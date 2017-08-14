7 сентября - день в истории

Знаменательные события
1191 - крестоносцы Ричарда I ("Львиное Сердце") одержали победу над войском Саладина в битве при Арсуфе
1763 - английский монарх Георг III призвал своих подданных заселять Канаду
1792 - начало заселения украинцами Кубани
1812 - состоялось знаменитое Бородинское сражение (сам Наполеон говорил о этой битве: "Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное, французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми"), после которого войска Кутузова начали отступать и оставили дорогу на Москву свободной
1813 - правительство США получило прозвище "Дядя Сэм", в честь упаковщика мяса Сэмюэла Уилсона, который во время англо-американской войны 1812-1815 годов поставлял для американской армии говядину в бочонках
1856 - в честь коронации императора Александра II открыт Сайменский канал в Финляндии Торжественное открытие Сайменского канала
1928 - в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени
1923 - создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол
1939 - нацисты в Германии продолжают политику репрессий: введена смертная казнь за "угрозу оборонной мощи германского народа"
1945 - союзные войска провели Парад Победы у Бранденбургских ворот в Берлине
1947 - князю Юрию Долгорукому (считается основателем Москвы) открыли памятник в Москве
1971 - в городе Киеве было объявлено о родстве и братстве украинского города Киева и японского города Киото
1977 - Панамский канал в 2000 году будет передан Панаме, об этом сумели договориться Президент США Джимми Картер и военный руководитель Панамы Омар Торрихос
1992 - журналисты газеты "Коммерсант" впервые использовали термин "новые русские"
2011 - страшная катастрофа в России: под Ярославлем разбился самолёт с хоккейной командой "Локомотив" (Ярославль)
7 сентября родились
1316 - Семен Гордый великий князь Московский и Владимирский (1340-1353), Новгородский (1346-1353)
1533 - Елизавета I английская королева (1558-1603), последняя представительница династии Тюдоров
1829 - немецкий химик Фридрих Август Кекуле (создатель теории валентности химических элементов)
1870 - русский писатель и драматург Александр Куприн
1875 - украинский живописец, педагог и общественный деятель Александр Мурашко
1902 - Изабелла Юрьева, советская эстрадная певица, королева старинного романса, Народная артистка России
1912 - американский предприниматель Дэвид Паккард (сооснователь известной компьютерной корпорации "Hewlett-Packard")
1923 - известный советский поэт и прозаик Эдуард Аркадьевич Асадов (его произведения были особенно популярны среди молодежи)
1925 - один из авторов знаменитого юмористического киножурнала "Ералаш" Александр Григорьевич Хмелик
1936 - один из первопроходцев раннего рок-н-ролла, американский певец Бадди Холли (его имя включено в Зал славы рок-н-ролла)
1938 - российский и советский кинорежиссёр Павел Любимов
1940 - итальянский кинорежиссёр Дарио Ардженто (большинство его фильмов снято в жанре джалло - фильмы ужасов)
1955 - математик Ефим Исаакович Зельманов (лауреат премии Филдса для математиков, доказал ослабленную гипотезу Бернсайда)
Умерли 7 сентября
1731 - Евдокия Лопухина, русская царица (1689-1698), первая жена Петра I
1956 - Отто Шмидт, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера
1991 - Эдвин Макмиллан, американский физик, Нобелевский лауреат
1996 – Хильда, аргентинская певица
1997 - Жозеф-Дезире Мобуту , президент демократической республики Конго (1965-1997)
2001 - Андрей Гончаров, советский российский театральный режиссёр, педагог и публицист
2011 - Надежда Троян , советская разведчица, кандидат медицинских наук, Герой Советского Союза .