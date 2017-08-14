Постельное бельё Вилюта – лучшее ли в Украине? Давайте разберёмся ® Компания Вилюта уже более 10 лет предлагает высококачественную текстильную продукцию. Под этой торговой маркой изготавливается постельное бельё, одеяла, покрывала, полотенца и множество других, незаменимых в каждом доме, вещей.

Встретить такие изделия можно практически в любом магазине. Они недорогие, поэтому доступные. Но главное достоинство аксессуаров – натуральность и долговечность.

Причины приоритета – особенности продукции ТМ Viluta

Первая и самая важная причина – каждое изделие, изготовленное днепропетровским производителем, проходит тщательную проверку. Он уделяет огромное внимание качеству своей продукции, которая соответствует всем необходимым стандартам и ГОСТам, а также сертифицирована. Пользоваться такими принадлежностями безопасно и приятно. При этом цена является доступной для клиентов и не может не радовать.

Вторая. Широкий ассортимент (можно посмотреть на одном из сайтов-партнёров bayubay.com.ua/tm-vilyuta) – одна из главных составляющих успеха компании. Каждый желающий может выбрать цвет, материал и размер изделий. При изготовлении используются только первосортные материалы:

• Ранфорс. Эта ткань во многом превосходит обычную бязь. Она прочная и износостойкая, цвета не линяют и выдерживают огромное количество стирок.

• Поплин. Он считается лучшим вариантом для изготовления постельных комплектов. Гладкая, приятная к телу текстура и долговечность – вот основные качества этого материала.

• Сатин по своей структуре напоминает шелк. Он гладкий и нежный, блестящий и приятный на ощупь. Для наборов из этой ткани Вилюта предлагает красивые подарочные упаковки. Такой презент обязательно оценит ваш дорогой человек.

И, наконец, третья причина, по которой можно отдать предпочтение этой компании – Viluta обеспечивает своей продукцией разные сферы жизни населения: гостиницы, салоны красоты, спортивные клубы, магазины, оптовые базы. На сайте компании есть возможность ознакомиться с полным ассортиментом и выбрать для себя самый лучший комплект.

Детское постельное белье от передового украинского производителя

Постельные принадлежности для детей требуют особенного внимания. Они должны быть гипоаллергенными и содержать только натуральные компоненты.

В данной сфере торговая марка Вилюта также опережает своих конкурентов и готова предложить большой выбор комплектов для сна, которые удовлетворят все запросы детского возраста. Они удобные и прочные, не вызывают раздражений и изготовлены из 100% хлопка.

Разнообразие принтов и цветовых решений позволяют каждому выбрать наиболее подходящий вариант. Вы можете найти комплекты для девочек и для мальчиков, для малышей и для подростков. Производителем разработана целая коллекция таких изделий из ранфорса. Они прослужат ребенку долгое время. Ваше чадо сможет оценить высокое качество белья и заботу компании о своих маленьких клиентах.

На основании всего вышесказанного, можно смело предположить, что текстильная продукция торговой марки Вилюта из Днепра если и не является самой лучшей, что само по себе спорно, то уж точно может предоставить лучшее соотношение цены и качества на рынке Украины.

Если вы ищите качественное и недорогое постельное бельё, компания Viluta поможет сделать правильный выбор, а интернет магазин домашнего текстиля bayubay.com.ua – получить в срок. Товары этого бренда способны удовлетворить все запросы покупателя. Каждое изделие изготовлено как для себя, поэтому вы можете быть уверены, что текстильные принадлежности безопасные и практичные.