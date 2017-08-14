8 сентября - день в истории 8 сентября отмечают именины Адриан, Виктор, Димитрий, Георгий, Мария, Наталия, Петр.

Знаменательные события

70 - Иерусалим пал перед войском Тита Великого иудейское восстание против римлян, вошедшее в историю как Первая Иудейская война (66-73 годы), ознаменовалось прекращением регулярных жертв за благополучие римского императора

1380 - войско монголо-татар под руководством хана Мамая потерпело поражение от русских войск в Куликовской битве (это было первым шагом к освобождению русских земель от ордынской зависимости)

1504 - во Флоренции установлена скульптура Давида - шедевр гениального Микеланджело Давид – мраморная скульптура библейского юноши-героя работы Микеланджело, впервые представшая очам изумлённой флорентийской публики на площади Синьории

1514 - русские войска потерпели поражение от армии Великого княжества Литовского и Королевства Польского в битве под Оршей (эта победа имела только небольшой положительный тактический эффект для поляков и литовцев, а в стратегическом плане ничего не принесла)

1636 - основан Гарвардский университет (назван в честь английского миссионера и благодетеля Джона Гарварда, на сегодняшний день постоянно входит в тройку лучших ВУЗов мира)

1801 - в Санкт-Петербурге (Россия) заложен Казанский кафедральный собор

1886 - основан один из крупнейших городов Африки - Йоханнесбург ( ЮАР)

1914 - военный летчик Пётр Нестеров (известен как летчик, которому удалось совершить фигуру высшего пилотажа - мертвая петля, также известна, как "петля Нестерова") погиб, впервые совершив воздушный таран

1930 - изобретен незаменимый канцелярский товар - скотч

1941 - началась Блокада Ленинграда (героическая оборона города длилась 872 дня)

1943 - Италия капитулировала во Второй мировой войне, о данном политическом решении объявил король Виктор Эммануил III

1989 - в Киеве основан Народный рух Украины (политическое движение с преобладанием в нём участников с национал-демократическими взглядами)

1989 - в Киеве открылся учредительный (I Всеукраинский) съезд Народного Руха Украины (НРУ) за перестройку

2005 - Президент Украины Виктор Ющенко отправил в отставку правительство Юлии Тимошенко

08 сентября родились

1157 - Александр Неккам английский богослов, писатель, философ

1157 - Ричард I Львиное Сердце английский король (1189-1199), крестоносец

1474 - Лудовико Ариосто итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения

1724 - русский промышленник Никита Демидов (прославился своей широкой благотворительной деятельностью)

1841 - чешский композитор Антонин Дворжак (создатель чешской национальной музыкальной школы)

1898 -украинская советская актриса театра и кино Ната́лия Миха́йловна У́жвий. Народная артистка СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат трёх Сталинских премий

1908 - еврейский писатель Эли Шехтман

1812 - Наталия Гончарова (Пушкина-Ланская) русская аристократка, супруга великого русского поэта А.С. Пушкина

1913 - украинский политический и военный деятель Петр Войновский (активный борец за независимость Украины)

1923 - известный поэт, писатель и публицист Расул Гамзатов (лауреат Ленинской и Сталинской премий)

1925 - британский киноактёр Питер Селлерс (снимался в заменитом фильме "Возвращение розовой пантеры")

1928 - украинский писатель Сологуб Василий Павлович (в настоящее время член Национального союза писателей Украины)

1945 - известный кинорежиссёр и актер Владимир Фокин (снял знаменитый телесериал "ТАСС уполномочен заявить")

1953 - оперная певица Украины Забиляста Лидия Леонидовна (лауреатка Шевченковской премии)

1954 - Казбек Хамицаев российский альпинист, руководитель проекта «Россияне на вершинах мира»

1979 - американская певица Пинк (выступает в музыкальных жанрах r'n'b и поп-рок)

Умерли 8 сентября

1560 - Эми Дадли, английская аристократка, первая жена Роберта Дадли

1709 - Иван Мазепа, украинский государственный и политический деятель, гетман Украины

1895 - Адам Опель, немецкий бизнесмен, основатель компании «Opel»

1914 - Петр Нестеров, русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан

1922 - Леон Бонна, французский живописец, коллекционер

1943 - Юлиус Фучик, чехословацкий журналист, писатель, деятель коммунистического движения 1949 - Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер

1981 - Хидэки Юкава, японский физик-теоретик, Нобелевский лауреат

2012 - Александр Белявский, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.