Нобелевской премии мира 1979 года, католическая монахиня Мать Тереза

Умерли 5 сентября

1848 - Василий Стасов, русский архитектор

1857 - Огюст Конт, французский философ и социолог

1906 - Людвиг Больцман, австрийский физик-теоретик

1919 - Василий Чапаев, советский военачальник, герой Гражданской войны

1993 - Анастасия Цветаева, русская писательница, младшая сестра Марины Цветаевой

1993 - Юлиан Семенов, советский писатель, журналист и сценарист

1997 - Мать Тереза, католическая монахиня, основательница Ордена милосердия, Нобелевский лауреат 2003 - Кир Булычев, советский писатель-фантаст, сценарист.