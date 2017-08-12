Анекдоты недели - 113 Теща попросила купить ей что-нибудь из морепродуктов, чтобы порадовать себя деликатесом. Купил ей пачку морской соли - пусть наслаждается.

Женщина зашла в офис службы социального обеспечения, ведя за собой 15 детей.

- Ого! - восклицает служащая. - Это все ваши?

- Да, все мои... Садись, Вася!

Дети дружно садятся на стулья.

- Так, - говорит служащая. - Мне нужно вас зарегистрировать. Назовите, пожалуйста, имена детей.

Мама:

- Да все просто. Мальчиков зовут Василий, а девочек - Василиса.

- Вы серьезно? Они все Васи?

- Да, и это очень облегчает мне жизнь. По утрам я кричу им: "Вася, подъем!", и они просыпаются. Когда наступает время обеда, я тоже кричу: "Вася, обедать!", и они все приходят. Когда я делаю замечание, они все перестают баловаться. По-моему, это замечательная идея!

Социальная работница, обалдев:

- А что, если вам нужно позвать только одного ребенка, а не всех сразу?

- Ну тогда я зову их по отчеству.

***

Губернатор приходит к гадалке:

- Мне вчера приснилась картошка. К чему это?

Гадалка:

- Это, сынок, значит: или к весне посадят, или к осени уберут.

***

Вот в чем прелесть мобильного телефона: ты еще и до работы не добрался, а утро уже испорчено.

***

- Помню, когда мой супруг садился за рояль...

- О, ваш муж на нем играл?

- Мой муж его украл...

***

Учительница зоологии на уроке в элитной школе для детей олигархов так и не смогла доказать, что ягуар - это животное.

***

Только сев на пол в позу лотоса и расслабившись, понимаешь простые вещи: надо помыть под шкафом и вон куда делась зарядка от телефона.

***

- Дорогой, помнишь, ты ездил на рыбалку?

- Да, а что?

- Щука твоя звонила, сказала, что с икрой.

***

Иногда я очень не хочу вставать на работу, но потом говорю себе, что осталось еще каких-то 40 лет, и это меня подбадривает.

***

Сегодня окончательно понял, что я взрослый и независимый... Съел все конфеты, не боясь, что бабушка накажет!

***

- Мам, завтра родительское собрание. Пойдешь?

- Нет, сынок, мы лучше на эти деньги с тобой в Турцию съездим!

***

Самая низкая скорость в мире - это скорость звука. То, что тебе говорила мама в 16 лет, доходит только к 40.

***

- У вас запчасти на отечественные авто есть?

- Да, конечно. А что вас интересует?

- Мне бы гвозди на 120 миллиметров...