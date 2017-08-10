6 сентября - день в истории 6 сентября отмечают именины: Георгий, Арсений, Максим, Петр.

День Конотопа

День Дружковки

Знаменательные события

394 - император-узурпатор Западной Римской империи Евгений потерпел поражение (битва на реке Фригид) и был казнён императором Феодосием Великим (правил в Восточной Римской империи)

1689 - заключен Нерчинский договор – первый договор между Россией и Китаем Русско-китайский договор, заключенный в городе Нерчинске, вошел в историю как первый документ, определивший отношения Р оссийского государства с маньчжурской Цинской империей

1770 - началось строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии вырос город Александровск (современный город Запорожье)

1872 - состоялась встреча трех императоров: Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II

1873 - Россия установила протекторат над Хивинским ханством (государство в Средней Азии)

1873 - основана одна из старейших в мире федераций футбола - Шотландская

1899 - между Китаем и США наблюдается потепление в отношениях: американцы начали проводить политику открытых дверей

1924 - Выдающийся украинский историк и археолог Михаил Юлианович Брайчевский

1936 - учреждено почетное звание «Народный артист СССР» До 1917 года государственных званий и наград в области культуры в России не было. Их стали присуждать в советское время. Звание «народный артист» было установлено 1918 году, и первым, кто удостоился этого звания, стал гениальный Федор Шаляпин

1939 - Южно-африканский союз (британский доминион в Африке) объявил войну Германии

1955 - в Турции произошел Стамбульский погром с одобрения официальных властей (погибло от 13 до 16 греков, были разрушены многие церкви и здания), направленный против греческого населения города

1975 - известная теннисистка Мартина Навратилова (первая ракетка мира в 1978-1987) запросила политическое убежище в США

1976 - бежал в Японию, а затем попросил политическое убежище в США советский пилот Виктор Беленко, совершено это было на истребителе "МиГ-25П"

1987 - сиамские близнецы в ходе операции впервые разъединены, постарались хирурги из Балтимора

1991 - Ленинграду возвращено историческое наименование — Санкт-Петербург

2002 - Бразилия получила кредит от МВФ в размере 30,4 млрд долларов, фонд пошел на этот шаг из-за угрозы экономической рецессии в крупнейшей экономике Южной Америки

2007 - Национальным банком Украины была выпущена в оборот памятная монета «Іван Богун» номиналом 10 гривен, которая продолжала серию « Герої козацької доби»

6 сентября родились

394 - Византийский император Феодосий I Великий в последний раз в истории объединил Восточную и Западную Римские империи Феодосий I Великий был Римским императором с 379 года

1666 - Иван V русский царь (1682-1696), брат Петра I

1729 - немецкий философ, переводчик библейских текстов Мозес Мендельсон, прозванный "германским Сократом" (оказал большое влияние на развитие философской мысли и гуманистических традиций XVIII века)

1766 - выдающийся английский физик и химик Джон Дальтон (описал дефект зрения, который назвали в его честь дальтонизмом, открыл закон парциальных давлений, обнаружил явление полимерии и многое другое)

1824 - Хайрем Бердан, американский военный, изобретатель приспособлений к винтовке

1886 - Эдгар Джон Рубин датский психолог

1874 - русский писатель Иван Фёдорович Наживин (писал в жанре исторический роман, так же заявил о себе как писатель-фантаст).

1892 - Эдвард Виктор Эпплтон, английский физик, Нобелевский лауреат

1897 - украинский писатель, театрал Иван Кондратьевич Микитенко (его пьесы ставились на сценах многих театров СССР)

1903 - английский психиатр Уильям Росс Эшби (в свое время был крупным специалистом по кибернетике)

1908 - Льюис Эссен, английский физик

1908 - гениальный ученый в области радиотехники, радиосвязи и радиоастрономии Владимир Александрович Котельников (предложил теорему отсчётов, за что Котельникова часто считают отцом цифровых технологий в передаче данных)

1908 - Григорий Ягдфельд советский драматург, сценарист и детский писатель

1911 - Сергей Островой, советский и российский поэт-песенник

1957 - португальский политический деятель, занимал пост премьер-министра Жозе Сократеш (член Социалистической партии, приложил массу усилий для вывода Португалии из мирового экономического кризиса)

1963 - нидерландский политик Герт Вилдерс (умудрился снять короткометражный фильм "Фитна", в котором попытался рассказать, что в Коране ("библия" для мусульман) есть тексты, призывающие людей совершать самые страшные деяния (фильм подвергся резкой критике со стороны общественности, а его распространению через интернет всячески препятствовали владельцы сайтов)

1971 - ирландская певица, автор песен Долорес О’Риордан (является фронтменом знаменитой лирической группы "The Cranberries")

1972 - знаменитый британский писатель-фантаст Чайна Том Мьевиль (в литературе обожает смешивать такие стили как фантастика, ужасы, мистика и фэнтези)

Умерли 6 сентября

1566 - Сулейман I, турецкий правитель, 10-й султан Османской империи (1520-1566)

1907 - Сюлли-Прюдом, французский поэт и эссеист, Нобелевский лауреат.

1968 - Николай Акимов, советский живописец, театральный художник, режиссер

1986 - Бланш Свит американская актриса, звезда немого кино

1998 - Акира Куросава, японский кинорежиссер, сценарист, продюсер

2007 - Лучано Паваротти итальянский оперный певец (тенор).