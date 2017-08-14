7 сентября - день в истории 7 сентября именины: Максим, Алексей, Иван, Владимир.

День военного разведчика

Знаменательные события

1191 - крестоносцы Ричарда I ("Львиное Сердце") одержали победу над войском Саладина в битве при Арсуфе

1763 - английский монарх Георг III призвал своих подданных заселять Канаду

1792 - начало заселения украинцами Кубани

1812 - состоялось знаменитое Бородинское сражение (сам Наполеон говорил о этой битве: "Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное, французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми"), после которого войска Кутузова начали отступать и оставили дорогу на Москву свободной

1813 - правительство США получило прозвище "Дядя Сэм", в честь упаковщика мяса Сэмюэла Уилсона, который во время англо-американской войны 1812-1815 годов поставлял для американской армии говядину в бочонках

1856 - в честь коронации императора Александра II открыт Сайменский канал в Финляндии Торжественное открытие Сайменского канала

1928 - в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени

1923 - создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол

1939 - нацисты в Германии продолжают политику репрессий: введена смертная казнь за "угрозу оборонной мощи германского народа"

1945 - союзные войска провели Парад Победы у Бранденбургских ворот в Берлине

1947 - князю Юрию Долгорукому (считается основателем Москвы) открыли памятник в Москве

1971 - в городе Киеве было объявлено о родстве и братстве украинского города Киева и японского города Киото

1977 - Панамский канал в 2000 году будет передан Панаме, об этом сумели договориться Президент США Джимми Картер и военный руководитель Панамы Омар Торрихос

1992 - журналисты газеты "Коммерсант" впервые использовали термин "новые русские"

2011 - страшная катастрофа в России: под Ярославлем разбился самолёт с хоккейной командой "Локомотив" (Ярославль)

7 сентября родились

1316 - Семен Гордый великий князь Московский и Владимирский (1340-1353), Новгородский (1346-1353)

1533 - Елизавета I английская королева (1558-1603), последняя представительница династии Тюдоров

1829 - немецкий химик Фридрих Август Кекуле (создатель теории валентности химических элементов)

1870 - русский писатель и драматург Александр Куприн

1875 - украинский живописец, педагог и общественный деятель Александр Мурашко

1902 - Изабелла Юрьева, советская эстрадная певица, королева старинного романса, Народная артистка России

1912 - американский предприниматель Дэвид Паккард (сооснователь известной компьютерной корпорации "Hewlett-Packard")

1923 - известный советский поэт и прозаик Эдуард Аркадьевич Асадов (его произведения были особенно популярны среди молодежи)

1925 - один из авторов знаменитого юмористического киножурнала "Ералаш" Александр Григорьевич Хмелик

1936 - один из первопроходцев раннего рок-н-ролла, американский певец Бадди Холли (его имя включено в Зал славы рок-н-ролла)

1938 - российский и советский кинорежиссёр Павел Любимов

1940 - итальянский кинорежиссёр Дарио Ардженто (большинство его фильмов снято в жанре джалло - фильмы ужасов)

1955 - математик Ефим Исаакович Зельманов (лауреат премии Филдса для математиков, доказал ослабленную гипотезу Бернсайда)

Умерли 7 сентября

1731 - Евдокия Лопухина, русская царица (1689-1698), первая жена Петра I

1956 - Отто Шмидт, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера

1991 - Эдвин Макмиллан, американский физик, Нобелевский лауреат

1996 – Хильда, аргентинская певица

1997 - Жозеф-Дезире Мобуту , президент демократической республики Конго (1965-1997)

2001 - Андрей Гончаров, советский российский театральный режиссёр, педагог и публицист

2011 - Надежда Троян , советская разведчица, кандидат медицинских наук, Герой Советского Союза .