5 сентября - день в истории

Знаменательные события 5 сентября
1015- В борьбе за киевский престол князь Святополк убил брата Глеба
1666 - - закончился Великий пожар в Лондоне, продолжавшийся несколько дней и уничтоживший треть города
1698 - Петр I установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах С самого начала своего правления Петр I взял курс на сближение с Западом. Наглядным образом это проявилось в заботах царя о том, чтобы русские люди и внешним обликом должны напоминать жителей Европы
1800 - остров Мальта захвачен Великобританией
1905 - русские подписывают "позорный" Портсмутский договор, зафикстировавший поражение Российской империи в русско-японской войне
1918 - большевики в России в ходе Гражданской войны начинают проводить политику красного террора
1929 - революционное на то время предложение объединить европейские государства в одно, поступившее от премьера Франции А. Бриана
1939 - США, провозглашая нейтралитет во Второй мировой войне, оставляют Европу один на один с Гитлером
1944 - начало войны между СССР и Болгарией
1944 - в Лондоне состоялось подписание договора об образовании экономического союза Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург)
1967 - начало амнистии крымских татар в СССР, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об оказании помощи районам с татарским населением
1972 - захват в заложники спортсменов и членов Олимпийской делегации Израиля Теракт на мюнхенской Олимпиаде был совершён членами радикальной палестинской организации
1978 - заключение Кемп-Дэвидского соглашения, по итогам которого были прекращены военные действия между Израилем и Египтом и установлены дипломатические отношения
1982 - американской компанией «Юнисон корпорейшн» при содействии Гостелерадио проведен первый космический телемост Москва (СССР) – Лос-Анджелес (США)
1986 - отмена смертной казни в Австралии
1997 - открытие памятника Петру Великому в Москве
2014 - Подписание Протокола Минских соглашений о прекращении огня на востоке Украины
05 сентября родились
1187 - Людовик VIII французский король (1223-1226) из династии Капетингов
1568 - один из первых представителей утопического социализма, итальянский философ и писатель Томмазо Кампанелла
1638 - "король-солнце", великий монарх Франции Людовик XIV
1786 - Сергей Уваров русский государственный деятель, идеолог образовательной доктрины России
1791 - Джакомо Мейербер немецкий композитор, создатель жанра французской большой оперы
1817 - Алексей Константинович Толстой русский поэт, писатель, драматург
1867 - Эми Бич американская пианистка и композитор
1870 - украинский военный и политический деятель, соратник гетмана Скоропадского Владимир Сикевич
1905 - британский писатель и журналист, человек писавший статьи для Британской энциклопедии Артур Кестлер
1929 - Андриян Николаев советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза
1942 - представитель нового немецкого кино, режиссер и актер Вернер Херцог
1946 - культовый певец и музыкант, лидер группы "Queen" Фредди Меркьюри
1948 - Лауреат Государственной премии России, деятель культуры и телеведущий Михаил Ефимович Швыдкой
1951 - американский киноактер, исполнитель главной роли в фильме "Бэтмен" Майкл Китон
1976 - двукратная олимпийская чемпионка, украинская гимнастка Татьяна Гуцу
1990 - Ён А Ким южнокорейская фигуристка, олимпийская чемпионка
1997 - лауреат Нобелевской премии мира 1979 года, католическая монахиня Мать Тереза
Умерли 5 сентября
1848 - Василий Стасов, русский архитектор
1857 - Огюст Конт, французский философ и социолог
1906 - Людвиг Больцман, австрийский физик-теоретик
1919 - Василий Чапаев, советский военачальник, герой Гражданской войны
1993 - Анастасия Цветаева, русская писательница, младшая сестра Марины Цветаевой
1993 - Юлиан Семенов, советский писатель, журналист и сценарист
1997 - Мать Тереза, католическая монахиня, основательница Ордена милосердия, Нобелевский лауреат 2003 - Кир Булычев, советский писатель-фантаст, сценарист.