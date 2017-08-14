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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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8 сентября - день в истории

8 сентября отмечают именины Адриан, Виктор, Димитрий, Георгий, Мария, Наталия, Петр.

 Знаменательные события

70 -  Иерусалим пал перед войском Тита Великого  иудейское восстание против римлян, вошедшее в историю как Первая Иудейская война (66-73 годы), ознаменовалось прекращением регулярных жертв за благополучие римского императора

1380 - войско монголо-татар под руководством хана Мамая потерпело поражение от русских войск в Куликовской битве (это было первым шагом к освобождению русских земель от ордынской зависимости)

1504 - во Флоренции установлена скульптура Давида - шедевр гениального Микеланджело Давид – мраморная скульптура библейского юноши-героя работы Микеланджело, впервые представшая очам изумлённой флорентийской публики на площади Синьории
1514 - русские войска потерпели поражение от армии Великого княжества Литовского и Королевства Польского в битве под Оршей (эта победа имела только небольшой положительный тактический эффект для поляков и литовцев, а в стратегическом плане ничего не принесла)
1636 - основан Гарвардский университет (назван в честь английского миссионера и благодетеля Джона Гарварда, на сегодняшний день постоянно входит в тройку лучших ВУЗов мира)
1801 - в Санкт-Петербурге (Россия) заложен Казанский кафедральный собор
1886 - основан один из крупнейших городов Африки - Йоханнесбург ( ЮАР)
1914 - военный летчик Пётр Нестеров (известен как летчик, которому удалось совершить фигуру высшего пилотажа - мертвая петля, также известна, как "петля Нестерова") погиб, впервые совершив воздушный таран
1930 - изобретен незаменимый канцелярский товар - скотч
1941 - началась Блокада Ленинграда (героическая оборона города длилась 872 дня)
1943 - Италия капитулировала во Второй мировой войне, о данном политическом решении объявил король Виктор Эммануил III
1989 - в Киеве основан Народный рух Украины (политическое движение с преобладанием в нём участников с национал-демократическими взглядами)
1989 - в Киеве открылся учредительный (I Всеукраинский) съезд Народного Руха Украины (НРУ) за перестройку
2005 - Президент Украины Виктор Ющенко отправил в отставку правительство Юлии Тимошенко

08 сентября  родились

1157 - Александр Неккам английский богослов, писатель, философ

1157 - Ричард I Львиное Сердце английский король (1189-1199), крестоносец

1474 - Лудовико Ариосто итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения

1724 - русский промышленник Никита Демидов (прославился своей широкой благотворительной деятельностью)
1841 - чешский композитор Антонин Дворжак (создатель чешской национальной музыкальной школы)

1898 -украинская советская актриса театра и кино Ната́лия Миха́йловна У́жвий. Народная артистка СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат трёх Сталинских премий
1908 - еврейский писатель Эли Шехтман
1812 - Наталия Гончарова (Пушкина-Ланская) русская аристократка, супруга великого русского поэта А.С. Пушкина
1913 - украинский политический и военный деятель Петр Войновский (активный борец за независимость Украины)
1923 - известный поэт, писатель и публицист Расул Гамзатов (лауреат Ленинской и Сталинской премий)
1925 - британский киноактёр Питер Селлерс (снимался в заменитом фильме "Возвращение розовой пантеры")
1928 - украинский писатель Сологуб Василий Павлович (в настоящее время член Национального союза писателей Украины)
1945 - известный кинорежиссёр и актер Владимир Фокин (снял знаменитый телесериал "ТАСС уполномочен заявить")
1953 - оперная певица Украины Забиляста Лидия Леонидовна (лауреатка Шевченковской премии)
1954 - Казбек Хамицаев российский альпинист, руководитель проекта «Россияне на вершинах мира»
1979 - американская певица Пинк (выступает в музыкальных жанрах r'n'b и поп-рок)

Умерли 8 сентября

 1560 - Эми Дадли,  английская аристократка, первая жена Роберта Дадли

 1709 - Иван Мазепа,  украинский государственный и политический деятель, гетман Украины

1895 - Адам Опель,  немецкий бизнесмен, основатель компании «Opel»

 1914 - Петр Нестеров, русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан

1922 - Леон Бонна, французский живописец, коллекционер

1943 - Юлиус Фучик,  чехословацкий журналист, писатель, деятель коммунистического движения 1949 - Рихард Штраус,  немецкий композитор и дирижер

1981 - Хидэки Юкава, японский физик-теоретик, Нобелевский лауреат

2012 - Александр Белявский, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России. 

Общество Именинники 8 сентября
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