Анекдоты недели - 113

Женщина зашла в офис службы социального обеспечения, ведя за собой 15 детей.
- Ого! - восклицает служащая. - Это все ваши?
- Да, все мои... Садись, Вася!
Дети дружно садятся на стулья.
- Так, - говорит служащая. - Мне нужно вас зарегистрировать. Назовите, пожалуйста, имена детей.
Мама:
- Да все просто. Мальчиков зовут Василий, а девочек - Василиса.
- Вы серьезно? Они все Васи?
- Да, и это очень облегчает мне жизнь. По утрам я кричу им: "Вася, подъем!", и они просыпаются. Когда наступает время обеда, я тоже кричу: "Вася, обедать!", и они все приходят. Когда я делаю замечание, они все перестают баловаться. По-моему, это замечательная идея!
Социальная работница, обалдев:
- А что, если вам нужно позвать только одного ребенка, а не всех сразу?
- Ну тогда я зову их по отчеству.
***
Губернатор приходит к гадалке:
- Мне вчера приснилась картошка. К чему это?
Гадалка:
- Это, сынок, значит: или к весне посадят, или к осени уберут.
***
Вот в чем прелесть мобильного телефона: ты еще и до работы не добрался, а утро уже испорчено.
***
- Помню, когда мой супруг садился за рояль...
- О, ваш муж на нем играл?
- Мой муж его украл...
***
Учительница зоологии на уроке в элитной школе для детей олигархов так и не смогла доказать, что ягуар - это животное.
***
Только сев на пол в позу лотоса и расслабившись, понимаешь простые вещи: надо помыть под шкафом и вон куда делась зарядка от телефона.
***
- Дорогой, помнишь, ты ездил на рыбалку?
- Да, а что?
- Щука твоя звонила, сказала, что с икрой.
***
Иногда я очень не хочу вставать на работу, но потом говорю себе, что осталось еще каких-то 40 лет, и это меня подбадривает.
***
Сегодня окончательно понял, что я взрослый и независимый... Съел все конфеты, не боясь, что бабушка накажет!
***
- Мам, завтра родительское собрание. Пойдешь?
- Нет, сынок, мы лучше на эти деньги с тобой в Турцию съездим!
***
Самая низкая скорость в мире - это скорость звука. То, что тебе говорила мама в 16 лет, доходит только к 40.
***
- У вас запчасти на отечественные авто есть?
- Да, конечно. А что вас интересует?
- Мне бы гвозди на 120 миллиметров...
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